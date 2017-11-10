Изразец для подражания: путеводитель по Лиссабону от NG Traveler
Не только фаду
Мария Сёмушкина, генеральный продюсер фестиваля «Усадьба Jazz»
Музыка фаду, воплощение неизбывной португальской грусти — один из символов Лиссабона, но послушать здесь можно и кое-что повеселее. Есть несколько точек, где музыканты выстраиваются в очередь, чтобы поймать свой звёздный час. Одна из них — смотровая площадка бара Portas do Sol, что нависает над древним районом Алфама. Здесь можно услышать зажигательных музыкантов из Кабо-Верде или влюбиться в дуэт португальца Акасиу Барбоса и англичанина Уоррена Ли Кэилла. Ребята виртуозно владеют португальской 12-струнной и классической 6-струнной гитарой — хочется слушать безостановочно. Другие музыкальные точки — площадь Шиаду около старинного кафе A Brasileira, пешеходная улица Аугушта, ступени у набережной на Торговой площади и смотровая площадка Адамастор, где собираются ребята растаманского вида. Любителям джаза тоже есть чем поживиться: фестиваль Out Jazz под открытым небом ежегодно проходит с мая по сентябрь, каждый месяц меняя локации. В мае джаз слушают в саду около Беленской башни, в июне — в парке Кампу-Гранде, в июле переезжают в парк Эдуарда VII, в августе — в сад Эштрела, а в сентябре джазовые ритмы и диджей-сеты звучат в современном районе Лиссабона — Парке Наций. Начинают в 17:00 каждое воскресенье.
Bскусство на улицах
Жанин Феррейра, маркетинг-координатор Four Seasons Hotel Ritz Lisboa
Лиссабон — не тот город, где ходишь от одной достопримечательности к другой. Искусство тут в воздухе, на стенах и даже под ногами: орнаменты на старинной брусчатке, изразцы азулежу, покрывающие дома целиком, моя любимая рыжая черепица. И, конечно, стрит-арт, который в последние годы расцвёл пышным цветом. Диогу Мачаду (Add Fuel), например, соединяет граффити и азулежу — его работы есть по всему городу, включая арт-кластер LX Factory в бывшей ткацкой фабрике: туда стоит идти и за граффити, и за покупками в дизайнерских лавочках и галереях. Александре Фарту выдалбливает свои работы в штукатурке, создавая трёхмерную графику: в Алфаме он сделал огромный портрет певицы Амалии Родригеш, королевы фаду. Мы организуем экскурсии по главным объектам уличного искусства самым романтичным способом — возим гостей на винтажном мотоцикле с коляской: так можно, во-первых, не пропустить секретные точки, которые трудно найти самостоятельно, а во-вторых, не утомиться от крутых спусков и подъёмов. За классическим искусством зайдите в музей Галуста Гюльбенкяна — коллекция компактная, но безупречная, от Рогира ван дер Вейдена до прерафаэлитов. И очень рекомендую новый музей современного искусства MAAT на набережной в Белене — волнообразное белое здание с красивейшей крышей и ступенями, с которых приятно смотреть на закат над рекой Тежу.
Счастье есть
Мигель Жудис, автор книги «500 секретов Лиссабона»
Если вы хотите узнать, что такое традиционная португальская кухня в хорошем исполнении, шагайте в A Taberna da Rua das Flores (Rua das Flores, 103) в квартале Шиаду. Эту таверну легко узнать по очереди снаружи — столики тут не бронируют, зато цены человеческие. За кухню отвечает гениальный самоучка Андре Магальяеш, и если днём тут царит атмосфера старинной лиссабонской таверны, то вечером начинаются кулинарные эксперименты. Высокую кухню ищите в модном Eleven с мишленовской звездой в верхней части лиссабонского «Центрального парка» — парка Эдуарда VII. Титулованный шеф Иоахим Кёрпер изобретает свои блюда исключительно из местных продуктов, особенно хорошо ему удаётся сифуд. Когда хочется рыбы, но без мишленовских изысков, направляйтесь в Nune’s Real Marisqueira. Это обязательный пункт программы, настоящий храм морепродуктов. Я бы сказал, что они тут лучшие на планете — столики заполнены в основном знающими местными, туристов очень мало. Ещё я очень люблю ресторанчик Comida de Santo, спрятанный на тихой улице в районе Принцип-Реал. Бразильская кухня, музыка и радушные хозяева — настоящее сокровище, притом малоизвестное. И обязательно хотя бы раз загляните на старинный рынок Меркаду-да-Рибейра): после многих лет летаргического сна он полностью обновлён командой журнала Time Out, стал настоящей достопримечательностью, популярным местом встречи и, конечно же, идеальной точкой для быстрого перекуса.
