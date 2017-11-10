  • Купание в лаве глазами GoPro
    Фото: kilaueaecoguides.com
  • Купание в лаве глазами GoPro
    Фото: kilaueaecoguides.com
  • Купание в лаве глазами GoPro
    Фото: kilaueaecoguides.com
Путешествия

Купание в лаве глазами GoPro

Экскурсовод, знакомя туристов с извергающимся вулканом Килауэа, оставил камеру возле потока лавы и забыл про нее. Несмотря на экстремальные условия, аппарат уцелел — и даже записал видео.
Анастасия Баринова
10 ноября 2017 в 15:50

Гавайский вулкан Килауэа — один из самых активных на планете. Его последнее извержение началось 3 января 1983 года и не прекращается до сих пор. С тех под он стал популярным туристическим объектом. Если соблюдать меры предосторожности, полюбоваться за потоками лавы можно с близкого расстояния.

Экскурсовод и владелец компании Kilauea EcoGuides Эрик Шторм (Erik Storm), рассказывая туристам об извержении знаменитого вулкана, положил камеру GoPro в трещину, чтобы заснять поток лавы. Затем что-то отвлекло его, и он не забрал аппарат вовремя.

Домой Эрик принес бесформенный «лавовый камень», внутри которого находилась камера. Чтобы извлечь ее, владельцу пришлось использовать геологический молоток. Он был уверен, что камера не выдержала высокой температуры и сломалась, однако проверка карты памяти показала: запись продолжалась, несмотря на жар.

Благодаря защитному чехлу аппарат уцелел — и даже способен вести съемку (хотя и не так хорошо, как прежде).

Посмотрите, на что способна камера, упавшая в воду.

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