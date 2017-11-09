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Во время экскурсии по плантациям специй на Занзибаре можно увидеть демонстрацию сбора кокосовых орехов. Работник ловко забирается по гладкому стволу пальмы, цепляясь руками и связанными верёвкой босыми ногами. Фото: Дмитрий Тельнов
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Торговцы на городском рынке Дараджани носят традиционные головные уборы — куммы. Каждая кумма шьётся под индивидуальные размеры и украшается узорчатой вышивкой, а благодаря отверстиям в боках в ней нежарко даже под палящим солнцем. Теперь куммы носят и в Омане, колонией которого долго был Занзибар. Фото: Дмитрий Тельнов
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На расположенном напротив Стоун-Тауна острове Призон живут гигантские черепахи, завезённые сюда с Сейшельских островов в начале прошлого века. Фото: Дмитрий Тельнов
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На улицах Стоун-Тауна стоят старинные каменные дома, большинство из которых построены более сотни лет назад. Фото: Дмитрий Тельнов
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Отели и местные деревушки стоят вдоль берегов вперемежку, и, если в отлив пойти по пляжу, непременно набредёшь на хижины с сувенирным барахлом, маленькие рынки, где торгуют свежей рыбой, сифудом и морскими раковинами, рыбацкие склады и сушащиеся сети. Фото: Дмитрий Тельнов
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Традиционные местные лодки доу делают из очень лёгкого и прочного дерева. Их треугольные паруса, похожие на акульи плавники, — один из символов Занзибара. Фото: Дмитрий Тельнов
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Пляжи Занзибара покрыты белым и мелким коралловым песком. Фото: Дмитрий Тельнов
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Фото: Дмитрий Тельнов
Пряности и радости: фоторепортаж с острова специй
Занзибар — это не один остров, а целый архипелаг у побережья Танзании. И как будто бы другая страна: местное население говорит на собственном диалекте и практически поголовно исповедует ислам. Главный остров на самом деле вовсе не Занзибар (это название для туристов), а Унгуджа. Единственный крупный город на нём, Стоун-Таун, выглядит как типичная арабская медина с лабиринтом узких улочек. Случайные масаи, приезжающие с континента торговать побрякушками из бисера, кажутся здесь чужеродным элементом.
Унгуджа — очень зелёный остров, здесь много заповедников, а некоторые виды обезьян не встречаются больше нигде в мире. Фото: Дмитрий Тельнов
Весь город можно обойти за пару часов — правда, без проводника вы моментально потеряетесь. Туристов непременно заводят на террасу старого британского клуба выпить чашечку крепкого кофе с видом на океан, показывают бывший невольничий рынок, рассыпающееся, но по-прежнему впечатляющее здание «Дома чудес» — бывшей резиденции султана, старый форт и порт, откуда можно отправиться к соседнему острову Призон. Тюрьмой он никогда не был, служил лишь карантинной зоной для рабов, а теперь здесь курорт с рестораном, зоопарк с павлинами и исполинскими черепахами и прекрасный пляж, усыпанный морскими звёздами. Так и хочется приговорить себя к заключению здесь — и желательно без права переписки, чтобы не мешали наблюдать за созвездиями.
Океан на Занзибаре удивительного молочно-голубого цвета. Архипелаг стоит на коралловых рифах, и здесь превосходный дайвинг. Правда, за самыми яркими впечатлениями лучше ехать на соседние острова Мнемба и Пемба. Они же считаются лучшими по части пляжного отдыха — на главном острове с этим сложнее.
Дома Стоун-Тауна украшают тяжёлые деревянные двери с тонкой резьбой и массивными медными шипами. Местные гиды любят рассказывать, что шипы были нужны, чтобы обороняться от слонов, — врут, слонов тут никогда не водилось. Фото: Дмитрий Тельнов
Гордость Занзибара — плантации специй. Раньше они были главным источником дохода, теперь ещё и объекты для увеселения туристов: сюда можно приехать, чтобы своими глазами увидеть ванильные стручки и коричные деревья, узнать от гидов, называющих себя «Мистер Фруктовый Салат», массу интересных вещей о пряностях (корень корицы, например, лечит зубную боль, лемонграсс отпугивает комаров, а старфрут снимает похмелье) и полюбоваться на обитателей тропических лесов — обезьян, птиц и бабочек.
Собственно, этим список островных must-see и исчерпывается, так что торопиться здесь решительно некуда. На длинном пирсе одного из лучших отелей острова — Essque Zalu, где по вечерам устраивают проводы солнца с коктейлями и закусками, стоит старинный судовой машинный телеграф, ручка которого установлена на положение deadly slow. Именно в таком режиме течёт на Занзибаре время. И, наверное, именно поэтому проводить его здесь так приятно.
Дважды в день вода уходит к самому горизонту, отлив обнажает коралловое дно, живописно укладывая на бок рыбацкие лодки, и местные жители выходят на охоту за ракушками, крабами, морскими звёздами и съедобными водорослями. Фото: Дмитрий Тельнов
Координаты
Виза Оформляется в аэропорту по прибытии за $50.
Прививки Перед поездкой рекомендуется сделать прививку от жёлтой лихорадки (на въезде могут попросить предъявить сертификат), а также пройти профилактический антималярийный курс, а на месте использовать репелленты.
Сезон Круглый год, за исключением сезона дождей (апрель-май).
Как добраться Прямых перелётов нет, самый удобный и бюджетный вариант предлагает Turkish Airlines. У компании есть рейсы и в Дар-эс-Салам, и на Занзибар, что удобно, если вы хотите посетить всю Танзанию: в этом случае можно прилететь в столицу, отправиться на сафари, а закончить программу на Занзибаре и уже оттуда возвращаться домой, не покупая лишних внутренних перелётов.
Экскурсии За организацией поездки, трансферов и экскурсий на месте стоит обратиться в компанию Bramwel Safaris, основанную местными и имеющую огромный опыт и связи по всей Танзании. На Занзибаре они берутся устроить программу любой сложности и продолжительности, включая дайв-сафари по архипелагу. В отличие от большинства других африканских принимающих компаний Bramwel Safaris имеет собственного русскоязычного представителя в Москве.