За канадской границей: фоторепортаж
МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
Канада не воспринимается общественным сознанием как туристическое направление. То ли потому, что далека от всего на свете, кроме американской границы. То ли потому, что там, кажется, никогда ничего не происходит и оттого о самом существовании такой страны всё время забывают. А может, это просто хитрая уловка канадцев, которые берегут её для себя, чтобы не затоптали. Это вот ощущение незатоптанности и первозданной чистоты — самое сильное впечатление от Канады, а в особенности от одной из красивейших её провинций, Британской Колумбии.
Юго-западный угол страны, который ей достался, впору было бы назвать медвежьим — здесь обитает примерно четверть поголовья всех гризли Северной Америки. Гризли можно понять: 60% площади провинции покрыто девственным лесом, 12,5% считаются особо охраняемыми природными территориями, здесь расположены 14 парков, имеющих статус национальных, и, в общем, если ты медведь, то трудно найти более приятное для жизни местечко.
Впрочем, если не медведь — тоже. Ванкувер, крупнейший город Британской Колумбии, занимает верхние строчки в рейтингах самых комфортных для жизни городов. И, оказавшись здесь, сразу понимаешь почему.
ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Города — они как люди. С одними возникает любовь с первого взгляда, с другими — антипатия, отношения с третьими можно описать разве что фейсбучной формулой «всё сложно». За Ванкувер же мне немедленно захотелось замуж. Молодой, красивый, богатый, ухоженный, уверенный в себе и при этом с правильной дозой сумасшедшинки, благодаря которой его не назовёшь скучным — с таким точно будешь жить в любви и согласии. Неудивительно, что почти половина населения Британской Колумбии обитает именно в Ванкувере.
В центре города пахнет океаном: стоящий на полуострове даунтаун окружает 18-километровая линия пляжей. На причалах у набережных припаркованы вперемежку яхты и гидросамолёты — в Канаде это популярный личный транспорт. А за небоскрёбами покачивает ветвями огромный Стэнли-парк — настоящий лес с прогулочными тропинками общей протяжённостью около 250 километров. В лесу прячутся озёра, тотемные столбы канадских индейцев и огромный океанариум (это в нём происходит действие мультфильмов про рыбок Немо и Дори).
Живописную панораму дополняют виды на два горных пика — Сеймур и Холлиберн. Особенно красиво всё это — небоскрёбы и мосты, лес и пляжи, горы — выглядит из парка Королевы Елизаветы, самой высокой точки Ванкувера, или со смотровой площадки башни Harbour Centre. Но для любителей высоты в городе есть развлечение покруче. Аттракцион Fly Over Canada позволяет совершить виртуальный полёт над главными канадскими достопримечательностями от Ниагары до Скалистых гор и Края тысячи озёр в 5D-кинотеатре, где ветер, брызги, свободные падения и прочие спецэффекты усиливают впечатления до пугающей правдоподобности.
Ещё один головокружительный спот — расположенный на окраине парк Капилано: древний лес со множеством троп и панорамных дорожек меж крон исполинских деревьев и скал, с водопадами и каньоном, через который переброшен подвесной мост длиной 137 метров. Когда ветер усиливается, мост угрожающе скрипит и раскачивается над 70-метровой пропастью, но табличка у входа обещает, что конструкция выдержит 96 слонов, — и ей очень хочется верить. Под Рождество мост Капилано и лес вокруг него украшают тысячами лампочек, отчего чувствуешь себя словно в гостях у сказки.
СТОП, СНЯТО
Впрочем, это ощущение в Ванкувере преследует постоянно. Как и дежавю: картинки вокруг кажутся смутно знакомыми, будто бы вы их уже где-то видели.
