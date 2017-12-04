Консульства США возобновляют выдачу виз в России
Посольство США сообщило о том, что с 11 декабря 2017 года консульства, расположенные в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, возобновят проведение собеседований, необходимых для получения неимиграционных (в том числе туристических) виз.
Напомним, в сентябре, после сокращения числа сотрудников, консульства в регионах прекратили принимать заявки: все соискатели должны были проходить собеседование в Москве. Чуть позже им было разрешено обращаться за американскими визами в дипмиссии США в любых странах мира. Тем не менее, количество заявлений и, соответственно, поездок уменьшилось.
Оценив ситуацию, посол США в РФ Джон Хантсман заявил: «Мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнерами. Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг».
Посол подчеркнул, что вести работу в прежнем объеме невозможно из-за сокращения численности персонала. Однако даже небольшое («ограниченное») количество собеседований облегчает жизнь соискателей из регионов: теперь им не потребуется ехать для этого в столицу или другую страну.
Узнайте, какие американские территории можно посещать без визы.