Братство Золотого кольца
Ростов
208 км от Москвы
«Ездил чёрт в Ростов, да напугался крестов» — народная пословица сразу даёт понять, что этот город сказочно богат на храмовую архитектуру. Иностранные гиды, будучи не в состоянии упомнить названия всех местных церквей (а одних только монастырей здесь насчитывается целых шесть), используют ироничную аббревиатуру ABC — Another Beautiful Church. Ещё одна визуальная особенность Ростова, доставшаяся ему в наследство от далёкого прошлого, — резные деревянные наличники, на которых гнездятся драконы. Откуда они взялись — из забытых ли легенд о Змее Горыныче или из ещё более древних верований племён меря, что населяли эти земли на заре времён, — загадка. Ростов стоит на озере Неро, которому уже полмиллиона лет. На этом фоне возраст города (в 2017 году ему стукнуло 1155 лет — ещё один юбилей) кажется вовсе не таким уж и большим. В хорошую погоду стоит взять вёсельную лодку и выплыть на середину озера, чтобы полюбоваться открыточным видом на архитектурный комплекс Ростовского кремля.
Как добраться Самый быстрый способ — на поезде: в Ростове делают остановку экспресс «Ярославль-Москва» и несколько поездов дальнего- следования (в пути — около 3 часов). Дорога на машине займёт 3,5 часа.
Где есть Ресторан «Собрание» расположен в Красной палате Ростовского кремля. Интерьеры украшены образцами чернолощёной керамики цвета вороного крыла, изготовленной по древним технологиям. В меню котлеты из озёрных щук, блины с домашним вареньем, борщ, медовуха, соленья.
Где жить На территории Ростовского Кремля, в палатах XVII века, действует мини-гостиница «Дом на погребах» (от 700 руб.). Поселившись здесь, вы сможете даже ночью бродить по митрополичьему саду, в то время как для обычных туристов кремль закроется в пять вечера.
Что привезти В Ростове действует фабрика, производящая украшения с финифтью — расписной эмалью (Борисоглебское шоссе, 3). При ней вы найдёте музей этого традиционного промысла. За старинными финифтяными серьгами стоит заглянуть в антикварную лавку в «Ремесленной слободе», что на улице Каменный мост в паре минут ходьбы от кремля. Там же собрана крупная коллекция наличников с теми самыми драконами.
Интерактив В художественной галерее «Хорс» можно увидеть нестандартные творения из финифти в духе Гауди, а также пройти мастер-класс по работе с эмалью (от 3000 руб.).
Место силы В трёх километрах от Ростова, в селе Богослов, находится деревянный храм конца XVII века. Его писали Рерих и Верещагин, снимал Прокудин-Горский и посещал Николай II. Говорят, церковь сама выбрала это место, приплыв сюда по реке. Внутрь пускают лишь раз в год — на престольный праздник, зато всегда можно увидеть подлинные царские врата из этой церкви, они стоят в музее Ростовского кремля.
Переславль-Залесский
144 км от Москвы
Переславль-Залесский — родину Александра Невского и колыбель русского флота — можно смело назвать «Золотым кольцом в миниатюре», ведь на его компактной территории сконцентрировано всё то, за что мы любим этот туристический маршрут. Начать прогулку по городу можно с Красной площади с её храмами и земляными валами XII века, продолжить в Никитском монастыре, прославленном здешним святым Никитой Столпником, и в монастыре Горицком, в зданиях которого сейчас расположен Переславский музей-заповедник, а закончить экскурсию осмотром «Ботика Петра I» — первого провинциального музея России. Переславское Плещеево озеро — центр одноимённого национального парка с экотропами и уникальным дендрологическим садом имени Харитонова, где собраны редкие растения со всего света. На берегу озера находятся несколько кайт-центров, здесь можно учиться кататься в любое время года, даже зимой.
Как добраться В Переславль-Залесский ходят автобусы из Москвы (в пути 2 часа 35 минут) и Сергиева Посада (40 минут). Дорога на машине займёт около 2 часов.
Где есть Главные гастрономические адреса: трактир «Попов луг» с продуктами от местных фермеров, новая кофейня «Высоко», кондитерская La Forêt с чудесными круассанами и агроусадьба «Улитка», где натурально кормят улитками.
Где жить Гостевые дома «Веслево-Клуб» (от 7000 руб. за компанию до 10 человек), где также можно взять напрокат велосипеды.
Что привезти Переславль — родина ряпушки, которую здесь в копчёном виде продают на бойких местах и в туристическом центре «Царский посол».
