Катитесь отсюда: советы для начинающих горнолыжников
Правда ли, что это сложно и опасно?
Начальный уровень освоить несложно. День-два тренировок с хорошим учителем — и вы поедете. К концу первой недели уже будете вполне уверенно съезжать по простым склонам, поворачивать, тормозить и получать удовольствие от катания. Более того, к этому моменту вы наверняка заразитесь «снежной болезнью». И всю свою дальнейшую жизнь будете терять покой при виде снега и мечтать стать лыжником-экспертом. А вот это уже нелегко — как и достижение высокого уровня в любом другом виде спорта. Что касается травмоопасности, то мчаться вниз по горе со скоростью автомобиля, конечно же, небезопасно. Но владение техникой, современное снаряжение и средства защиты снижают риск до разумного. Тем не менее вы рискуете, поэтому в горы нельзя ехать без страховки — не простой, а спортивной, в которую включены занятия лыжами или сноубордом. Читать далее
Как одеться?
Даже тем, кто делает лишь первые шаги, нужна правильная экипировка. Лезть в большие горы в джинсах и пуховиках — глупость, кататься в «гражданском» невозможно. Современная горнолыжная одежда — технологическое чудо. В ней вы не мёрзнете, остаётесь сухими, даже когда активно двигаетесь, она не продувается, не стесняет движений и весит всего ничего. Правильный экип состоит из трёх слоёв: термобельё, утеплитель и оболочка — куртка и штаны с мембраной (чтобы не промокали). Термобельё выбирайте то, которое сделано специально для занятий активным спортом. Оно соткано из особой нити, очень плотно облегает тело, мгновенно сохнет и отводит влагу от кожи — и в этом, а не в сохранении тепла его главная функция. Ещё вам нужны особые горнолыжные носки, сложной вязки и без швов, они берегут ноги, а ноги — ваше всё. Плюс горнолыжные перчатки — непромокаемые, с манжетой на запястье. Обязательные элементы для защиты глаз от горного ультрафиолета, встречного ветра и снега — маска и тёмные очки. Ни в коем случае нельзя выходить на склон без шлема. Если погода плохая, под него стоит надеть подшлемник или бандану-бафф. Если вы собираетесь кататься на доске, обязательно берите защиту для копчика, коленей и запястий, для горнолыжников начального уровня защита не столь обязательна. Но хорошо бы иметь с собой на горе небольшой лыжный рюкзачок, он не мешает ездить и тоже защищает спину, плюс на рюкзаке есть специальный крепёж для лыж, на спине их нести гораздо легче, чем на плече, и руки остаются свободными. В рюкзаке пусть лежат сухие перчатки и пуховая безрукавка. Её можно надеть поверх куртки, если захочется срочно утеплиться.
Как подобрать снаряжение?
Комплект для первых упражнений на склоне лучше брать в прокате. Самая важная часть снаряжения — вовсе не лыжи, а ботинки. Обратите внимание на такой параметр, как жёсткость. Экспертам нужна высокая, вам пока подойдёт индекс 60−80. Ботинки должны хорошо и плотно сидеть на ноге. Понять, ваш ли это размер, можно по стельке. Выньте её из ботинка, поставьте на неё стопу и убедитесь, что они совпадают по длине и ширине. Ботинки, в которых нет стелек, брать не нужно. Надевая ботинок, проследите, чтобы пятка внутри не болталась и чтобы нигде ничего не давило, иначе собьёте ноги и не сможете кататься. Клипсы застёгивайте снизу вверх, не затягивая верхнюю слишком сильно, чтобы не пережать. А вот качество лыж для первых дней непринципиально. Вам нужна нежёсткая карвинговая модель (с широкими носками и пяткой и узкой талией — такие лыжи легко прогибаются и сами заходят в поворот, стоит лишь чуть их наклонить), по длине они должны быть сантиметров на 20 ниже вашего роста. Лыжные палки берите длиной себе по солнечное сплетение.
Как подготовиться к сезону?
Как только вы встанете на лыжи или сноуборд, на ваши колени, бёдра, таз и поясницу обрушится шквал непривычных нагрузок. В начале учёбы вы будете сильно напрягаться и быстро уставать с непривычки. Чтобы достичь лёгкости, с какой двигаются опытные райдеры, предстоит освоить много новых движений и прокачать соответствующие группы мышц и связок. Вам надо укрепить колени, разработать суставы таза, подкачать косые мышцы живота и продольные мышцы спины. Начните тренировать их в тот самый день, когда задумаетесь о горах, а не за день до поездки. В сети выложено много специальных воркаутов для горнолыжников и сноубордистов — выбирайте любой. Ну, или хотя бы начните приседать — вот прямо сегодня.
Противопоказания
Горные лыжи и сноуборд не подходят тем, у кого хронические проблемы со связками, суставами ног или позвоночником. Людям с больным сердцем стоит посоветоваться с врачом, прежде чем ехать в горы.
Где и когда начинать?
Если в вашем городе есть горнолыжный склон, пусть даже самый маленький, то первые несколько часов на лыжах лучше провести там и только потом ехать в большие горы. Вам нужны курорты, где есть зоны катания для новичков. На картах такие спуски выделяются цветом: зелёные и синие — пологие, для новичков; красные и чёрные — крутые, для продвинутых. Катаясь, следите за цветом указателей и вешек на спусках, чтобы не заехать туда, откуда будет сложно выбраться. В первый же день не стоит рваться с лыжами на высоту больше 2000−2500 метров, там ниже концентрация кислорода в воздухе, и с непривычки у вас могут появиться признаки горной болезни: это когда одышка, быстро устаёшь, может разболеться голова. Учиться кататься лучше поближе к подножию курорта, а на самый верх съездить на экскурсию — посмотреть на панорамы и прислушаться к своему самочувствию. Ваш организм начнёт приспосабливаться к высоте, через пару дней придёт акклиматизация, и вы уже будете увереннее стоять на лыжах. Тогда и возьмёте все свои высоты.
Как искать инструктора?
Горные лыжи относятся к тем видам деятельности, которые не стоит осваивать самостоятельно — как вождение автомобиля или бокс. Вы лишь зря потратите время, да и риск получить травму возрастёт в разы. Самоучки могут оставаться в категории чайников годами, тогда как с хорошим инструктором вы будете уверенно чувствовать себя на трассах уже после пары тренировок. Есть разные методики, но поначалу вас, скорее всего, будут учить ездить, удерживая лыжи углом: носки вместе, пятки врозь. Такая стойка называется «плуг», режим непрерывного торможения. Но если вы посмотрите по сторонам, то увидите, что все, кто ездит хорошо, держат лыжи по-другому — параллельно. Это и есть ваша цель: научиться ездить на параллельных лыжах. Существует система упражнений, учебных движений, из которых, как из пазлов, собирается цельная схема такой езды. Классный инструктор сразу же постарается дать вам общее представление об этой схеме. Важно, чтобы тренер говорил на понятном вам языке. Конечно, многое можно объяснить, просто показывая движения, но лучше всё же, чтобы между вами не было языкового барьера. Выбрать индивидуальное или групповое занятие — это вопрос личных предпочтений. На занятии с группой выше энергетика, вместе веселее, и тренер может показывать ошибки на примере ваших товарищей. А при занятии один на один всё внимание тренера принадлежит только вам.
P.S. Не забудьте взять с собой крем от загара. Снег работает как зеркало, усиливая сияние солнца, и лицо сгорает мгновенно. Но ничего красивее, чем солнечный день в больших горах, просто не существует — увидите сами. До встречи на склонах!