Новые мировые достопримечательности — выбор NG Traveler
Музеи искусств
Абу-Даби, ОАЭ
В ноябре на острове Саадият, что в пяти минутах езды от центра столицы ОАЭ, наконец-то откроется филиал самого популярного художественного музея мира — Лувр Абу-Даби. Его здание с перфорированным куполом было спроектировано прославленным Жаном Нувелем. В музее с улицами, каналами и площадями, благодаря которым он напоминает образцово-показательный арабский город, разместится коллекция из 700 объектов музейных хранилищ ОАЭ, среди которых шедевры Гогена, Пикассо, Мане и Магритта. Ещё несколько сотен полотен — картины да Винчи, Беллини, Йорданса и Пикассо — поучаствуют во временной выставке, приуроченной к открытию.
Кейптаун, ЮАР
Крупнейшая тематическая коллекция Чёрного континента. На девяти этажах можно увидеть собранные по всей Африке объекты искусства, предоставленные фондом Йохана Цайтца — экс-главы Puma.
Марракеш, Марокко
В залах Музея Ив Сен-Лорана, открывающегося 19 октября рядом с садом Мажореля, выставлены платья работы кутюрье и проводятся временные художественные выставки.
Париж, Франция
В необычном здании, расположенном в Булонском лесу и созданном по проекту знаменитого деконструктивиста Фрэнка Гери, проводят выставки и кинопоказы, форумы и мастер-классы, концерты и перформансы.
Оперные театры и филармонии
Париж, Франция Читать далее
Первые концерты в новой парижской филармонии, построенной по эскизам всё того же Жана Нувеля, прошли в 2015 году. Благодаря придуманной архитектором волнистой форме и центральному расположению сцены здание отличается превосходной акустикой. Помимо помещений для репетиций, галерей, в которых проходят временные выставки, музея и медиа-библиотеки, в филармонии есть смотровая площадка и панорамный ресторан.
Дубай, ОАЭ
Новый оперный театр Дубая, построенный архитектором Янусом Ростоком в форме традиционного арабского парусника доу, рассчитан на 2000 зрителей.
Культурный центр имени Джабера аль-Ахмеда
Эль-Кувейт, Кувейт
Кроме трёх сцен и залов для концертов, конференций и других мероприятий в одном из зданий Кувейтской оперы разместился архив.
Гамбург, Германия
Увенчанная волнистой крышей «Филармония на Эльбе» расположилась в отреставрированном и надстроенном здании бывшего склада какао.
Архитектурные комплексы
Нью-Йорк, США
Мемориальный центр Граунд-Зеро вырос на месте разрушенных башен-близнецов Центра международной торговли (ЦМТ). Теперь здесь Национальный мемориал 11 сентября — два фонтана, расположенные в основании небоскрёбов. На их парапетах выбиты имена всех 2982 погибших как в башнях, так и в упавших самолётах, а в подземном музее при мемориале выставлены связанные с трагедией экспонаты. В марте 2016 года в ЦМТ открылся и Oculus — транспортно-пересадочный узел работы Сантьяго Калатравы, связывающий метро, наземный и водный транспорт.
Фото: Joe Woolhead
Прибрежный кластер Олимпийского парка
Адлер, Россия
Во время экскурсии по олимпийским объектам можно увидеть стадион «Фишт» (сейчас он перестраивается к мундиалю-2018), Ледовый дворец «Айсберг» и Ледовую арену «Шайба», кёрлинговый и конькобежный центры, трассу Формулы-1.
Шэньчжэнь, Китай
Открывающийся в октябре культурный хаб Design Society включает в себя новый Музей дизайна, в котором разместится филиал британского Музея Виктории и Альберта, филиал пекинского Музея классического искусства Гуанфу, театр, магазины, рестораны и кафе.
Астана, Казахстан
Футуристичные павильоны завершившейся ЭКСПО-2017 примут новых жильцов — сотрудников Международного финансового центра и студентов университета. Ещё в марте заработал гигантский торговый молл «Мега Silk Way» с парком морских животных — крупнейшим в Центральной Азии.
Смотровые площадки
Сеул, Южная Корея
В конце мая в Сеуле на месте построенного ещё в 1970-х и приходящего в негодность шоссе открылся «Небесный сад» — вознесённый над запруженными улицами променад, на котором высажено порядка 24 000 деревьев, кустарников и цветов. Он состоит из 17 пешеходных мостов, переходов и виадуков (некоторые из них расположены на высоте 17 метров над дорогой) общей длиной один километр, прогуливаясь по которым можно любоваться главными достопримечательностями города. По «Небесному саду» проводят тематические экскурсии на нескольких языках, во время которых гиды рассказывают об истории и архитектуре Сеула. Променад открыт круглосуточно и подсвечивается в тёмное время суток.
Брайтон, Великобритания
Панорамная капсула, вмещающая 200 человек, поднимается до высоты 138 метров и по пути совершает полный оборот. Внутри угощают игристым с местных виноградников, а в основании башни находятся ресторан и магазин сувениров.
Колесо обозрения Bailang River Bridge
Вэйфан, Китай
В этом гигантском 145-метровом колесе обозрения нет спиц — его 36 кабинок на 10 человек каждая крутятся вместе с ободом. В них есть телевизор (зачем-то) и Wi-Fi (явно для селфи).
«Парящий» мост
Москва, Россия
Со смотровой площадки моста виден новый столичный парк «Зарядье», Кремль и центральные набережные. Два 140-метровых крыла словно парят в воздухе без опор и сходятся над Москвой-рекой.