Интерактив Полёт над городскими монастырями и Плещеевым озером на воздушном шаре. Цена — от 5000 руб. за человека, продолжительность — 1 час.
Место силы Музей паровозов — единственная в стране коллекция узкоколейных паровозов, мотовозов и вагонеток. В музее можно покататься на дрезине.
Ярославль
264 км от Москвы
Когда-то второй после Москвы по числу жителей город России, сегодня Ярославль считается столицей Золотого кольца. Приезжать сюда с детьми — отличная идея. Рядом с указателем расстояния до остальных городов Золотого кольца в год 50-летия маршрута открылись поч-та и паспортный стол. Отсюда можно отправить открытку с памятным штампом и получить паспорт путешественника, где отмечать свои дальнейшие перемещения (а заодно получить скидочные купоны в музеи и рестораны). Главное, что нужно сделать в городе, — это прогуляться по историческому центру. Церковь Ильи Пророка, где недавно обновили сквер и установили новую подсветку, сочетание улиц, проложенных ещё при Екатерине II, сталинского ампира и древних храмов, выглядывающих из-за жилых домов точно нашкодившие школьники, застолбили для Ярославля место не только в списке «обязательно к посещению», но и в реестре Всемирного наследия ЮНЕСКО. Любители светских памятников оценят первый профессиональный театр России, основанный Фёдором Волковым.
Как добраться Путь на машине сюда займёт около 4 часов, на скоростном поезде — 3 часа 20 минут.
Где есть Ресторан «Собрание» в усадьбе купцов Вахромеевых. Блюда русской кухни готовят в дровяной печи, официанты носят исторические костюмы.
Где жить Лучший по соотношению цены и качества отель города — Ibis (от 2320 руб.). Приятный бонус для автопутешественников — бесплатная парковка для клиентов гостиницы.
Что привезти Мастера Ярославского художественного музея делают сувениры и утварь по мотивам известных произведений (вроде «Сен-Дени» Коровина).
Интерактив Музей-театр «Алёшино подворье» для маленьких, пивная «Афоня» для взрослых и «Резиденция Государыни Главной Масленицы Страны» для всех.
Место силы Днём со звонницы бывшего Спасского монастыря XVI века открывается лучший вид на город, а по вечерам пятниц здесь крутят фильмы с революционной тематикой — от «Броненосца Потёмкина» Эйзенштейна до «Собачьего сердца» Бортко.
Владимир
187 км от Москвы
Историки до сих пор спорят о том, сколько лет городу и кого из Владимиров считать основателем — то ли Мономаха в 1108 году, то ли Красное Солнышко в 990. Бесспорно лишь то, что стоящий на семи холмах и побывавший столицей русских земель Владимир — один из самых интересных городов Золотого кольца по части исторического наследия, три объекта которого (Успенский собор с фресками Рублёва, Дмитровский собор и Золотые ворота) включены в список ЮНЕСКО. Хит-лист достопримечательностей, карты и путеводители можно взять в визит-центре на вокзале или в турбюро на Соборной площади — там же дают напрокат аудиогиды (200 рублей) и записывают на бесплатную экскурсию к волонтёрам из проекта «Робин Гид». Ещё один небанальный маршрут изложен в «Блокноте нетипичного владимирца» от сувенирной артели «Дядя Миша», их же авторства и лучший путеводитель «Владимирская азбука» с забавными рассказами про важные городские места и понятия. Купить их можно в магазине «ТвояМоя» (ул. Девическая, 3).
Как добраться В городе делают остановку экспрессы «Стриж» и «Ласточка», следующие в Нижний Новгород (в пути 1 час 40 минут), есть и прямой экспресс ЦППК (2 часа 45 минут). Путь на машине займёт около 3 часов.
Где есть Гастрономические достопримечательности Владимира — блюда из судака и щуки, грибов и владимирской вишни. Классические образцы представлены в меню ресторана «Обломов». Поездка также не засчитывается без визита в кафе «Блинчики» на Спасской.
Где жить «Вознесенская слобода» (от 4800 руб.) — самый романтичный бутик-отель города: красивый вид на Клязьму, детская площадка, спа с бассейном и ресторан «Круча» с панорамной террасой и русско-европейским меню (не пропустите самолепные пельмени из дичи и посикунчики с хреновиной — заодно и узнаете, что это).
