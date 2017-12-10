Какая встреча! Идеи для Нового года от редакции NG Traveler
Мальдивы
Остров Виллингили
Встретить Новый год под шёпот волн Индийского океана — опыт необычный и уж точно запоминающийся. Над головой шумят украшенные гирляндами пальмы, в воздухе разлиты ароматы франжипани, а над гладью океана вспыхивают праздничные фейерверки. Новый год и Рождество — пожалуй, единственное время в году, когда покой и умиротворение Мальдивских островов сменяет атмосфера всеобщего праздника. Санта-Клаус приезжает к гостям не на санях, а на катере, вместо оливье — ужины из морепродуктов, а вместо хитов советского прошлого — живая музыка.
Мальдивы — это, безусловно, рай, но даже в раю может наскучить. Вот почему важно выбирать остров, где точно будет чем заняться. Таков, к примеру, остров Виллингили, расположенный на самом южном атолле Мальдив — Адду. Здесь на территории 12 гектаров расположился курорт Shangri-La's Villingili Resort & Spa со 132 виллами, которые стоят на воде, в джунглях и даже на деревьях. В годы Второй мировой войны атолл Адду служил базой для британского флота, благодаря чему на соседнем острове Ган появился аэропорт, а на Виллингили — несколько оборонительных фортов, руины которых до сих пор спрятаны среди джунглей.
По меркам Мальдив Виллингили — остров-гигант. Тут находится самая южная точка страны, её главная вершина — гора Виллингили высотой около пяти метров, и единственное на архипелаге гольф-поле на девять лунок. Для любителей тропической природы этот остров — из разряда обязательных к посещению. Две экотропы, 17 000 кокосовых пальм и баньянов, летучие лисицы, раки-отшельники и гекконы, разгуливающие прямо по берегу, пляж, где откладывают яйца морские черепахи, и собственный коралловый риф — неплохая замена привычным новогодним сугробам и вечнозелёным елям.
Shangri-La's Villingili — единственный из мальдивских курортов, который предлагает по-настоящему погрузиться в местную культуру. Пять соседних с ним островов соединяет дорога длиной 17 километров. Для местных жителей это способ добраться из одной точки атолла в другую, для гостей курорта — экскурсионный маршрут, который позволяет увидеть жизнь на островах такой, какая она есть.
Чем заняться
• Снорклинг-квест — плавание с масками в поисках морских черепах, для которого гостей отвозят на соседний риф. Ещё там можно встретить рифовых акул — они не опасны, но предпочитают не показываться людям.
• Ночная рыбалка — отъехав на пару километров от острова, легко убедиться, насколько богата фауна Индийского океана: стоит опустить леску в воду, и рыба мгновенно начинает клевать. Есть шанс поймать как рыбу-хирурга, так и большого зелёного априона. По возвращении на берег трофеи приготовит шеф-повар.
• Высаживание кораллов — почувствовать себя биологом можно, отправившись сажать кораллы вместе со специалистами экоцентра: для начала вам предстоит собрать обломившиеся, но ещё не умершие кусочки кораллов со дна, затем специальным раствором прикрепить их к бетонным ёмкостям и снова опустить на дно, где они продолжат расти.
• Ужин на экваторе — атолл Адду единственный на Мальдивах расположен южнее экватора, поэтому путешествие к главной земной параллели — популярное развлечение здесь. Можно устроить ужин на экваторе или заказать круиз и получить сертификат о том, что вы переместились из Южного полушария в Северное. Альтернатива — Dine by Design, ужин, который сервируют в любой точке острова.
Россия
Карелия
Зима чувствует себя в Карелии намного вольготнее, чем короткое комариное лето. В республику она приходит в конце ноября, а в отпуск отправляется только к середине апреля. Бескрайние снега, застывший лёд озёр и водопадов, северное сияние — это настоящая зима из детства, таинственная и волшебная. Причём детьми тут чувствуют себя все, от мала до велика. Вне зависимости от возраста, хотя и взрослых развлечений — беговые лыжи, снегоступы и снегоходы, собачьи упряжки и подлёдная рыбалка — здесь в избытке. И всё-таки правильнее всего приезжать в Карелию всей семьёй и проживать эту сказку вместе.
В Карелии два коренных зимних волшебника. Талви Укко — в переводе Зимний Дед — зовёт в свою резиденцию в посёлке Чална. Там живут его верные друзья — ездовые собаки и северные олени, а также разная крестьянская живность: козы, гуси и утки, поросята. На подворье Талви Укко выставлены предметы обихода лесных саамов, в резиденции работает лаборатория чудес. А в древнем городе Олонце на самом юге Карелии живёт купеческий сын Паккайне, карельский Морозец, — ладный и весёлый парень. Паккайне родился в самом начале зимы. По этому случаю каждый год он собирает друзей — покровителей холодов и других волшебных персонажей из разных уголков нашей страны — на Олонецкие игры Дедов Морозов. Ремесленные мастер-классы, концерты, ярмарку и спортивные состязания (например, игры в морозный футбол или в кююккя — карельские городки) проводят на купеческом дворе Паккайне и на разных городских площадках.
