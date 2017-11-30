  • Москва заняла 2-е место по популярности в Instagram
    Фото: Елена Кунина
  • Москва заняла 2-е место по популярности в Instagram
    Нью-Йорк — город, который никогда не спит, — занял в рейтинге популярности Instagram первое место в 2017 году. Фото: Evgeniy Shevlyakov
Путешествия

Москва заняла 2-е место по популярности в Instagram

В 2017 году российская столица уступила лишь Нью-Йорку.
Интерфакс
30 ноября 2017 в 13:13

В рейтинге популярности, озвученном пресс-службой Instagram, учитывались геотеги городов, где было сделано больше всего фотографий.

Топ-10 городов в Instagram-2017
1. Нью-Йорк (США)
2. Москва (Россия)
3. Лондон (Великобритания)
4. Сан-Паулу (Бразилия)
5. Париж (Франция)
6. Лос-Анджелес (США)
7. Санкт-Петербург (Россия)
8. Джакарта (Индонезия)
9. Стамбул (Турция)
10. Барселона (Испания).

Рейтинг самых популярных городов России возглавили Москва и Санкт-Петербург. На третьем месте — Казань. На четвертом — Новосибирск. Пятое место занял Ростов-на-Дону.

Сервис обмена фотографиями и видеозаписями Instagram появился в 2010 году и быстро набрал популярность у путешественников. Сегодня приложение насчитывает более 800 миллионов активных пользователей, из которых 500 миллионов заходят в него каждый день.

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