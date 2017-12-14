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ОАЭ отменили визы для граждан Украины
Начиная с 31 декабря 2017 года граждане Украины смогут посещать Объединенные Арабские Эмираты без виз сроком до 30 дней. Для российских туристов ОАЭ отменили визы годом ранее.
Анастасия Баринова
14 декабря 2017 в 18:24
В настоящее время граждане Украины, а также ряда других стран СНГ, должны оформлять визы в ОАЭ заранее: через визовые центры, гарантов (например, отели) или авикомпании. Но уже Новый год украинцы смогут встретить в Объединенных Арабских Эмиратах, поехав туда без виз. Об этом Кабинет министров Украины договорился с правительством Объединенных Арабских Эмиратов в начале ноября.
Нововведение вступит в силу 31 декабря 2017 года. Необходимым условием является наличие биометрического паспорта. Цель поездки должна быть туристической, ее срок составляет 30 дней с возможностью продления еще на месяц. Аналогичное правило с 1 февраля 2017 года действует в отношении граждан России.