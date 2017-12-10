  • За канадской границей: фоторепортаж
    Самая красивая часть реликтового леса на Ванкувер-Айленд зовётся Cathedral Grove, меж деревьев-исполинов проложены тропинки, по которым можно выйти к холмам и озёрам. Фото: Дмитрий Тельнов
  • За канадской границей: фоторепортаж
    Фото: Дмитрий Тельнов
  • За канадской границей: фоторепортаж
    Фото: Дмитрий Тельнов
Путешествия

За канадской границей: фоторепортаж

Больше всего для описания Британской Колумбии подходит выражение «дико красиво»: её самый большой город окружён первобытным лесом, по улицам главного горнолыжного курорта ходят медведи, а стоит сделать шаг в сторону от высокотехнологичного шоссе — и легко забыть о существовании цивилизации.
Текст: Ольга Яковина Фото: Дмитрий Тельнов
10 декабря 2017 в 11:40

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

Канада не воспринимается общественным сознанием как туристическое направление. То ли потому, что далека от всего на свете, кроме американской границы. То ли потому, что там, кажется, никогда ничего не происходит и оттого о самом существовании такой страны всё время забывают. А может, это просто хитрая уловка канадцев, которые берегут её для себя, чтобы не затоптали. Это вот ощущение незатоптанности и первозданной чистоты — самое сильное впечатление от Канады, а в особенности от одной из красивейших её провинций, Британской Колумбии.

  • За канадской границей: фоторепортаж

Юго-западный угол страны, который ей достался, впору было бы назвать медвежьим — здесь обитает примерно четверть поголовья всех гризли Северной Америки. Гризли можно понять: 60% площади провинции покрыто девственным лесом, 12,5% считаются особо охраняемыми природными территориями, здесь расположены 14 парков, имеющих статус национальных, и, в общем, если ты медведь, то трудно найти более приятное для жизни местечко.

Впрочем, если не медведь — тоже. Ванкувер, крупнейший город Британской Колумбии, занимает верхние строчки в рейтингах самых комфортных для жизни городов. И, оказавшись здесь, сразу понимаешь почему.

ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Города — они как люди. С одними возникает любовь с первого взгляда, с другими — антипатия, отношения с третьими можно описать разве что фейсбучной формулой «всё сложно». За Ванкувер же мне немедленно захотелось замуж. Молодой, красивый, богатый, ухоженный, уверенный в себе и при этом с правильной дозой сумасшедшинки, благодаря которой его не назовёшь скучным — с таким точно будешь жить в любви и согласии. Неудивительно, что почти половина населения Британской Колумбии обитает именно в Ванкувере.

  • За канадской границей: фоторепортаж
    Виктория — довольно тихий и маленький город, многолюдно здесь бывает только в разгар сезона и по выходным, когда количество туристов на острове в десятки раз превышает количество местных жителей.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№62, ноябрь 2017 — январь 2018).
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