Путешествия

Изразец для подражания: путеводитель по Лиссабону от NG Traveler

Город крутых холмов, отполированной брусчатки и уличной музыки, Лиссабон отрицает высокие каблуки и не даёт шанса лечь спать вовремя. Зато других возможностей здесь предостаточно. Мы расспросили знатоков и местных жителей, чем заняться в португальской столице.
Евгения Махина
10 ноября 2017 в 17:45
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  • Изразец для подражания: путеводитель по Лиссабону от NG Traveler
    Жёлтый трамвай — один из самых известных символов Лиссабона. Фото: Emily Wilson / DanitaDelimont.com / Аge / East News

Не только фаду

Мария Сёмушкина, генеральный продюсер фестиваля «Усадьба Jazz»

Музыка фаду, воплощение неизбывной португальской грус­ти — один из символов Лиссабона, но послушать здесь можно и кое-что повеселее. Есть несколько точек, где музыканты выстраиваются в очередь, чтобы поймать свой звёздный час. Одна из них — смотровая площадка бара Portas do Sol, что нависает над древним районом Алфама. Здесь можно услышать зажигательных музыкантов из Кабо-Верде или влюбиться в дуэт португальца Акасиу Барбоса и англичанина Уоррена Ли Кэилла. Ребята виртуозно владеют португальской 12-струнной и классической 6-струнной гитарой — хочется слушать безостановочно. Другие музыкальные точки — площадь Шиаду около старинного кафе A Brasileira, пешеходная улица Аугушта, ступени у набережной на Торговой площади и смотровая площадка Адамастор, где собираются ребята растаманского вида. Любителям джаза тоже есть чем поживиться: фестиваль Out Jazz под открытым небом ежегодно проходит с мая по сентябрь, каждый месяц меняя локации. В мае джаз слушают в саду около Беленской башни, в июне — в парке Кампу-Гранде, в июле переезжают в парк Эдуарда VII, в августе — в сад Эштрела, а в сентябре джазовые ритмы и диджей-сеты звучат в современном районе Лиссабона — Парке Наций. Начинают в 17:00 каждое воскресенье.

  • Изразец для подражания: путеводитель по Лиссабону от NG Traveler
    Граффити на одной из примыкающих к набережной улиц Лиссабона. Фото: Дмитрий Тельнов

Bскусство на улицах

Жанин Феррейра, маркетинг-координатор Four Seasons Hotel Ritz Lisboa

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№61, сентябрь — октябрь 2017).
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