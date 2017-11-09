  • Пряности и радости: фоторепортаж с острова специй
    Во время экскурсии по плантациям специй на Занзибаре можно увидеть демонстрацию сбора кокосовых орехов. Работник ловко забирается по гладкому стволу пальмы, цепляясь руками и связанными верёвкой босыми ногами. Фото: Дмитрий Тельнов
  • Пряности и радости: фоторепортаж с острова специй
    Торговцы на городском рынке Дараджани носят традиционные головные уборы — куммы. Каждая кумма шьётся под индивидуальные размеры и украшается узорчатой вышивкой, а благодаря отверстиям в боках в ней нежарко даже под палящим солнцем. Теперь куммы носят и в Омане, колонией которого долго был Занзибар. Фото: Дмитрий Тельнов
  • Пряности и радости: фоторепортаж с острова специй
    На расположенном напротив Стоун-Тауна острове Призон живут гигантские черепахи, завезённые сюда с Сейшельских островов в начале прошлого века. Фото: Дмитрий Тельнов
  • Пряности и радости: фоторепортаж с острова специй
    На улицах Стоун-Тауна стоят старинные каменные дома, большинство из которых построены более сотни лет назад. Фото: Дмитрий Тельнов
  • Пряности и радости: фоторепортаж с острова специй
    Отели и местные деревушки стоят вдоль берегов вперемежку, и, если в отлив пойти по пляжу, непременно набредёшь на хижины с сувенирным барахлом, маленькие рынки, где торгуют свежей рыбой, сифудом и морскими раковинами, рыбацкие склады и сушащиеся сети. Фото: Дмитрий Тельнов
  • Пряности и радости: фоторепортаж с острова специй
    Традиционные местные лодки доу делают из очень лёгкого и прочного дерева. Их треугольные паруса, похожие на акульи плавники, — один из символов Занзибара. Фото: Дмитрий Тельнов
  • Пряности и радости: фоторепортаж с острова специй
    Пляжи Занзибара покрыты белым и мелким коралловым песком. Фото: Дмитрий Тельнов
  • Пряности и радости: фоторепортаж с острова специй
    Фото: Дмитрий Тельнов
Путешествия

Пряности и радости: фоторепортаж с острова специй

Занзибар называют Островом специй, да он и сам как пряность: яркий, терпкий, со своим особенным ароматом и привкусом — употреблять в чистом виде не станешь, но без посещения Занзибара удовольствие от сафари по Танзании будет неполным.
Текст: Ольга Яковина Фото: Дмитрий Тельнов
9 ноября 2017 в 19:02

Занзибар — это не один остров, а целый архипелаг у побережья Танзании. И как будто бы другая страна­: местное население говорит на собственном диалекте и практически поголовно исповедует ислам. Главный остров на самом деле вовсе не Занзибар (это название для туристов), а Унгуджа. Единственный крупный город на нём, Стоун-Таун, выглядит как типичная арабская медина с лабиринтом узких улочек. Случайные масаи, приезжающие с континента торговать побрякушками из бисера, кажутся здесь чужеродным элементом.

_SIN4117.jpg Унгуджа — очень зелёный остров, здесь много заповедников, а некоторые виды обезьян не встречаются больше нигде в мире. Фото: Дмитрий Тельнов

Весь город можно обойти­ за пару часов — правда, без провод­ника вы моментально потеряетесь. Туристов непременно заводят на террасу старого британского клуба выпить чашечку крепкого кофе с видом на океан, показывают бывший невольничий рынок, рассыпающееся, но по-прежнему впечатляющее здание «Дома чудес» — бывшей­ резиденции султана, старый форт и порт, откуда можно отправиться к соседнему острову Призон. Тюрьмой он никогда не был, служил лишь карантинной зоной для рабов, а теперь здесь курорт с рестораном, зоопарк с павлинами и исполинскими черепахами и прекрасный пляж, усыпанный морскими звёздами. Так и хочется приговорить себя к заключению здесь — и желательно без права переписки, чтобы не мешали наблюдать за созвездиями.

Океан на Занзибаре удивительного молочно-голубого цвета. Архипелаг стоит на коралловых рифах, и здесь превосходный дайвинг. Правда, за самыми яркими впечатлениями лучше ехать на соседние острова Мнемба и Пемба. Они же считаются лучшими по части пляжного отдыха — на главном острове с этим сложнее.

Читать далее

Тоже интересно

Пустыня Намиб: песочница для слонов

Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№61, сентябрь — октябрь 2017).
Обсудить
СМИ2
Это поразительное видео из космоса развенчало миф о Земле
Это поразительное видео из космоса развенчало миф о Земле
Тоже интересно
Южная Африка: земля леопарда
Южная Африка: земля леопарда
Партнерский материал
В глэмпинг на Discovery
В глэмпинг на Discovery