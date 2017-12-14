Аренда машины за границей: лайфхаки и подводные камни
1. На что обратить внимание при заключении договора?
Топливо
Если вы заметили, что в договоре указан один объем топлива, а на самом деле он окажется заполнен вполовину меньше — не стесняйтесь указать на этот факт менеджеру. Также не забудьте, что вернуть автомобиль необходимо с тем же количеством топлива, что и при получении. Обязательно сохраняйте чек с последней заправки.
Доступность
Вы забронировали машину заранее онлайн, но уже на месте обнаружили, что прямо сейчас она недоступна. В данном случае компания обязана предоставить вам машину того же класса с тем же типом трансмиссии или автомобиль более высокого класса без доплаты.
Повреждения
Необходимость тщательной проверки автомобиля на предмет даже мельчайших царапин — очевидный факт. Однако одно дело проверить, а другое — проследить за тем, чтобы все обнаруженные повреждения были задокументированы. Не стесняйтесь несколько раз перечитать акт передачи — лишние пять минут могут впоследствии сэкономить вам массу нервных клеток и кругленькую сумму.
2. Приложения для водителей
AutoGuard Blackbox (доступно только на ОС Android)
Как следует из названия, по сути это «черный ящик» вашей машины. AGBB записывает весь процесс вождения в высоком качестве, учитывает скорость езды, положение на карте
Parkopedia
Настоящая «Википедия» для парковок, насчитывающая более 60 миллионов парковочных мест в 75 странах мира. С ее помощью водители могут найти парковку по адресу или своему местоположению, узнать о количестве свободных мест, часах работы, ценах и способах оплаты. Parkopedia — это UGC-сервис, то есть, найдя не фигурирующую в приложении парковку, вы можете добавить информацию о ней.
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9 фактов о вождении в Европе, о которых вы, возможно, не знали, но стоило бы
В ряде стран (Германия, Австрия, Швейцария и еще много других) нельзя пользоваться видеорегистратором. Штраф может превысить сотню евро.
В той же Германии за езду зимой на летней резине можно поплатиться на сумму от 20 евро. Максимальный штраф, 40 евро, будет выписан, если из-за вас образовалась пробка.
В Болгарии, Венгрии, Италии, Швейцарии, Чехии обязательно нужно включать фары ближнего света, даже если вы едете в дневное время.
Если вы собрались путешествовать по горам, то советуем арендовать автомобиль с большим объемом двигателя. Это сделает путешествие более комфортным. А дизельный двигатель еще и поможет вам сэкономить на дозаправке.
Если вы планируете посетить крупные европейские города, то удобнее и дешевле парковаться на подземных парковках. Вы можете припарковать автомобиль в центре города и далее продолжить путешествие по достопримечательностям на общественном транспорте. Паркуясь на улице, вы рискуете нарушить правила парковки, а также заплатить большую сумму денег.
Если у вас случилась неприятность на трассе, и вы остались без связи — не паникуйте, на большинстве трасс через каждый километр стоит аппарат для экстренной связи с полицией.
В некоторых странах, где действует система оплаты проезда по автомагистралям, мостам и тоннелям, например, в США, Португалии, ОАЭ и Норвегии, при аренде автомобиля вы можете активировать специальное устройство «транспондер». С транспондером вы можете безостановочно проезжать пункты оплаты, что позволит существенно сэкономить время. Оплата проезда будет удержана с вашей карты после окончания аренды.
В ряде стран, например в Швейцарии, Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии, обязательно наличие виньетки (стикер, подтверждающий оплату проезда по скоростным дорогам). Во избежание штрафов при въезде в данные страны вам необходимо приобрести ее самостоятельно. Сделать это вы можете на ближайшей к границе АЗС или в специализированных пунктах.
В большинстве офисов проката вы можете арендовать Wi-Fi роутер. Это поможет всегда оставаться на связи с родными и близкими, а также сэкономить на аренде навигатора.