  • Работа мечты: $10 000 в месяц за жизнь на курорте
    Фото: cancun.com
  • Работа мечты: $10 000 в месяц за жизнь на курорте
    Фото: cancun.com
  • Работа мечты: $10 000 в месяц за жизнь на курорте
    Фото: bruno / Flickr.com
  • Работа мечты: $10 000 в месяц за жизнь на курорте
    Фото: Jonathan Hetzel / Flickr.com
Путешествия

Работа мечты: $10 000 в месяц за жизнь на курорте

На мексиканском курорте Канкун открыта вакансия «директора по приключениям». Его главные обязанности — отдыхать и делиться впечатлениями в Сети.
Анастасия Баринова
13 ноября 2017 в 18:08

Две крупные туристические организации, TravelPass Group и Best Day Travel Group, создали сайт Cancun.com, где представлена всевозможная информация об отдыхе на мексиканском курорте Канкун.

Наглядные доказательства райского времяпрепровождения должен будет демонстрировать «директор по приключениям в Канкуне» (Cancun Experience Officer).

  • Работа мечты: $10 000 в месяц за жизнь на курорте

В течение шести месяцев — с марта по август 2018 года — ему предстоит жить в роскошных отелях, подниматься на пирамиды и посещать другие исторические памятники, плавать с акулами, дегустировать местные блюда и напитки, веселиться в ночных клубах и загорать на пляжах. Обо всем этом надо будет рассказывать в соцсетях, привлекая внимание будущих туристов. Зарплата составляет 10 000 долларов в месяц.

Занять эту должность может любой с учетом ряда ограничений. Соискатель должен свободно говорить и грамотно писать по-английски, активно пользоваться соцсетями, быть старше 18 лет и иметь возможность прожить в Канкуне полгода. К сожалению, гражданам России для этого потребуется запрашивать мексиканскую визу. Въезд в Мексику также разрешен при наличии действующей визы США, но и в этом случае запрещено заниматься трудовой деятельностью.

Лучший кандидат будет выбран после рассмотрения заявок. Анкеты принимаются до 17 декабря; соискатель должен в коротком видеоролике попытаться убедить жюри в том, что именно он способен наиболее эффективно продвигать отдых в Канкуне. В декабре Cancun.com выберет 100 самых ярких заявок, в январе 2018 года число соискателей сократится до 50, а затем пятеро финалистов полетят в Канкун на личное собеседование.

Узнайте о «работе мечты» для любителей кошек.

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