Путешествия

Новые мировые достопримечательности — выбор NG Traveler

Уже бывали в Музее Прадо и Галерее Уффици? Слушали оперу в Вене и Париже? Делали селфи на фоне пирамид Теотиуакана и храмов Ангкор-Вата? Думаете, исходили всю планету вдоль и поперёк? Не тут-то было — в мире постоянно появляются новые достопримечательности. Мы выбрали самые интересные.
Иван Васин
3 ноября 2017 в 20:29
  • Новые мировые достопримечательности — выбор NG Traveler
    Фото: British Airways i360

Музеи искусств

Лувр Абу-Даби

Абу-Даби, ОАЭ

В ноябре на острове Саадият, что в пяти минутах езды от центра столицы ОАЭ, наконец-то откроется филиал самого популярного художественного музея мира — Лувр Абу-Даби. Его здание с перфорированным куполом было спроектировано прославленным Жаном Нувелем. В музее с улицами, каналами и площадями, благодаря которым он напоминает образцово-показательный арабский город, разместится коллекция из 700 объектов музейных хранилищ ОАЭ, среди которых шедевры Гогена, Пикассо, Мане и Магритта. Ещё несколько сотен полотен — картины да Винчи, Беллини, Йорданса и Пикассо — поучаствуют во временной выставке, приуроченной к открытию.

  • Новые мировые достопримечательности — выбор NG Traveler
    Фото: TDIC, Architect Ateliers Jean Nouvel

Фонд Zeitz

Кейптаун, ЮАР

Крупнейшая тематическая коллекция Чёрного континента. На девяти этажах можно увидеть собранные по всей Африке объекты искусства, предоставленные фондом Йохана Цайтца — экс-главы Puma.

Музей Ив Сен-Лорана

Марракеш, Марокко

В залах Музея Ив Сен-Лорана, открывающегося 19 октября рядом с садом Мажореля, выставлены платья работы кутюрье и проводятся временные художественные выставки.

Фонд Louis Vuitton

Париж, Франция

В необычном здании, расположенном в Булонском лесу и созданном по проекту знаменитого деконструктивиста Фрэнка Гери, проводят выставки и кинопоказы, форумы и мастер-классы, концерты и перформансы.

Оперные театры и филармонии

Парижская филармония

Париж, Франция Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№61, сентябрь — октябрь 2017).
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