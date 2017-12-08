В Дубае открылся рекордно быстрый зиплайн
В 2015 году компания XLine создала в Дубае зиплайн. Его 558-метровая линия была проложена над Фонтаном Дубая, расположенным у подножия небоскреба Бурдж-Халиф. Прыжок совершался с высоты 90 метров.
Аттракцион носил временный характер, но в этом году XLine вернулась в Дубай с более захватывающим развлечением: новый зиплайн почти в два раза длиннее (около километра), старт совершается с 170-метровой высоты; кроме того, вместо одной линии, как раньше, теперь проложено две, что позволяет получить экстремальные впечатления вдвоем. Скорость движения составляет 80 км/ч.
Аттракцион работает ежедневно кроме понедельника. Требования к посетителям — возраст от 12 до 65 лет, рост не ниже 130 см, вес от 50 до 100 кг и отсутствие медицинских противопоказаний. Билет стоит 650 дирхамов (150 евро); вместе с ним временно выдают браслет со встроенной камерой, позволяющий сделать видеозапись приключения.
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