Что привезти Во Владимире собраны сувениры со всего Золотого кольца, самый большой выбор изделий народных промыслов — в торговом комплексе «Золотые ворота». Там можно не только накупить хохломы и гжели, но и побывать на мастер-классах (от обучения ремёслам и приготовления русских блюд до урока по колокольному звону).
Интерактив Семейное предприятие «Кузница Бородиных» по пятницам и выходным переходит в режим музея — потомственные кузнецы рассказывают о своём ремесле и истории кузнечного дела и предоставляют желающим возможность лично выковать сувенир на память.
Место силы Построенная в XII веке церковь Покрова на Нерли в Боголюбове (10 км от Владимира) считается одним из шедевров древнерусского белокаменного зодчества. От Свято-Боголюбского монастыря к храму идут пешком через луг, который тоже объявлен памятником истории, отчего экскурсия превращается если не в паломничество, то в путешествие сквозь время — отсюда не слышно ни машин, ни поездов. Весной, когда луг заливает половодье, руко-творный холм под основанием церкви превращается в остров, и к ней возят на лодке.
Суздаль
219 км от Москвы
Границы Суздаля остаются неизменными с XVIII века. В городе нет ни высотных зданий, ни железной дороги, ни промышленности, зато есть 150 памятников архитектуры, около полусотни храмов и огромное количество первоклассных кафе и ресторанов. Весь Суздаль можно обойти за час, но на поездку нельзя отводить меньше двух-трёх дней, иначе не успеете увидеть и половины. В программу-минимум нужно включить кремль (в будни вход бесплатный) и музеи в Спасо-Евфимиевом монастыре, Покровский и Ризоположенский монастыри, Преподобенскую колокольню (100 рублей, 72 метра и самый красивый вид на Суздаль), круиз по реке Каменке (45 минут и 350 рублей, трамвайчик отправляется каждый час от пристани у Музея деревянного зодчества), прогулку через живописный Ильинский луг. А ещё постараться успеть попробовать шесть сортов медовухи в кафе «Боярский мёд» (Торговая пл., 1а, дегустация бесплатная), 20 видов кваса в «Квасной избе» (ул. Пушкарская, 51), с полдюжины сортов иван-чая в чайной на «Подворье мастеров» (ул. Кремлёвская, 10) и сет наливок в «Гостином дворе» (ул. Ленина, 63а).
Как добраться На поезде до Владимира и далее автобусом (30 минут). Не выходите на суздальском автовокзале — собрав с пассажиров по 17 руб., водитель затем поедет в центр. Дорога из Москвы на машине займёт 3,5 часа.
Где есть Ресторан «Огурец» открыл бывший мэр города. Здесь не только кормят, но и проводят мастер-классы и авторские экскурсии по городу. Ещё одна гордость Суздаля — гастрономический ресторан «Улей» при отеле «Пушкарская Слобода», где можно попробовать десерт «Таёжный» с кедровыми орешками и брусникой.
Где жить К отелю «Heliopark Суздаль» (от 2400 руб.) прилагаются банный комплекс Helio Spa с дюжиной парных и музей «Щурово Городище» — реконструированное поселение древних славян, выстроенное на базе декораций со съёмок фильма «Царь» Павла Лунгина.
Что привезти В ТИЦ на ул. Ленина, 20а собраны лучшие суздальские сувениры: огуречное варенье, мёд, сбитень и прочие фирменные вкусности. Хендмейд ищите в комплексе «Подворье мастеров» неподалёку от кремля. Там же в «Доме штапельного платья» водятся невероятной красоты платья с цветочными принтами.
Интерактив В Суздале можно учиться гончарному делу на фабрике «Дымов керамика», лепить кренделя в пекарне «Гнездо пекаря», гулять по колокольням в компании со звонарём или делать фрески на сырой штукатурке в иконописной мастерской Никольской церкви. Детей везите в «Усадьбу Марьи Искусницы» (с. Сельцо, ул. Центральная, 8б): в программе мастер-классы, квесты, игры, хороводы и чаепитие с пирогами у настоящего самовара.
Место силы Включённый в список ЮНЕСКО Спасо-Евфимиев монастырь сегодня действует как музей. Помимо прочего здесь можно слегка подчистить карму: считается, что, если войти через правый арочный проход под Благовещенской церковью, а выйти через левый, вам простится один (на выбор) грех.
