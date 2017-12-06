В 2018 году российские авиакомпании смогут вносить пассажиров в «черный список»
В течение 2017 года Госдума обсуждала возможность внесения изменений в Воздушный кодекс РФ — в частности, в документе должно было появиться положение о «черных списках» авиапассажиров, которым авиакомпании смогут отказывать в перевозке.
Нововведение направлено на борьбу с авиадебоширами. 29 ноября законопроект был одобрен Советом Федерации, а 5 декабря его подписал президент РФ Владимир Путин. Закон вступит в силу через 180 дней после его опубликования, то есть в середине 2018 года.
Согласно документу, перевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года. В свою очередь, пассажир из черного списка будет иметь право летать авиарейсами данной компании при наличии ряда причин: например, если он едет на лечение, на похороны родственника, или сопровождает пассажира-инвалида. Среди таких же исключений — невозможность вернуться домой иным видом транспорта, кроме авиационного. Попасть в «черный список» можно за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна (часть четыре статьи 11.17 КоАП) или за хулиганство (статья 213 УК), или за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств (статья 267.1 УК РФ).
Дебошир включается в список только по решению суда. Авиаперевозчик обязан в письменной форме уведомить клиента о внесении его в реестр. Исключение из списка через год происходит автоматически.
Критики отмечают слабые места нововведения. Например, дебошир, летающий в отпуск из Тагила в Хургаду, даже попав в реестр, сможет совершать это путешествие ежегодно: иного вида транспортного сообщения, кроме авиационного, на этом (и множестве других маршрутов) не существует, а к следующему лету он из списка все равно будет исключен. Впрочем, ранее президент подписал закон, ужесточающий наказание для хулиганов на любом виде транспорта в РФ: нарушитель общественного порядка может быть лишен свободы на срок до пяти лет.