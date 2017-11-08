Самые посещаемые города мира: новый рейтинг
Анализируя число туристов в крупнейших городах мира на протяжении многих лет, специалисты Euromonitor International отмечают тенденцию к росту популярности Азии. Если в рейтинге 2010 года в топ-100 входили 34 города из Азиатско-Тихоокеанского региона, то к 2017 году число выросло до 41, а через восемь лет уже почти половина лидеров, 47, будет находиться в этой части планеты. В первую очередь это обусловлено близостью к Китаю и резким увеличением количества китайских путешественников.
Африка в текущем году восстановила турпоток, и в дальнейшей перспективе ожидается его небольшой рост. В свою очередь Европа утрачивает свои позиции из-за кризиса еврозоны, терроризма и наплыва мигрантов, а для туризма США основной проблемой является усложнение визовых процедур и усиление погранконтроля.
В результате даже первая десятка на настоящий момент почти полностью сформирована восточными городами:
1. Гонконг (26,6 млн. туристов),
2. Бангкок (21,2 млн),
3. Лондон (19,2 млн),
4. Сингапур (16,6 млн),
5. Макао (15,4 млн),
6. Дубай (14,9 млн),
7. Париж (14,4 млн),
8. Нью-Йорк (12,7 млн),
9. Шэньчжэнь (12,6 млн)
10. Куала-Лумпур (12,3 млн).
При этом уже к 2025 году Сингапур должен обогнать столицу Великобритании, и с этого времени топ-3 станет целиком азиатским.
Москва и Санкт-Петербург заняли 46-е и 70-е места соответственно. В 2017 году столицу посетило 4,54 млн иностранных туристов, а город на Неве — 2,8 млн. Оба мегаполиса показали 2%-ный рост по сравнению с показателями прошлого года.
Наибольшее увеличение турпотока Euromonitor International прогнозирует для Дели (+37,7%), Джакарты (+48,5%) и Денпасара (+52,9%). Замыкают список 100 городов, наиболее популярных у туристов, Вашингтон (2,07 млн), Абу-Даби (2,05 млн) и Коломбо (2,04 млн).