От крепкого мороза аппетит разыгрывается нешуточный — и в Карелии с ним умеют справляться. Кроме ухи на сливках калакейтто и традиционных калиток — открытых пирожков из ржаного теста с картофелем и пшеном — здесь нужно обязательно пробовать карельский рыбник, жаркое из говядины и пирог с черникой. Ну и, конечно, настойки на клюкве и морошке. Первый и пока единственный в мире ресторан карельской кухни — «Карельская горница» — находится в Петрозаводске.
Что посетить
• Горный парк «Рускеала» — здесь каждую зиму проводят фестиваль ледяных скульптур. Открытый недавно маршрут в глубь мраморной горы, к подземному озеру — в царство воды, льда и камня в разноцветных огнях — настоящая фантастика. Кроме познавательных прогулок, зимой в «Рускеале» найдётся чем заняться: катание на коньках и на собачьих упряжках, спуск на верёвках в одну из пещер, полёты над озером на зиплайне и даже подлёдный дайвинг.
• Деревня Кинерма входит в число самых красивых в России. Вековые дома, приземистые избушки-бани, колодец, деревянная часовня XVIII века — всё здесь напоминает о стародавних временах. В наши дни Кинерма превратилась в музей под открытым небом. Новый год в деревне можно отмечать в бревенчатом доме, а наутро гулять по окрестным лесам, париться в бане по-чёрному, слушать местные легенды и мастерить традиционные куклы-обереги.
• Центр активного отдыха Karjala Park — в этом парке, расположенном около Петрозаводска, можно свести знакомство с обаятельными хаски и ездовыми собаками других пород и попробовать себя в управлении нартами. А тех, кто готов научиться мастерству каюра, ждут дальние экспедиции с ночёвкой в чуме, приготовлением ужина на костре и прогулками на снегоступах.
• Сортавала — город, в разное время относившийся к Швеции, Финляндии и России, где сохранились интереснейшие памятники архитектуры. Частные особняки и общественные здания, построенные по проектам видных финских архитекторов в конце XIX — первой трети XX века, можно разглядывать долго. Основоположник финского модерна Элиель Сааринен, автор монументального железнодорожного вокзала в Хельсинки, возвёл здесь здание банка, которое служит по назначению и в наши дни. А недалеко от Сортавалы, на мысе Таруниеми, он построил загородный дом для доктора Густава Винтера. Теперь в историческом особняке устроен музей, а на территории усадьбы расположился отель «Дача Винтера».
Франция
Париж
Париж красив в любое время года, но, принаряженный к Рождеству, он особенно хорош. Праздничная иллюминация зажигается уже в ноябре, и город сверкает огнями не хуже новогодней ёлки. Световые инсталляции превращают дома, бульвары и площади в настоящие арт-объекты. Экскурсионные бюро даже устраивают туры, позволяющие увидеть в новом свете все главные памятники истории и архитектуры — от Эйфелевой башни до Оперы. Можно прогуляться пешком, прокатиться на открытом даблдекере (к аудиогиду прилагаются тёплые пледы и согревающие напитки) или смешном винтажном Citroёn 2CV (подробности и цены — parisinfo.com). Повсеместное светопредставление магическим образом воздействует на восприятие, переключая в режим «легкомыслие и восторг» даже самых скучных и серьёзных граждан и пробуждая в их застёгнутых на все пуговицы душах детское ожидание чуда. Ощущение это разлито в воздухе и смешано с ароматами сдобы и корицы. В новогоднем Париже хочется делать наивные глупости: покупать конфеты и пряники на праздничных лотках, глазеть на украшенные витрины, кататься на каруселях, целоваться на катке перед мэрией как на фото Робера Дуано и загадывать желания на верхней точке колеса обозрения, что появляется на площади Согласия только в праздники. В эти дни речные трамвайчики на Сене превращаются в плавучие рестораны. Встретить в одном из них Новый 2018-й — ещё одна банальность, но более романтичного сценария для главной ночи года всё равно не найти.
Карточка Paris Passlib даёт доступ к основным достопримечательностям и помогает избежать очередей в переполненном людьми праздничном Париже. Купить её можно в любом турофисе или онлайн.
Что не пропустить
• Рождественские рынки появляются едва ли не на каждой площади, самый большой разворачивается на Елисейских Полях: около двух сотен праздничных лотков займут всё пространство от площади Согласия до Триумфальной арки — кстати, главные новогодние торжества с фейерверком и салютом из шампанского проходят именно у её подножия. А 1 января на Елисейских Полях устроят карнавальное шествие.
• Каток под Эйфелевой башней в этом году работать не будет, зато льдом зальют парк Марсово поле — те самые лужайки, откуда все делают фото с башней на ладошке.
• Музей ярмарочного искусства, расположенный на бывших винных складах в Берси, обычно работает по записи, но в Рождество на десять дней открыт для всех. Антикварные карусели, балаганные аттракционы и куклы, сделанные больше ста лет назад, в рабочем состоянии — всё можно трогать, на всём можно покататься, тематические шоу устраивают каждые полчаса с 10:00 до 18:00.
• Магазины в декабре работают дольше, не закрываются по выходным и предлагают хорошие скидки. А лучшие отели делают спецпредложения для шопоголиков: например, Mandarin Oriental, Париж в подарок к двум ночам дарит гостям персонального шопинг-консультанта и бесплатную доставку покупок в отель.