Парки развлечений и аквапарки
Аквапарк Universal Volcano Bay
Орландо, США
Открывшийся к лету аквапарк Universal в Орландо, американской столице развлечений, называется Volcano Bay — в его центре высится искусственный вулкан Кракатау. Всего здесь четыре тематические зоны, воссоздающие различные полинезийские острова и культуры. Главные аттракционы — стремительные водные горки Krakatau Aqua Coaster в жерле вулкана и Ko’okiri Body Plunge, леденящее кровь 70-градусное скольжение к бассейну с высоты 38 метров. Впрочем, в парке найдутся развлечения и поспокойнее — например, бассейн с искусственными волнами, «ленивая река» для прогулки на плотах и водная крепость для детей.
Шанхай, Китай
Открывшийся год назад шанхайский Диснейленд стал одним из крупнейших развлекательных парков компании. Здесь 7 тематических зон, более 30 шоу и аттракционов, самый известный из которых посвящён «Пиратам Карибского моря». В центре парка высится гигантский Замок принцесс.
Дубай, ОАЭ
Недавно полностью открылась тематическая зона DreamWorks в дубайском парке развлечений Motiongate. Её главные аттракционы (всего их 14) отражают сюжеты знаменитых мультфильмов студии: «Шрек», «Мадагаскар», «Кунг-фу панда», а теперь ещё и «Как приручить дракона».
Нью-Йорк, США
Рядом с Таймс-сквер заработал парк миниатюр «Ворота Гулливера» с макетами самых знаменитых мест и достопримечательностей на планете — Манхэттена, Великой Китайской стены и индийского Тадж-Махала. Между ними перемещаются крошечные машины и поезда, двигаются фигурки людей.
Тематические музеи
Бордо, Франция
Это не обычный музей вина, а целый город, появившийся год назад в самом известном винодельческом регионе Франции. По замыслу архитекторов форма здания должна вызывать ассоциации с льющимся щедрой струёй вином. Внутри же находится мультимедийный центр, где можно узнать об истории, традициях и современных технологиях культивирования лозы, совершить виртуальный тур по главным винодельческим регионам мира, посмотреть тематические фильмы в кинозале и, разумеется, побывать на дегустации.
Шанхай, Китай
Снаружи шанхайский Музей естественной истории напоминает раковину наутилуса. В его «домике», открывшемся два года назад, хранится коллекция из более 240 000 экспонатов, в том числе чучела гигантских саламандр и скелеты динозавров.
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Спроектированный Сантьяго Калатравой и расположенный в порту Рио интерактивный Музей завтрашнего дня заработал в конце 2015-го. Он посвящён проблемам экологии и социального неравенства.
Цюрих, Швейцария
По экспозиции нового музея можно проследить историю футбола от его возникновения до наших дней: спортивная форма, кубки, редкие фотографии и ещё более редкие фильмы.
Археологические памятники
Юкатан, Мексика
Долгое время древний город майя Ичкабаль, занимающий площадь 30 квадратных километров и расположенный в штате Кинтана-Роо на востоке полуострова Юкатан, был скрыт под толстым слоем земли и тропических зарослей. Основанный ещё в III веке до н.э., он был заброшен и забыт до конца 1990-х, когда его случайно обнаружили местные жители. Раскопки начались в 2009 году и будут продолжаться ещё не одно десятилетие. Недавно сюда проложили новую дорогу, и уже в конце 2017-го археологическая зона Ичкабаля — возможно, крупнейшая из найденных в Мексике — официально заработает для туристов. Пока можно увидеть пять расчищенных от грунта и сельвы построек, одна из которых — 40-метровая пирамида.
Помпеи, Италия
Два года назад в Помпеях после реставрации стали доступны известная своими фресками вилла Мистерий и базилика, а в прошлом году — дом Юлии Феликс, дом Венеры в раковине и огромный Дом геометрической мозаики.
Шанлыурфа, Турция
С этого года на родине библейского Авраама можно посетить и украшенные мозаиками 2000-летние пещерные храмы. Всего здесь 113 семейных усыпальниц.
Саккара, Египет
Одна из самых старых пирамид (построена порядка 4400 лет назад) — и первая, в которой были найдены высеченные на стенах религиозные тексты, — открылась после 20 лет раскопок и научных исследований.
На воде и под водой
Лансароте, Испания
Открывшийся в начале этого года Атлантический музей — первый подводный музей Европы — уже признан одной из самых необычных достопримечательностей Канарских островов. Здесь, на глубине 12−14 метров и на площади 2500 квадратных метров расположились более 300 изваяний британского скульптора Джейсона Тейлора. Разделённая на 12 последовательных инсталляций экспозиция, которую могут осмотреть аквалангисты и снорклеры, посвящена социальным проблемам — здесь можно увидеть беженцев и мигрантов, равнодушных к изменению климата жителей мегаполисов, охочих до наживы топ-менеджеров. По задумке Тейлора музей не только создаёт визуальный диалог между искусством и природой, но и служит огромным искусственным рифом, привлекающим к себе обитателей океана.
Уезд Луодянь, Китай
В провинции Гуйчжоу открылась самая длинная в мире плавучая тропа, её длина — 50 километров.
Дейльдартунгюхвер, Исландия
В октябре в западной части Исландии, на территории геотермальной зоны Дейльдартунгюхвер откроется конкурент «Голубой лагуны» — спа-комплекс с открытыми бассейнами, парными, саунами и зонами отдыха.
Санкт-Петербург, Россия
В мае в городе на Неве появился новый — уже 427-й — мост, связавший Приморский район с Крестовским островом.