И действительно видели — в кино. Ванкувер — третья по популярности съёмочная площадка в Америке после Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, за что его прозвали «Северным Голливудом». Перечень снятых на этой локации бестселлеров на сайте IMDb занимает больше семи страниц: «Сумерки», «Секретные материалы», «Дэдпул», «Легенды осени», «Титаник», «Сверхъестественное», «Лемони Сникет», «Доктор Хаус», «Стартрек», «Люди Икс», «Годзилла», «Миссия невыполнима» — и это только начало списка. Городские пейзажи Ванкувера столь киногеничны и разнообразны, что его можно выдать едва ли не за любую точку мира: он «сыграл» Сиэтл в «50 оттенках серого», Чикаго будущего в «Я, робот», старый Лондон в «Большом и добром великане», нашлись места даже для съёмок «Пиратов Карибского моря».
Самая популярная подработка для местных студентов — не мыть машины или разносить гамбургеры, а сниматься в массовке. Гуляя по городу, постоянно натыкаешься на съёмки, киношные трейлеры и исполнителей главных ролей. В Ванкувере говорят: «Если вы видите в Starbucks парня, похожего на Джорджа Клуни, — это и есть Джордж Клуни». Так что перед поездкой имеет смысл зайти на сайт whatsfilming.ca, чтобы посмотреть, чей автограф вы сможете увезти домой в качестве сувенира.
СОВСЕМ ДРУГОЙ ВАНКУВЕР
Хотя Ванкувер и считается крупнейшим городом Британской Колумбии, статус столицы имеет Виктория. Она тоже в некотором смысле Ванкувер, только не город, а остров. Он находится неподалёку от своего тёзки и служит для тамошних жителей чем-то вроде любимой дачи. Практически весь остров покрыт древним лесом. Ели и кедры (некоторым из них по 700−800 лет) благодаря постоянной влажности достигают здесь циклопических размеров, их необъятные стволы покрыты мхами и лишайниками — если уж говорить о киношных локациях, то тут Питер Джексон мог бы снять эльфийский лес для «Властелина колец».
Из города Ванкувер до острова Ванкувер добираются на паромах — главным образом для того, чтобы ничего не делать. Снять домик на опушке, гулять по чащобам и скалистым берегам, устраивать пикники у озёр и водопадов, объедаться свежей рыбой в рыбацких ресторанчиках и начисто выкинуть из головы всякие городские проблемы.
КИТ СЕЗОНА
Один из главных туристических аттракционов в Виктории — наблюдение за китами. Ванкувер-Айленд лежит на пути миграции косаток, горбачей, серых, голубых и многих других китов. Летом пролив Хуан-де-Фука превращается в густой рыбный суп: лосось собирается у берега, прежде чем пойти на нерест, а за ним приходят большие любители красной рыбы — косатки.
Каждый год с июня по сентябрь учёные фиксируют в проливе 16−20 стай по два десятка особей. Но и в остальные месяцы китовый трафик остаётся столь плотным, что в Виктории даже выдают гарантию на океанское сафари — если во время круиза ни одного кита не встретится, вы можете прийти ещё раз.
В плавание отправляются на резиновых лодочках с мощным мотором. Пассажирам выдают перчатки и толстенные комбинезоны в стиле «Боже, храни полярников». В холодное время года лучше добавить к ним самые тёплые штаны и куртки, пуховые жилеты, термобельё и греющие стельки — за три часа гонок по Тихому океану промерзаешь насквозь. Но когда на горизонте появляется первый фонтан до неба, забываешь про холод и ветер и испытываешь такой детский восторг, что хочется визжать. Я во всяком случае визжала.
Киты подпускают лодку совсем близко, выпрыгивают из воды, машут хвостами — можно разглядеть их во всех подробностях (и только в этот момент осознать в полной мере, какие же они огромные). В качестве бонуса наблюдателям достаются дельфины, морские львы и котики, тюлени, уйма всевозможных птиц, плюс гуляющие по диким берегам волки, пумы и медведи.
А ближайшие пабы делают кассу, отогревая замёрзших, но счастливых туристов тройной порцией «Цезаря» — канадского варианта «Кровавой Мэри», острого, перчёного и возвращающего из холодного анабиоза не хуже, чем поцелуй принца.