Сардины и свадьбы
Маргарида Капарика, маркетолог
Если вы спросите лиссабонца, кто у города покровитель, почти все назовут святого Антония, хотя формально это и не так — на самом деле святой Винсент. Но кого это волнует! День святого Антония, который благоволит молодожёнам, — главный праздник португальской столицы, и, если вам повезёт оказаться здесь 12 июня, готовьтесь к грандиозной вечеринке. Старинные байру — районы, например, Алфама, Каштелу и Морария, заполняются музыкантами и поварами, от жаровен с сардинами идёт чад, все переулки украшены — город гуляет часов до трёх ночи как минимум. Правила выживания просты: никаких каблуков, самая простая одежда (очень может быть, что на неё попадёт пиво или сангрия) и готовность танцевать, если вас пригласит какой-нибудь незнакомец. Можно, кстати, присоединиться к большой дворовой вечеринке, которые устраивает каждый байру. Ежегодно 12 июня я стараюсь оказаться в Санта-Аполонии, где выросла, — тут под празднество выделено целое футбольное поле с видом на Тежу. Сюда приходят все, кого я знаю с детства: собираются за длинными деревянными столами, берут за копейки блюда из улиток, мяса, сардин — а потом, конечно же, идут плясать. В то же самое время на Авенида-да-Либердаде, главном проспекте города, проходит грандиозное карнавальное шествие, где каждый район представляет свой танец: люди в костюмах горшков с базиликом, русалки, блёстки и дикие шляпы: пару-тройку выступлений точно посмотреть стоит. На следующий день в Лиссабоне массово проходят свадьбы — называется всё это «невесты святого Антония», и в любой церкви будут десятки женихов и невест. Кстати, о горшках с базиликом: это один из символов праздника, в каждый горшочек воткнута любовная записочка в стихах.
Здесь были мавры
Катя Кантовская, гид и блогер
Морария, где облупленные дворцы соседствуют с хипстерскими кафе, — мой любимый секретный район Лиссабона, один из самых душевных и аутентичных. Когда первый король Португалии в XII веке отвоевал страну у мавров и Лиссабон стал христианским городом, мирным маврам — астрономам, алхимикам, торговцам — оставили холм к северо-западу от крепости Святого Георгия. Это и есть Морария, «мавританская». В землетрясении 1755 года Морария почти не пострадала, но знать предпочла переселиться в районы, отстроенные заново, а в опустевшие виллы стала стекаться беднота. Морария превратилась в злачное местечко, со своей «улицей красных фонарей» — Руа-Капелау. Кстати, музыка фаду зародилась именно здесь, и первая певица-фадишта, Мария Севера, была местной куртизанкой. Дом Марии Северы стоит до сих пор, и, если вас занесёт сюда, обязательно выпейте за Марию в легендарной рюмочной Os Amigos da Severa (Rua Capelão, 32). Её владелец дон Антониу ещё 40 лет назад купил это помещение и с тех пор сам стоит за стойкой. Расписания никакого нет, открываются когда хотят, а иногда у дона Антониу собираются друзья и поют любительское фаду — фаду-вадиу. Такого вы точно больше нигде не увидите. Ещё вдоль этой удивительной улицы прямо на стенах домов висят фотографии звёзд фаду, снятых Камиллой Уотсон. Она же сделала очень трогательную фотосерию с пожилыми людьми Морарии, увидеть их можно на улице Беку-дас-Фариньяс. Поскольку в Морарии исторически всегда селились мигранты, здесь лучшие кафе с этнической кухней. Очень хорош Cantinho do Aziz, ещё в 80-х открытый выходцем из Мозамбика. Здесь же — отличный веганский ресторанчик The Food Temple. А вот киоски с этнической едой на площади Мартим-Мониш я не советую — атмосфера тут не та. Что касается португальской кухни — за ней идите в культовый Zé da Mouraria (Rua João do Outeiro, 24), который открывается только на обед — и даже очереди выстраиваются. Сейчас джентрификация в Морарии идёт полным ходом, и говорят, что район утрачивает свою атмосферу — но, во всяком случае, теперь тут чисто и безопасно. Так что спешите видеть, пока Морария не стала окончательно модной и скучной.
