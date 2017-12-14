  • Аренда машины за границей: лайфхаки и подводные камни
  • Аренда машины за границей: лайфхаки и подводные камни
Путешествия

Аренда машины за границей: лайфхаки и подводные камни

Автомобиль — это не атрибут достатка, а гарантия свободы передвижения, и за границей это ничуть не менее актуально, чем в родных краях. Вместе с компанией Avis делимся полезными советами, которые помогут вам не попасть впросак при аренде машины в дальней поездке и непосредственно на дороге.
National Geographic Россия
14 декабря 2017 в 14:59

1. На что обратить внимание при заключении договора?

Топливо

Если вы заметили, что в договоре указан один объем топлива, а на самом деле он окажется заполнен вполовину меньше — не стесняйтесь указать на этот факт менеджеру. Также не забудьте, что вернуть автомобиль необходимо с тем же количеством топлива, что и при получении. Обязательно сохраняйте чек с последней заправки.

Доступность

Вы забронировали машину заранее онлайн, но уже на месте обнаружили, что прямо сейчас она недоступна. В данном случае компания обязана предоставить вам машину того же класса с тем же типом трансмиссии или автомобиль более высокого класса без доплаты.

Повреждения

Необходимость тщательной проверки автомобиля на предмет даже мельчайших царапин — очевидный факт. Однако одно дело проверить, а другое — проследить за тем, чтобы все обнаруженные повреждения были задокументированы. Не стесняйтесь несколько раз перечитать акт передачи — лишние пять минут могут впоследствии сэкономить вам массу нервных клеток и кругленькую сумму.

2. Приложения для водителей

AutoGuard Blackbox (доступно только на ОС Android)

Как следует из названия, по сути это «черный ящик» вашей машины. AGBB записывает весь процесс вождения в высоком качестве, учитывает скорость езды, положение на карте и т. д. Особую ценность приложение приобретает в случае ДТП, когда придется общаться с полицией и представителями страховой компании. А еще AGBB дает быстрый доступ к номерам экстренного вызова.

Parkopedia

Настоящая «Википедия» для парковок, насчитывающая более 60 миллионов парковочных мест в 75 странах мира. С ее помощью водители могут найти парковку по адресу или своему местоположению, узнать о количестве свободных мест, часах работы, ценах и способах оплаты. Parkopedia — это UGC-сервис, то есть, найдя не фигурирующую в приложении парковку, вы можете добавить информацию о ней.

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