СНЕЖНОЕ КОРОЛЕВСТВО
Шоссе Sea to Sky ведёт из Ванкувера прямо на седьмое небо. Мимо невероятной красоты побережья, лесов, индейских резерваций и волнующих табличек «Не подкармливайте медведей».
Главный магнит для туристов в Британской Колумбии — не Ванкувер-город и не Ванкувер- остров, а маленький городок в паре часов езды от них. Ничем не примечательный с точки зрения архитектуры или истории, но от одного его имени у большинства горнолыжников и сноубордистов начинается тахикардия. Уистлер-Блэккомб, один из лучших в мире снежных курортов, мечта продвинутого райдера. Его называют «снежной столицей мира», и титул ничуть не льстит, всё так и есть. Снег здесь особый — мелкий и мягкий как коралловый песок, лёгкий как пух, нежный как поцелуи и очень «катучий». Даже падать в него — удовольствие, будто купаешься во взбитых сливках.
Райдеры зовут его powder — пудра, и ради возможности прокатиться по такому паудеру не жалко пролететь полмира и мучиться от 11-часового джетлага.
Многометровый снежный пухляк лежит на склонах с ранней осени до поздней весны — плохих сезонов в Уистлере не бывает. Неудивительно, что именно здесь придумали хелиски — катание по дикой целине с вертолётной заброской к точке старта. Почти половину самой большой зоны катания в Северной Америке составляют фрирайд-спуски. В отличие от Европы здесь все они размечены и промаркированы, а знаки предупреждают, если впереди скала, карниз или ручей.
Два региона катания Уистлер и Блэккомб — это две горы-близнеца, почти зеркально повторяющие рельеф друг друга. Трассы Уистлера прокладывали в 1960-х, следуя за естественными перепадами ландшафта. Блэккомб начали осваивать в 90-х, имея в распоряжении современные технологии, — спуски здесь идут по высчитанным компьютером траекториям. Олдфаги кривят губу, находя в схеме трасс Блэккомба сходство со штрихкодом, но зато здешние спуски сохраняют крутизну на всём своём протяжении — невероятное удовольствие для хорошо катающихся. А у подножия гор трассы пологие и живописные, прикрытые лесом от ветра — идеальный полигон для обучения.
В КАНАДЕ ВСЁ СПОКОЙНО
Уистлер обожают не только лыжники. В каждом отеле помимо прочих инструкций непременно лежит листок с рекомендациями, что делать, если вам встретился медведь. Мусорные контейнеры в городке оборудованы защитой от медвежьих лап, а отправляющимся в лес строго-настрого запрещают оставлять на тропках еду и не рекомендуют сходить с маршрута. Впрочем, местные мишки при появлении человека обычно удирают, а не нападают. Наверное, на них тоже распространяется пресловутая канадская вежливость, сделавшая местных жителей героями анекдотов. Говорят, например, что в Канаде ограбивший вас человек поинтересуется вашим самочувствием и предложит подвезти, — врут, конечно, уровень преступности тут столь низкий, что в разделах «Криминальная хроника» пишут про пропажу велосипедов.
В общем, уистлерские медведи никого не отпугивают. Места в здешних отелях и апартаментах надо бронировать как можно раньше: на выходные сюда переезжает весь Ванкувер. Даже те, кто не катается вовсе. Уистлер, побывавший площадкой зимней Олимпиады-2010, может предложить им альтернативную программу: экопрогулки (непременно прокатитесь на самой длинной в мире канатной дороге Peak to Peak Gondola с прозрачным дном), посещение резерваций канадских индейцев, более 200 ресторанов, баров и клубов.
Ну и парализующий вид на горы из открытого джакузи, которым оборудованы террасы многих здешних апарт-отелей. Отмокая в тёплой воде после наполненного адреналиновым счастьем дня, чувствуешь себя так, словно тебе выдали пропуск в рай. Впрочем, жители Британской Колумбии в рай не торопятся — провинция славится самым большим на Северо-Американском континенте количеством долгожителей. И их можно понять — тут и правда чувствуешь себя героем сказки, которая непременно должна заканчиваться словами «и жили они долго и счастливо».