Мистика в Синтре
Мария Степанова, лингвист, гид по Синтре
Городок Синтра в 30 километрах от Лиссабона — место силы и творческой перезагрузки. Он расположен в горах, а до «края земли» — мыса Рока, самой западной точки Евразии, — всего десять километров. Горы и близость к океану создают здесь уникальный микроклимат: частые туманы, прохлада даже тогда, когда Лиссабон плавится от жары, и непроходимые леса с огромными эвкалиптами, зарослями ежевики и вековыми платанами. Сердце Синтры — Замок мавров IX века постройки. Подъём к нему из Старого города занимает 40 минут, дорога проходит по крепостной лестнице между огромными валунами, покрытыми густым мхом. Неоромантический дворец Пена одних восхищает (в их числе Байрон и Штраус), другим кажется отчаянно китчевым: в нём намешаны элементы мавританской, средневековой европейской архитектуры и стиля мануэлино. Синтру с её туманами считают мистическим местом, и полнее всего вы это почувствуете, придя в Кинта-да-Регалейра. Это огромный сад-шифр с дворцом, построенным графом-масоном Монтейру, с тысячей символов, от розенкрейцерских до эллинистических — тут есть, например, колодец инициации, ход в который скрыт в замшелой скале. Я бы посоветовала остаться в Синтре хотя бы на одну ночь, чтобы успеть посмотреть кое-что сверх обязательной программы: Национальный дворец с потрясающей коллекцией азулежу, дворец Монсеррат, музей современного искусства MUSA. Гостиниц в Синтре немного; если хочется роскоши — вам во дворец Palacio de Seteáis, красочности — Quinta das Murtas, а модно и бюджетно будет в хостеле Moon Hill. Из гастрономических удовольствий советую атмосферный Caldo Entornado, кондитерскую Casa do Preto и — сюрприз! — местную пивную мотоклуба Синтры в районе Сан-Педру. А можно просто взять бутылку винью-верде, фруктов и колбасок на рынке и отправиться на пляж Магоиту, где и виды, и простор поражают воображение.
Бурлеск и жинжинья
Мария Стромова, продюсер новостей
Я прожила полгода в Байрру-Алту — и каждую ночь молилась на свои двойные ставни, потому что этот район никогда не спит. Если вы оказались в Лиссабоне и думаете о бар-хоппинге, то начинать надо здесь. Поднимайтесь на смотровую Сан-Педру-де-Алькантара — отсюда начинается Байрру-Алту. Можно заглянуть в Институт портвейна на подробную дегустацию или сразу ринуться в лабиринт переулков, где каждая вторая дверь ведёт в бар и где буйствуют до утра. Вишнёвый ликёр — жинжинья, отличный коктейль из местного миндального ликёра с лимонным соком, и кайпиринья, которую тут поглощают в промышленных количествах, — обычный набор; а для танцев самое симпатичное место — кубинский бар Mojito Compay (Tv. da Queimada, 4). Дальше можно буквально катиться по наклонной — спускаться с холма в сторону Тежу с многочисленными клубами в доках. По дороге загляните в Pensão Amor — бар в бывшем борделе, с красными портьерами, плюшевыми диванами и розовыми абажурами. Иногда тут можно попасть на феерическое бурлеск-шоу с девушками в перьях и корсетах в духе Диты фон Тиз. Для танцев хорош LuxFrágil на набережной Тежу — несколько танцполов, красивая публика и терраса на крыше, где неизбежно встречаешь рассвет: в руке коктейль, над рекой лениво встаёт солнце. Когда хочется более спокойных развлечений, я иду в старейший джаз-клуб Лиссабона — Hot. Кажется, что тут друг друга знают все: и музыканты, и посетители; и если концерт начинается в полночь, то к одиннадцати внутри уже не протолкнуться.
