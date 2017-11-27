Почти тысяча самолетов за сутки: рекорд индийского аэропорта
Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи находится в самом густонаселенном городе Индии: Мумбаи. Занимая площадь 5,9 км², он является крупнейшим в стране авиационным хабом. Аэропорт назван в честь известного полководца XVII века — национального героя Индии.
Такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Лондон, Дубай или Дели, имеют аэропорты с двумя или более взлетно-посадочными полосами, которые работают одновременно. В аэропорту Мумбаи тоже создано две полосы, но они расположены крест-накрест и могут работать только поочередно. По этой причине аэропорт относится к категории аэропортов с одной ВВП. В этом ряду — лондонские Гатвик и Станстед, стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен и другие.
В Мумбаи ВВП рассчитана на 46 взлетов и посадок в час. Ежедневно в аэропорту выполняется около 900 рейсов, но в сезон, с добавлением в расписание чартерных рейсов, это число увеличивается. В мае 2017 года аэропорт имени Чатрапати Шиваджи поставил рекорд, обслужив 935 рейсов за сутки, а новое достижение было зафиксировано за период с 05:30 24 ноября до 05:30 25 ноября: посадку и взлет в это время выполнило 969 самолетов. Представители аэропорта уверены, что это — далеко не предел, и планируют превысить показатель в 1000 рейсов за сутки. Это высшие показатели в регионе, а на мировом уровне аэропорт имени Чатрапати Шиваджи соперничает только с лондонским Гатвиком: здесь также обслуживается около 50 рейсов в час. В других аэропортах, имеющих одну ВВП, за час выполняется не более 42 рейсов.
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