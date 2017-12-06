Российские туристы снова выбирают Турцию
Топ-5 направлений 2017 года по данным Росстата:
1. Турция (3,944 млн туристов);
2. Абхазия (3,49);
3. Финляндия (2,48);
4. Казахстан (2,3);
5. Украина (1,7).
Лидирующая Турция показала и наибольший прирост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, когда страна приняла 483 тысячи российских туристов. Также серьезное увеличение турпотока показали Индия (127 тыс., плюс 51%), Вьетнам (360 тыс., плюс 37%), Австрия (185 тыс., плюс 37%), Доминикана (165 тыс., прирост — 117%), Япония (49 тыс., плюс 44%).
Туристический поток из России в Турцию резко сократился после того, как 24 ноября 2015 года в Сирии был уничтожен российский СУ-24, сбитый ракетой из турецкого истребителя. Ответной реакцией РФ стало прекращение продаж путевок в Турцию для российских граждан и отмена чартерных рейсов; также был упразднен безвизовый режим. Впоследствии, в результате переговоров между главами двух стран, все эти меры были отменены. В частности, в апреле 2017 года Турция увеличила срок безвизового пребывания россиян в стране с 60 дней до 90.