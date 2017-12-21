  • Nintendo Switch: игровая консоль для путешественников
  • Nintendo Switch: игровая консоль для путешественников
Путешествия

Nintendo Switch: игровая консоль для путешественников

Выпущенная весной 2017 года приставка стала одним из лучших гаджетов года по версии Time.
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21 декабря 2017 в 17:31
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Nintendo Switch — настоящий универсал, поддерживающий три рабочих режима: — режим ТВ, при котором консоль можно подключить к телевизору и использовать в качестве домашней приставки. — настольный режим: если доступа к телевизору нет, можно откинуть опору консоли и поделиться контроллером Joy-Con с другом, чтобы играть вместе. — портативный режим, позволяющий взять Nintendo Switch с собой и играть в метро, поезде, самолете и даже на ходу.

  • Nintendo Switch: игровая консоль для путешественников
6,2-дюймовый экран Nintendo Switch поддерживает емкостную мультисенсорную технологию. Левый Joy-Con имеет кнопку захвата кадра, которая позволяет игрокам мгновенно делать скриншоты и делиться ими с друзьями в социальных сетях. Правый Joy-Con в свою очередь обладает инфракрасной камерой движения, определяющей примерное расстояние до объектов, их форму и перемещение в особых играх, а также меткой NFC для взаимодействия с фигурками amiibo. Оба Joy-Con поддерживают функции управления движением и вибрации HD.

Что входит в комплект:

— основная консоль,
— левый и правый контроллеры Joy-Con,
— держатель Joy-Con (позволяет превратить два Joy-Con в традиционный контроллер),
— набор ремешков Joy-Con (для игр, где необходима функция управления движений),
— док-станция Nintendo Switch (позволяет подключить основную консоль к телевизору),
— кабель HDMI;
— блок питания.

Посмотреть варианты покупки консоли можно на сайте nintendo-switch.ru.

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