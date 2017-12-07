Идеи для уикенда в Подмосковье
Экоотдых
Приокско-террасный заповедник
104 км от Москвы
Приокско-террасный заповедник, расположенный в восьми километрах от Серпухова, — один из самых маленьких в России. Что ничуть не умаляет его значимости, ведь это единственное место в Московской области, где можно увидеть зубров в естественной среде обитания. Первые зубры появились здесь в 1948 году, всего же за время существования заповедника в нём родилось порядка 600 особей. Понаблюдать за зверями можно во время прогулки по питомнику, которая включает посещение пятиметровой смотровой вышки. Кроме того, по территории проложена экотропа «Сквозь листву» на высоте восьми метров над землёй, которая даёт возможность ближе познакомиться с местной природой, работает детский парк «Дерево-Дом», Музей природы и «Дом Лешего» — избушка со старинной утварью, где живёт сказочный хранитель заповедника.
Семейный отдых
Клин
94 км от Москвы
Окунуться в новогоднюю атмосферу в Клину можно круглый год — здесь работает музей «Клинское подворье», где взрослые и дети могут познакомиться с производством ёлочных игрушек. В 12 залах собрано больше 3000 игрушек, созданных в разные годы существования фабрики «Ёлочка», тут можно увидеть рабочее место мастера-стеклодува и посетить цех росписи. За дополнительные 220 рублей вам проведут мастер-класс по росписи стеклянных шаров, а если успеете приехать в музей в ноябре или декабре, получите шанс повстречать Деда Мороза. Если останется время, стоит заехать в расположенный здесь же, в Клину, Дом-музей Чайковского, в котором композитор провёл последние восемь лет жизни и написал «Пиковую даму», «Щелкунчика» и «Спящую красавицу».
Активный отдых
Дракино Читать далее
119 км от Москвы
Парк Дракино называют «кислородным курортом» — настолько легко здесь дышится после большого города. За одни зимние выходные в Дракино можно попробовать себя в разных видах спорта: оседлать лошадь или пони, научиться делать пируэты на коньках, пройти дистанцию на лыжах или снегоходах, скатиться с горы на санях или освоить управление электромобилем. В дополнение — рыбалка, баня, мини-зоопарк, верёвочный парк, спа-центр и несколько отелей и коттеджей. В полутора километрах от парка находится этнокультурный комплекс «Остров Дракино»: на его территории возводят дома и постройки, воссоздающие облик средневекового города Лобынск, который существовал на этом месте.
Автопутешествие
Горки Ленинские
38 км от Москвы
В год 100-летия Октябрьской революции посетить имение, где провёл последние годы жизни её идейный вдохновитель, — дело почти обязательное. В самой усадьбе, правда, мало что напоминает о коммунистическом прошлом: интерьеры здесь по большей части купеческие, оставшиеся от предыдущих владельцев — семьи Саввы Морозова. Чего не скажешь о Мемориальном музее и Музее крестьянского быта. Ещё одно здание занимает «Кабинет и квартира Ленина в Кремле»: библиотека из 40 000 томов, кремлёвский коммутатор, кожаные кресла, вскрытая пачка кофе и другие вещи, принадлежавшие Ильичу. Можно остаться на ночь — есть гостиница на 46 номеров.