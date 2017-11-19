  • Братство Золотого кольца
    Фото: Дмитрий Тельнов
  • Братство Золотого кольца
    Фото: ТАСС
Путешествия

Братство Золотого кольца

В 2017 году самому знаменитому туристическому маршруту России исполняется 50 лет. Отличный повод для того, чтобы проехать по Золотому кольцу со всеми остановками.
National Geographic Traveler
19 ноября 2017 в 14:54
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Ростов

208 км от Москвы

«Ездил чёрт в Ростов, да напугался крестов» — народная пословица сразу даёт понять, что этот город сказочно богат на храмовую архитектуру. Иностранные гиды, будучи не в состоянии упомнить названия всех местных церквей (а одних только монастырей здесь насчитывается целых шесть), используют ироничную аббревиатуру ABC — Another Beautiful Church. Ещё одна визуальная особенность Ростова, доставшаяся ему в наследство от далёкого прошлого, — резные деревянные наличники, на которых гнездятся драконы. Откуда они взялись — из забытых ли легенд о Змее Горыныче или из ещё более древних верований племён меря, что населяли эти земли на заре времён, — загадка. Ростов стоит на озере Неро, которому уже полмиллиона лет. На этом фоне возраст города (в 2017 году ему стукнуло 1155 лет — ещё один юбилей) кажется вовсе не таким уж и большим. В хорошую погоду стоит взять вёсельную лодку и выплыть на середину озера, чтобы полюбоваться открыточным видом на архитектурный комплекс Ростовского кремля.

Как добраться Самый быстрый способ — на поезде: в Ростове делают остановку экспресс «Ярославль-Москва» и несколько поездов дальнего- следования (в пути — около 3 часов). Дорога на машине займёт 3,5 часа.

Где есть Ресторан «Собрание» расположен в Красной палате Ростовского кремля. Интерьеры украшены образцами чернолощёной керамики цвета вороного крыла, изготовленной по древним технологиям. В меню котлеты из озёрных щук, блины с домашним вареньем, борщ, медовуха, соленья.

Где жить На территории Ростовского Кремля, в палатах XVII века, действует мини-гостиница «Дом на погребах» (от 700 руб.). Поселившись здесь, вы сможете даже ночью бродить по митрополичьему саду, в то время как для обычных туристов кремль закроется в пять вечера.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№61, сентябрь — октябрь 2017).
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