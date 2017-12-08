Путешествия

Владычица океанов. Как Португалия стала морской державой номер 1

Великие географические открытия изменили не только карту мира, но и сам мир: был сделан первый шаг к тому, что мы сейчас называем глобализацией. Прорыв совершили бесстрашные португальские мореплаватели.
Андрей Паламарчук
8 декабря 2017 в 16:44
2
  • Владычица океанов. Как Португалия стала морской державой номер 1

Блюдо. Португалия, вторая половина XV в. Серебро, чеканка. Источник: Museu Nacional de Arte Antiga; Фото: Jose Pessoa 1991/DireCAo-Geral do PatrimOnio Cultural/Arquivo de DocumentaCAo FotogrAfica (DGPC/ADF)

Около шести веков назад жителям одного из материков стало тесно дома. К тому времени европейцы (а это были, конечно, они) приняли общую религию — христианство и выстроили сложные связи с иерархическим международным институтом — Церковью. Всюду, от Скандинавии до Средиземноморья и от Испании до Московии, они использовали единый язык культурного и научного общения — латынь, которой владели элиты всех стран.

Европейцы приумножали знания, быстро распространявшиеся благодаря университетам. Они разработали единую торговую систему, вращавшуюся вокруг золота и драгоценностей, а еще — товаров, поступавших с отдаленных рынков в весьма малых количествах и по баснословной цене: слоновая кость, шелковые и хлопчатобумажные ткани, благовония и специи.

Сухопутную дорогу в полумифические Индию и Китай надежно контролировала Османская империя, чье влияние крепло с каждым годом; о том, чтобы найти морской путь в эти страны, и речь идти не могла. Или могла?

15.jpg

17.jpg

Вверху: Ларец-кабинет. Индия, Гуджарат, XVII в. Дерево, кость, металл, резьба, инкрустация. Западное изобретение воспроизводится индийскими мастерами с типичным местным орнаментом. Государственный музей Востока, Москва. Внизу: Коромандельская ширма. Китай, XVII в. Резьба, живопись по лакированному дереву. Сюжет: португальцы в Японии заняты привычным делом — охотой, а тем временем в бухту прибывает новый корабль. Casa-Museu Medeiros e Almeida, фото: Marcia Lessa

Читать далее

Тоже интересно

За семь морей: Северный морской путь

Статья опубликована в журнале National Geographic (№171, декабрь 2017).
Обсудить
СМИ2
Как живут в космосе космонавты разных полов: это интересно
Как живут в космосе космонавты разных полов: это интересно
Тоже интересно
Ибн Баттута, первый блогер-путешественник
Ибн Баттута, первый блогер-путешественник
Спецпроект
Водный мир: поездка в Карелию вместе с BMW
Водный мир: поездка в Карелию вместе с BMW