Купить и выпить
Жорже Баррокейру, управляющий Holiday Inn Express Lisboa
Любителям блошиных рынков стоит наведаться на Feira da Ladra, «воровской рынок» в Алфаме, улица Кампу-де-Санта-Клара — он начинается от арки у остановки старинного трамвая № 28. Тут, пожалуй, слишком много стоек с обычными магнитиками и сувенирными футболками; но старинными ложечками, керамикой или виниловыми пластинками тоже можно разжиться. Рынок работает по вторникам и субботам. Чтобы совместить шопинг с экскурсией, идите в галерею Embaixada (embaixadalx.pt). Это внушительное здание XIX века в мавританском стиле, с витражами, фресками и живописным внутренним двориком: тут продают любопытные авторские украшения, органическую косметику, одежду местных дизайнеров, интерьерные безделушки, альбомы по искусству. Здесь же — великолепный бар с террасой. Дальше можно зайти в энотеку Chafariz do Vinho внутри древнего городского акведука. Дегустировать португальские вина нужно именно в ней, выбирать вино домой — тоже. На масштабный шопинг все отправляются в районы Байша и Шиаду, где найдутся магазины и международных, и португальских марок.
Координаты
КАК ДОБРАТЬСЯ Прямые рейсы в Лиссабон есть у «Аэрофлота», S7, TAP Portugal и «Уральских авиалиний». Билеты — от 13 000 руб.
ВИЗА Шенгенская. Оформить можно в визовом центре Португалии. Стоимость — €35 без учёта сервисного сбора.
СЕЗОН Лиссабон хорош в любое время года, но самая приятная погода стоит с апреля по июнь и в сентябре (+20…+25 °С). В июле и августе в Лиссабоне будет до +30 °С, зимой — около +12…+14 °С.
ТРАНСПОРТ Лиссабон состоит из спусков и подъёмов, так что расстояния часто оказываются больше, чем думаешь. Метро — отличная идея, на нём же можно доехать в аэропорт; а для передвижения по холмистым старым районам и узким улицам лучше всего подходят трамваи и тук-туки.
ЕДА Национальная кухня Португалии — рыбацкая и очень простая: вездесущая бакальяу (сушёная треска) и котлетки из неё, сардины во всех видах, бобы и картофель. Один из лучших рыбных ресторанов в городе — Ribadouro с лобстерами, крабами и устрицами. Порции огромные, так что лучше брать одно блюдо на двоих, иначе у осьминога на гриле мало шансов быть съеденным до конца. Запивать рыбу и сифуд лучше всего простым винью-верде — «зелёным вином», которое на самом деле белое, просто молодое и даже слегка игристое. Кофе португальцы пьют страшно крепким — маленькими напёрсточками, которые называются «бика», то есть капля. И невозможно не влюбиться в паштел-де-ната — маленькие корзиночки с заварным яичным кремом; самые знаменитые — в кондитерской Pastéis de Belém в Белене, но в любой маленькой пекарне тоже будет вкусно.
СУВЕНИРЫ Не привезти портвейна невозможно, сухие красные вина тоже заслуживают пристального внимания. Хороша португальская керамика ручной работы и изразцовая плитка азулежу, которой покрыты чуть ли не все стены в Лиссабоне. Пробка — ещё один национальный материал, из неё тут делают всё вплоть до подарочных сумок. За небанальными и качественными сувенирами, от мыла до керамики, надо идти в A Vida Portuguesa в районе Шиаду или на площади Интенденте. Самый дикий сувенир — банка сардин с годом рождения адресата: гигантский и китчевый, оформленный как цирк, сияющий магазин с сардинами O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa есть на площади Педру IV и в аэропорту, если вы не успели.
ЖИЛЬЕ
Старинное здание с полностью обновлёнными интерьерами в тихом месте в пяти минутах от центральной Авенида-да-Либердаде, тут отличный сервис и обильные завтраки.
Four Seasons Hotel Ritz Lisboa
Чудесный отель с богатой коллекцией искусства XX века и роскошными видами; здесь один из лучших в городе спа-центров и большой крытый бассейн, а на крыше — фитнес-центр, откуда можно любоваться Старым городом с высоты птичьего полёта.