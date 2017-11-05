  • Дубай: экологический оазис в пустыне
    Чтобы полюбоваться этим видом Дубая, туристы поднимаются на небоскреб «Бурдж-Халифа» — самое высокое сооружение в мире (828 метров). Однако некоторые градостроительные планы призывают «спуститься с небес на землю» — оперный театр, например (внизу в центре), располагается на территории нового малоэтажного района, оазиса для пешеходов и общественного транспорта в царстве машин. Фото: Лука Локателли
  • Дубай: экологический оазис в пустыне
    Чудеса Дубая давно стали притчей во языцех. Посетители биодома «Зеленая планета» (Green Planet) обходят 25-метровое искусственное дерево, которое считается самым высоким на планете. Здесь воссоздан мир дождевых лесов и поселены три тысячи видов тропических растений и животных. В городе стремительно растет число «зеленых» зданий, отвечающих высоким стандартам энергоэффективности. Фото: Лука Локателли
  • Дубай: экологический оазис в пустыне
    На компактных улочках «Экогорода» (в центре) пять сотен вилл купаются в тени друг друга, уменьшая нагрузку на кондиционеры, — в отличие от более просторных улиц, парковок и домов по соседству. Каждая вилла оборудована солнечными панелями; квартал «с нулевым энерго- потреблением» полностью обеспечивает себя энергией и выращивает сельскохозяйственные культуры в 11 куполообразных теплицах. Фото: Лука Локателли
  • Дубай: экологический оазис в пустыне
    Питаясь энергией солнца, шестиметровая «Умная пальма» (Smart Palm) на пляже Джумейра-Бич неподалеку от отеля «Бурдж-эль-Араб» не только защищает от зноя. Это еще и точка доступа Wi-Fi, зарядка для телефона, фонарный столб, доска объявлений, камера видеонаблюдения и кнопка экстренного вызова. На городских пляжах и в парках таких палочек-выручалочек будет больше сотни. Фото: Лука Локателли
  • Дубай: экологический оазис в пустыне
    С десяток дубайских полей для гольфа притягивают немалую долю ежегодного 15-миллионного турпотока — и расходуют ценные водные ресурсы. Чтобы лужайки были зелеными, в 2010 году Гольф- и яхт-клуб бухты Дубай-Крик начал орошать поля очищенными сточными водами. Фото: Лука Локателли
Путешествия

Дубай: экологический оазис в пустыне

Десять лет назад столица одноименного эмирата была в числе мировых чемпионов по так называемой величине экологического следа. К 2050 году Дубай обещает побить обратный рекорд.
Текст: Роберт Кунзиг Фото: Лука Локателли
5 ноября 2017 в 15:15

Дубай — город из бетона, стекла и стали, выросший среди выжженных солнцем аравийских песков за каких-нибудь три десятка лет. Здесь воплощаются в реальность самые дерзкие мечты. Не верите? Скорее берите горные лыжи! С улицы склон напоминает серебряный космический корабль, выставленный на всеобщее обозрение на первом этаже Молла Эмиратов. Внутри все тоже впечатляет: мимо бутиков Prada, Dior и Alexander McQueen вы проходите через стеклянные двери — и вас встречает горнолыжный комплекс Ski Dubai. Миновав нарисованные на стенах Альпы, вы застегиваете теплую куртку и натягиваете перчатки. Воистину кондиционеры творят чудеса!

Летом температура на улицах Дубая порой приближается к 50 градусам по Цельсию. Из-за близости к морю воздух напитан влагой так, что трудно дышать. А вот дожди большая редкость — в год выпадает меньше 100 миллиметров осадков. Более того, здесь нет постоянных рек и слишком мало земли, пригодной для выращивания сельскохозяйственных культур.

Сотни лет Дубай был рыбацкой деревушкой и маленьким торговым портом, едва сводившим концы с концами. Но в один прекрасный день нефть и бум на рынке недвижимости превратили эту деревушку в город, чей силуэт на фоне неба похож на фантастический мираж, а аэропорт занимает третье место по загруженности в мире. Как уверяют дубайские власти, их цель —

сделать из столицы эмирата экогород. Логика понятна: за годы экономического взлета город стал символом расточительности — так бывает, когда переизбыток дешевой энергии множится на равнодушие к окружающей среде. Крытый горнолыжный курорт всего лишь один яркий пример. Куда больше ископаемого топлива съедают кондиционеры внутри стеклянных башен; да и водопровод в городских зданиях питается морской водой, которой хватило бы на наполнение сотни олимпийских бассейнов в день.

А чтобы отвоевать у моря берег для новых отелей и вилл, на месте коралловых рифов были построены огромные искусственные острова.

  • Дубай: экологический оазис в пустыне
    Ski Dubai — первый крытый горнолыжный комплекс на Ближнем Востоке. Здесь жители Эмиратов осваивают катание на одной из пяти трасс. Скоро неподалеку появится новый склон-рекордсмен: в преддверии Экспо-2020 город накрыла волна строительного бума. Фото: Лука Локателли

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№170, ноябрь 2017).
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