  • Самые посещаемые города мира: новый рейтинг
    Фото: Pixabay.com
  • Самые посещаемые города мира: новый рейтинг
    1 место: Гонконг Фото: Pixabay.com
  • Самые посещаемые города мира: новый рейтинг
    2 место: Бангкок Фото: Pixabay.com
  • Самые посещаемые города мира: новый рейтинг
    3 место: Лондон Фото: Pixabay.com
  • Самые посещаемые города мира: новый рейтинг
    46 место: Москва Фото: Pixabay.com
  • Самые посещаемые города мира: новый рейтинг
    70 место: Санкт-Петербург Фото: Pixabay.com
Путешествия

Самые посещаемые города мира: новый рейтинг

Компания Euromonitor International назвала 100 городов, наиболее популярных у туристов. Россия представлена Москвой и Санкт-Петербургом.
Анастасия Баринова
8 ноября 2017 в 15:33

Анализируя число туристов в крупнейших городах мира на протяжении многих лет, специалисты Euromonitor International отмечают тенденцию к росту популярности Азии. Если в рейтинге 2010 года в топ-100 входили 34 города из Азиатско-Тихоокеанского региона, то к 2017 году число выросло до 41, а через восемь лет уже почти половина лидеров, 47, будет находиться в этой части планеты. В первую очередь это обусловлено близостью к Китаю и резким увеличением количества китайских путешественников.

Африка в текущем году восстановила турпоток, и в дальнейшей перспективе ожидается его небольшой рост. В свою очередь Европа утрачивает свои позиции из-за кризиса еврозоны, терроризма и наплыва мигрантов, а для туризма США основной проблемой является усложнение визовых процедур и усиление погранконтроля.

В результате даже первая десятка на настоящий момент почти полностью сформирована восточными городами:
1. Гонконг (26,6 млн. туристов),
2. Бангкок (21,2 млн),
3. Лондон (19,2 млн),
4. Сингапур (16,6 млн),
5. Макао (15,4 млн),
6. Дубай (14,9 млн),
7. Париж (14,4 млн),
8. Нью-Йорк (12,7 млн),
9. Шэньчжэнь (12,6 млн)
10. Куала-Лумпур (12,3 млн).

При этом уже к 2025 году Сингапур должен обогнать столицу Великобритании, и с этого времени топ-3 станет целиком азиатским.

Москва и Санкт-Петербург заняли 46-е и 70-е места соответственно. В 2017 году столицу посетило 4,54 млн иностранных туристов, а город на Неве — 2,8 млн. Оба мегаполиса показали 2%-ный рост по сравнению с показателями прошлого года.

Наибольшее увеличение турпотока Euromonitor International прогнозирует для Дели (+37,7%), Джакарты (+48,5%) и Денпасара (+52,9%). Замыкают список 100 городов, наиболее популярных у туристов, Вашингтон (2,07 млн), Абу-Даби (2,05 млн) и Коломбо (2,04 млн).

Узнайте, куда чаще всего едут российские путешественники.

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