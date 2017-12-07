  • Идеи для уикенда в Подмосковье
    Фото: Дарья Петрягина
  • Идеи для уикенда в Подмосковье
    Фото: Валентина Певцова/ТАСС
Путешествия

Идеи для уикенда в Подмосковье

Понаблюдать за зубрами, научиться росписи елочных шаров и побывать в кабинете Ленина — редакция National Geographic Traveler выбрала лучшие развлечения на выходные неподалеку от Москвы.
National Geographic Traveler
7 декабря 2017 в 17:39
1

Экоотдых

Приокско-террасный заповедник

104 км от Москвы

Приокско-террасный заповедник, расположенный в восьми километрах от Серпухова, — один из самых маленьких в России. Что ничуть не умаляет его значимости, ведь это единственное место в Московской области, где можно увидеть зуб­ров в естественной среде обитания. Первые зубры появились здесь в 1948 году, всего же за время существования заповедника в нём родилось порядка 600 особей. Понаблюдать за зверями можно во время прогулки по питомнику, которая включает посещение пятиметровой смотровой вышки. Кроме того, по территории проложена экотропа «Сквозь листву» на высоте восьми метров над землёй, которая даёт возможность ближе познакомиться с местной природой, работает детский парк «Дерево-Дом», Музей природы и «Дом Лешего» — избушка со старинной утварью, где живёт сказочный хранитель заповедника.

Семейный отдых

Клин

94 км от Москвы

Окунуться в новогоднюю атмосферу в Клину можно круглый год — здесь работает музей «Клинское подворье», где взрослые и дети могут познакомиться с производством ёлочных игрушек. В 12 залах собрано больше 3000 игрушек, созданных в разные годы существования фабрики «Ёлочка», тут можно увидеть рабочее место мастера-стеклодува и посетить цех росписи. За дополнительные 220 рублей вам проведут мастер-класс по росписи стеклянных шаров, а если успеете приехать в музей в ноябре или декабре, получите шанс повстречать Деда Мороза. Если останется время, стоит заехать в расположенный здесь же, в Клину­, Дом-музей Чайковского, в котором композитор провёл последние восемь лет жизни и написал «Пиковую даму», «Щелкунчика» и «Спящую красавицу».

Активный отдых

Дракино Читать далее

Тоже интересно

Самые важные вопросы о Шенгенской визе — отвечает NG Traveler

Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№62, ноябрь 2017 — январь 2018).
Обсудить
СМИ2
Чем закончилась яростная схватка кобры и мангуста (видео)
Чем закончилась яростная схватка кобры и мангуста (видео)
Тоже интересно
В Норвегии строят город из пряников: фото и видео
В Норвегии строят город из пряников: фото и видео
Где и как мы будем жить завтра
Где и как мы будем жить завтра