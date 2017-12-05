В Узбекистане ввели единую туристическую визу
О введении единой туристической визы сообщила пресс-служба Госкомитета по развитию туризма республики. Соответствующее постановление выпустил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
«Согласно принятому документу, в Узбекистане вводится единая туристическая виза для индивидуальных иностранных граждан, выдаваемая сроком на 30 дней», — говорится в официальном коммюнике.
Ранее иностранные граждане, получая туристскую визу на 7 или 15 дней, при задержке обратного рейса из страны по какой-либо причине сталкивались с проблемой продления срока действия виз.
Кроме того, снижена стоимость оформления въездных туристских виз для индивидуальных иностранных туристов с $60 до $40. Также снижен нижний порог для оформления групповой визы с 10 до 5 человек. Стоимость групповых виз на 15 дней составляет $15, на 30 дней — $25 на одного туриста.
Узбекистан в настоящее время — безвизовая страна для граждан России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана и Украины. Для въезда в страну необходимо иметь загранпаспорт (должен быть действителен в течение всего периода пребывания).
За первые шесть месяцев 2017 года Узбекистан посетили 1,125 туристов.