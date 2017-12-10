  • Какая встреча! Идеи для Нового года от редакции NG Traveler
  • Какая встреча! Идеи для Нового года от редакции NG Traveler
    Фото: Shutterstock
  • Какая встреча! Идеи для Нового года от редакции NG Traveler
Путешествия

Какая встреча! Идеи для Нового года от редакции NG Traveler

Поговорка «как встретишь Новый год — так его и проведёшь» заставляет относиться к выбору места для празднования с особым вниманием. Наши варианты — погреться под солнцем Мальдив, покататься на хаски в Карелии или побывать в гостях у сказки в Париже.
Дарья Петрягина, Виктория Мелешко, Ольга Яковина
10 декабря 2017 в 10:53

Мальдивы

Остров Виллингили

  • Какая встреча! Идеи для Нового года от редакции NG Traveler

Встретить Новый год под шёпот волн Индийского океана — опыт необычный и уж точно запоминающийся. Над головой шумят украшенные гирляндами пальмы, в воздухе разлиты ароматы франжипани, а над гладью океана вспыхивают праздничные фейерверки. Новый год и Рождество — пожалуй, единственное время в году, когда покой и умиротворение Мальдивс­ких островов сменяет атмосфера всеобщего праздника. Санта-Клаус приезжает к гостям не на санях, а на катере, вместо оливье — ужины из морепродуктов, а вместо хитов советского прошлого — живая музыка.

Мальдивы — это, безусловно, рай, но даже в раю может наскучить. Вот почему важно выбирать остров, где точно будет чем заняться. Таков, к примеру, остров Виллингили, расположенный на самом южном атолле Мальдив — Адду. Здесь на территории 12 гектаров расположился курорт Shangri-La's Villingili Resort & Spa со 132 виллами, которые стоят на воде, в джунглях и даже на деревьях. В годы Второй мировой войны атолл Адду служил базой для британс­кого флота, благодаря чему на соседнем острове Ган появился аэропорт, а на Виллингили — несколько оборонительных фортов, руины которых до сих пор спрятаны среди джунглей.

По меркам Мальдив Виллингили — остров-гигант. Тут находится самая южная точка страны, её главная вершина — гора Виллингили высотой около пяти метров, и единственное на архипелаге гольф-поле на девять лунок. Для любителей тропической природы этот остров — из разряда обязательных к посещению. Две экотропы, 17 000 кокосовых пальм и баньянов, летучие лисицы, раки-отшельники и гекконы, разгуливающие прямо по берегу, пляж, где откладывают яйца морские черепахи, и собственный коралловый риф — неплохая замена привычным новогодним сугробам и вечнозелёным елям.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№62, ноябрь 2017 — январь 2018).
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