Иваново
299 км от Москвы
Русский Манчестер, Ситцевый край, Город невест — как только не называют Иваново. В прошлом богатый купеческий город и центр текстильной промышленности, он несколько выпадает из стилистики Золотого кольца, предлагая совершенно другую картинку. Старинных храмов тут мало, почти все уничтожила советская власть, планируя сделать из Иванова пролетарскую столицу РСФСР. Из всей дореволюционной застройки сохранилась лишь Щудровская палатка XVII века — крошечный каменный домик, служивший приказной избой, да несколько купеческих особняков и усадеб. В самом красивом — доме фабриканта- Бурылина в стиле модерн — теперь Музей ситца. Через дорогу от него — Музей промышленности и искусства: под унылым названием скрывается собранная Бурылиным забавная коллекция всяких разностей от первопечатных книг и самурайских доспехов до единственных в мире универсальных астрономических часов с полусотней циферблатов. Зато в Иванове в большом количестве сохранились конструктивистские здания, построенные в 20-х годах для рабочих, и старые текстильные мануфактуры, на которых тоже можно побывать со специальной экскурсией. Заказывать тематические туры и интер-активные забавы вроде пленэра с местными художниками или мастер-класса по хороводам в общине родноверов с сентября можно в новом офисе ТИЦ в Доме профсоюзов. Ещё одна новая достопримечательность, которая появится в городе в год юбилея Золотого кольца, — селфи-маршрут с забавными арт-объектами и инсталляциями.
Как добраться Экспрессом до Владимира и далее автобусом (около 2 часов), на поезде дальнего следования (в пути около 6 часов) или самолётом а/к «РусЛайн» (50 минут).
Где есть В итальянском ресторане Antonio (Кохомское ш., 7г) готовят пиццу на тонком тесте, отличные супы и блюда из рыбы. За лучшими пирогами идите в пироговую «Маруся» (ул. Ленина, 45).
Где жить Камерный отель «Онегинъ» на восемь номеров (от 2500 руб.) расположен на берегу Уводи, старинный особняк раньше принадлежал фабриканту Якову Фокину.
Что привезти Сувениры, шуйское мыло ручной работы и картины местных художников можно найти в галерее «Парабола» (пр. Ленина, 2в), керамику — в студии «Гончарная слобода», где также проводят мастер-классы.
Интерактив Музей ивановского ситца проводит исторические мастер-классы: можно соткать полотно на антикварном станке XIX века, нанести на ситец набивной узор или сделать из лоскутков куклу-оберег.
Место силы Под Ивановом в посёлке Рогатино (18 км от города) находятся «дачи» Дома ремёсел петербургского объединения «Невские ремесленные палаты». Центр располагается в бывшем пионерлагере: теперь тут музеи народного быта, мастерские и гостевые домики. Сотрудники центра занимаются восстановлением утраченных народных ремёсел и готовы обучать всех желающих своему искусству, будь то строчевая вышивка, рубленая игрушка или восковые пасхальные яйца-вощанки. В центре учат народным пляскам и рукопашному бою, проводят обряды и игры, устраивают праздничные гулянья и гадания. Все мероприятия — по предварительной записи на сайте.
Сергиев Посад
75 км от Москвы
Вся туристическая — да и не только туристическая — жизнь Сергиева Посада сконцентрирована вокруг фигуры преподобного Сергия Радонежского и, разумеется, основанного им Троице-Сергиева монастыря (ныне — лавры). Это настолько величественный храмовый комплекс, что многие зовут Сергиев Посад не иначе, как «русским Ватиканом». Сравнение с Римом не назовёшь случайным, ведь все дороги в Сергиевом Посаде ведут как раз в монастырь. Даже новые пешие или велосипедные маршруты и те проложены с таким расчётом, чтобы их можно было отнести не только к экотуризму, но и к духовному пути (самый известный из них так и называется — «Дорога в лавру»). Да и правила игры, по которым живёт сегодняшний Сергиев Посад, порой не назовёшь светскими на все сто процентов. Скажем, многие граффити на городских стенах нарисованы по религиозным сюжетам, людей в рясах на улицах вы будете встречать чаще, чем полицейских, а экскурсию в лавру лучше бронировать не в музее, а в паломническом центре. Только в этом случае у вас появится доступ на смотровые площадки монастыря, а очередей к святым мощам удастся избежать.
Как добраться На машине — чуть больше часа, на электричке — 1 час 20 минут.
Где есть «Усадьба Пришвинъ» — интернациональная кухня и завораживающая панорама церковных куполов, буквально вырастающих из леса на другой стороне озера.
