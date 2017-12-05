Точка на карте: Леуварден в Нидерландах
Леуварден — столица Фрисландии, самого далёкого и малоизученного региона Нидерландов. Здесь живут фризы, которые говорят на своём языке, малопонятном для большинства голландцев. В 2018 году Леуварден, вместе с мальтийской Валлеттой, станет культурной столицей всей Европы. Открытие Года культуры назначено на выходные с 27 по 29 января: днём в торговых центрах, магазинах, школах и даже в резиденции мэра города пройдут перформансы, а вечером на центральных площадях устроят музыкальное шоу.
В честь праздника по всей Фрисландии проложат арт-маршрут Eleven Cities Tour. Он свяжет 11 городов провинции, через которые раньше проходила знаменитая 200-километровая гонка на коньках. На смену замёрзшей воде придёт вода бурлящая: в каждом из городов установят фонтаны, придуманные художниками из разных стран.
Не останется в стороне и главный городской музей — Fries Museum. Помимо постоянной экспозиции о культуре Фрисландии, здесь откроются выставки, посвящённые знаменитым уроженцам Леувардена — танцовщице Мата Хари (до 2 апреля) и художнику-графику Маурицу Эшеру (28 апреля — 28 октября).
Весной, с 8 по 11 мая, Леуварден примет Международный юношеский музыкальный фестиваль At the Watergate. Летом, с 3 по 6 августа, в соседнем Харлингене пройдёт фестиваль Tall Ship Races & The Sea, во время которого на борту старинных парусников будут читать произведения мировой литературы. А осенью, с 6 сентября по 7 октября, спешите посетить грандиозный музыкальный спектакль De Stormruiter. В постановке по мотивам новеллы Теодора Шторма «Всадник на белом коне» примут участие более сотни лошадей фризской породы.