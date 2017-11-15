Путешествия

Катитесь отсюда: советы для начинающих горнолыжников

Чтобы полюбить зиму, нужно научиться правильно её использовать. Например, освоить горные лыжи или сноуборд: после этого снежных месяцев вы будете ждать не с тоской и ужасом, а с радостью и нетерпением, проверено. Как легко и быстро превратиться из человека прямоходящего в человека скользящего — рассказывает профессиональный инструктор, основатель школы горных лыж и сноуборда Anton Ski School Антон Яковина.
Антон Яковина
15 ноября 2017 в 12:29
  • Катитесь отсюда: советы для начинающих горнолыжников
    Фото: Patrice Mestari

Правда ли, что это сложно и опасно?

Начальный уровень освоить несложно. День-два тренировок с хорошим учителем — и вы поедете. К концу первой недели уже будете вполне уверенно съезжать по простым склонам, поворачивать, тормозить и получать удовольствие от катания. Более того, к этому моменту вы наверняка заразитесь «снежной болезнью». И всю свою дальнейшую жизнь будете терять покой при виде снега и мечтать стать лыжником-экспертом. А вот это уже нелегко — как и достижение высокого уровня в любом другом виде спорта. Что касается травмоопасности, то мчаться вниз по горе со скоростью автомобиля, конечно же, небезопасно. Но владение техникой, современное снаряжение и средства защиты снижают риск до разумного. Тем не менее вы рискуете, поэтому в горы нельзя ехать без страховки — не простой, а спортивной, в которую включены занятия лыжами или сноубордом. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№61, сентябрь — октябрь 2017).
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