Где жить Ближайший к Троице-Сергиевой лавре отель называется «Старая гостиница Лавры» (от 3100 руб.) и находится в монастырском управлении. Более светская гостиница в самом центре — бутик-отель «Русский дворик» (от 5000 руб.).
Что привезти Одним из главных местных сувениров считается матрёшка, массовое производство которой началось именно в Сергиевом Посаде. Другой народный промысел наладили в одном из окрестных сёл ещё в XII веке. И хотя Богородская игрушка так и не стала таким же символом России, как матрёшка, резные фигуры из дерева — лучший сувенир, который вы можете увезти на память из этих мест.
Интерактив Поклонников нестандартных интерактивных развлечений ждут в этнопарке «Кочевник» неподалёку от Сергиева Посада. В программе значатся: катание на верблюдах, осликах и собачьих упряжках, песни и танцы народов Севера, самая большая юрта, построенная в каноническом стиле, традиционные сувениры кочевых народов. Цена вопроса: 500 руб. для взрослых и 350 руб. для детей от 7 до 14 лет.
Место силы Гефсиманский Черниговский скит находится в трёх километрах от лавры и привлекает куда меньше туристов. Возможно, потому, что церковь и святой источник скрыты от посторонних глаз в пещере под землёй. Попасть внутрь можно только в составе групповой экскурсии (входной билет — 80 руб.), но даже если нужное количество желающих наберётся не сразу, вы не пожалеете о потраченном на ожидание времени. Это удивительно умиротворяющее место, а утки в соседнем пруду сами просят, чтобы их покормили.
Кострома
338 км от Москвы
Рассказывать о достопримечательностях Костромы — всё равно что соревноваться в остроумии. Например, на гербе города изображена золотая галера — флагманский корабль флотилии, на которой в Кострому прибыла Екатерина II. И хотя Кострома стала первым в истории городом России, получившим собственный герб, сама галера, на которой императрица приплыла в эти места, носила имя другого русского города. Она называлась «Тверь». А бронзовый Ленин, возвышающийся на берегу Волги, выглядит так, что острословы называют его «памятником оксюморону». Изначально на месте вождя мирового пролетариата должен был стоять монумент к 300-летию дома Романовых, но революция внесла в планы архитекторов свои коррективы, и в итоге на постаменте, стилизованном под православную часовню, вместо членов монаршей фамилии стоит один из главных безбожников ХХ века. Лёгкость, с которой костромичи относятся ко всем этим историческим несуразицам, можно считать одним из символов города. А спокойствием, которое ощущаешь в Костроме с первых же минут, местные жители гордятся не меньше, чем официальными достопримечательностями (вроде центральной Сусанинской площади, Резиденции Снегурочки или Свято-Троицкого монастыря).
Как добраться Комфортнее добираться на поезде (в пути — 6 часов). Путешествие на машине займёт около 5 часов.
Где есть В кафе «Самовар» первый этаж отдан под пиццерию, на втором подают блюда русской кухни. Попробуйте блюда из рыбы, например, щучьи котлеты. А в одном из уличных лотков купите костромское мороженое.
Где жить Отель «Волга» находится чуть в стороне от центра. С верхних этажей и веранды ресторана открываются отличные виды на город, а уж для наблюдения за закатом это едва ли не лучшее место (от 3100 руб.).
Что привезти Два продукта, которыми по праву гордятся местные жители, — это лён и сыр. Изделия из льна лучше покупать на улице Симановского, а костромской сыр — на Сырной бирже (Мучные Ряды, 1). Ювелирный промысел в XIX веке принёс Костроме славу «ювелирной столицы России». В нём было занято 53 окрестных села, самое известное из них — Красное.
Интерактив Лучшее костюмированное представление — в Тереме Снегурочки. В программе древнерусские забавы вроде катания колеса от телеги или стрельбы из гигантской рогатки, знакомство с главной зимней красавицей, видеозвонок Деду Морозу, а также посещение ледяной комнаты, где даже летом температура не поднимается выше -18 °С. Чтобы взрослым гостям не было зябко, их потчуют медовухой. Посещение возможно только в составе экскурсии, записаться можно на сайте. Взрослый билет 300 руб., детский — 150 руб.
Место силы В двух шагах от главной городской достопримечательности — Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря — находится архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода». В берёзовой роще среди картинно искрящихся на солнце прудов расположена экспозиция из деревянных крестьянских домов и церквей. Возраст некоторых построек — без малого 500 лет. Костюмированные шоу, рассказывающие о быте русской деревни, народные музыка и танцы прилагаются.