Туриста оштрафовали на $2700 за съемку в аэропорту
59-летний Джозеф Ли, живущий в Техасе, недавно получил долгожданное американское гражданство. Чтобы отпраздновать это событие, он отправился в Таиланд со своим сыном Джонатоном. Вернуться они должны 20 ноября и хотели дома вместе отметить День Благодарения (23 ноября в этом году). Однако на обратной дороге произошла цепь событий, нарушившая планы туристов.
Они летели в США с пересадкой в международном аэропорту Абу-Даби. Чтобы скоротать время до рейса, мужчины решили осмотреть столицу ОАЭ — и покинули транзитную зону аэропорта. Перед посадкой на рейс им пришлось повторно проходить проверку на безопасность. Сын не привлек внимания сотрудников, а Джозефа отозвали на более детальный осмотр. При этом Джонатану не разрешили ждать отца в зоне досмотра.
Уже находясь у гейта, Ли-младший получил звонок: Джозеф сообщил, что его арестовали за видеосъемку. Он успел добавить, что включил камеру в ответ на грубое обращение сотрудников службы безопасности. С того момента связи с Джозефом не было. Молодому человеку ничего не оставалось, как улететь домой. Его сестра незамедлительно создала петицию с требованием освободить американского гражданина. Семья Ли возмущена действиями властей Абу-Даби: по их словам, после долгого авиаперелета любой может выглядеть «взволнованным» и казаться «подозрительным».
«Мы хотим сообщить правительству ОАЭ, что у отца нет плохих намерений, и мы хотим, чтобы он вернулся домой в целости и сохранности», — говорится в петиции. 28 ноября стало известно, что Джозеф Ли оштрафован на сумму 10 тыс. дирхамов (2,7 тыс. долларов). В ближайшие дни он будет депортирован.
Ситуация, в которую попал американский турист в ОАЭ, может случиться в любой точке мира: съемка стратегических и военных объектов запрещена по всей планете. Аэропорты к таким объектам относятся. Здесь допускается делать фотографии в общественных местах, однако ни пограничные формальности, ни процедуры проверки безопасности снимать нельзя.
Узнайте, где находятся худшие аэропорты мира.