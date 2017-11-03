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Организация La Tierra de los Yachaqs устраивает посещение колоритных местных коммун в долине инков и окрестностях Куско. Можно приехать на короткую экскурсию или на пару дней. Фото: Дмитрий Тельнов
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Всего в Мачу-Пикчу расположено порядка 200 сооружений — храмов, хозяйственных и жилых построек. Полагают, что население города составляло не больше тысячи человек. Фото: Дмитрий Тельнов
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Ткачество — традиционный промысел в горных районах Перу. Фото: Дмитрий Тельнов
Перу: колониальное наследие Куско, загадки Мачу-Пикчу и гастрономия Лимы
Золото, что блестит
— Вам ведь тоже интересно, где спрятано золото инков? — хитро прищурившись, спрашивает гид Лучано. — Ну не скромничайте, я знаю, все приезжают сюда за этим, — смеётся он и хлопает меня по плечу.
Это наш второй день в Священной долине инков. Для большинства путешественников долина — вынужденная точка остановки на пути к главным сокровищам Перу: колониальному Куско и древнему Мачу-Пикчу. Сюда приезжают на пару дней, чтобы акклиматизироваться, привыкнуть к разреженному горному воздуху, а потом с новыми силами двигаться дальше.
Что такое акклиматизация, я узнала уже в первый день. Простой семикилометровый трек между засаженными кукурузой, картошкой и киноа полями обернулся одышкой и головокружением — а ведь я считала себя человеком подготовленным.
— Это нормально, — уверял меня Лучано и отпаивал тёплым чаем из листьев коки, который всегда заготовлен у него в походном рюкзаке. Листья коки — универсальное перуанское средство от всего на свете. Их жуют, добавляют в чай, перемалывают в муку и используют при приготовлении блюд.
Сегодня спуски и подъёмы даются уже легче, хотя при быстрой ходьбе вверх всё равно перехватывает дыхание. Священная долина — место уникальное: как по количеству археологических и природных памятников, так и по числу сложенных о них легенд. Священной её прозвали неспроста: плодородные почвы по берегам реки Урубамба создавали здесь благоприятные условия для земледелия. В наши дни эти места приобрели священный статус ещё и благодаря археологическим находкам, пролившим свет на историю цивилизации инков.
Одно из таких открытий — террасы Морай. Масштаб этих амфитеатров, уходящих на десятки метров вглубь, поражает. Учёные считают, что человеческими силами вырыть в земле подобное строение невозможно — скорее всего, инки использовали уже имеющуюся воронку, которая образовалась после падения метеорита.
— Внутри комплекса особый микроклимат, — объясняет Лучано. — Температура повышается от нижнего яруса к верхнему, что позволяет выращивать разные, в том числе нетипичные для этих мест, культуры. Так что все эти террасы на самом деле — гигантская сельскохозяйственная лаборатория.
Примерно на середине маршрута мы останавливаемся, чтобы сделать привал. Лучано расстилает на траве пледы, достаёт из рюкзака несколько бутылок с пивом, термос с чаем (естественно, из листьев коки), орешки, сушёные фрукты, горький шоколад и батончики из киноа и семян чиа — суперфуды здесь повседневная еда.
Пока я любуюсь видами на волнистые горные хребты, гид вскрывает бутылку пива и тут же выливает добрую часть напитка на землю. Увидев мой недоумённый взгляд, спохватывается:
- Только не говори, что никогда не слышала о Пачамаме. Это наша Мать-Земля, прародительница, богиня урожая. Мы обязаны благодарить её при каждом приёме пищи.
За пару часов до заката мы добираемся до соляных террас Салинерас-де-Марас. Соль здесь добывают выпариванием воды: горячий источник, пробиваясь из горы, заполняет каскадные бассейны, в которых вода задерживается и испаряется, оставляя на стенках кристаллы соли. Соль получается разных цветов — от простой розовой до самой дорогой белой. Эту технологию знали ещё инки, и с тех пор она практически не изменилась. Мы пробираемся по узкому перешейку, разделяющему бассейны, глядя на работников с мешками соли в руках. Сейчас сезон дождей, и бассейны доверху наполнены водой. Закатные лучи солнца отражаются в них, окрашивая воду в красно-оранжевый цвет.
- Золото инков, — хитро подмигивает мне Лучано.
Пума, кондор и змея
Говорят, американский учёный Хайрам Бингем открыл Мачу-Пикчу за один соль: столько он заплатил мальчику Паблито, первому гиду в этих местах. Паблито и его родители были одной из трёх семей, которые в начале XX века обитали на руинах древнего города инков. Бингем обнаружил их случайно: отправляясь в 1911 году в поход по берегам реки Урубамба, он надеялся найти последнюю столицу инков — город Вилькабамба.
Так началась вторая жизнь Мачу-Пикчу — одной из главных и самых загадочных достопримечательностей планеты. В 2007 году город внесли в список семи новых чудес света — вместе с иорданской Петрой, итальянским Колизеем и индийским Тадж-Махалом.
Сегодня, чтобы попасть в Мачу-Пикчу, придётся заплатить куда больше, чем один соль. Но это не останавливает миллионы путешественников со всего мира, которые каждый год стекаются сюда примерить на себя лавры Индианы Джонса. Самое популярное развлечение — встретить на Мачу-Пикчу рассвет. Комплекс открывается в шесть утра, и в единственном отеле, расположенном рядом с ним, места бронируют на месяцы вперёд. Только те, кто зайдут в комплекс первыми, успеют подняться на Уайна-Пикчу — соседнюю гору высотой 2721 метр, трек к которой в одну сторону занимает порядка полутора часов.
Уникальность Мачу-Пикчу в том, что он остался практически нетронутым: до 70% всех зданий здесь сохранились такими же, как были во времена инков. Это произошло потому, что инки сами оставили город, не отдав его на разграбление конкистадорам. По легенде, сделали они это в тот самый день, когда корабли испанских завоевателей остановились у побережья Перу. Покидая Мачу-Пикчу, его жители забрали самое ценное: например, мумии погибших. Инки верили, что, даже умерев, их предки остаются с ними, и брали мумии с собой на время крупных праздников и в военные походы.
- Три отличительные черты инкской архитектуры — это симметричность, прочность и простота, — объясняет нам местный гид Мария. — Посмотрите, как чётко подогнаны друг к другу камни. И это при том, что инки не знали ни металлических инструментов, ни колёс! По форме камней легко определить, кому принадлежал дом: у простолюдинов они обтёсаны кое-как, а в знатных домах — идеально ровные и гладкие.
О назначении Мачу-Пикчу учёные спорят до сих пор. Есть версия, что город основали, чтобы охранять зарытые под ним запасы золота. Иначе зачем ещё строить дома в таком далёком, труднодоступном и неудобном месте? Правда, первые же археологические раскопки, предпринятые ещё Хайрамом Бингемом, разнесли эту версию в пух и прах: исследователю не удалось найти ничего, кроме глиняной посуды, бронзовых статуэток и изделий из серебра. По другой версии, Мачу-Пикчу — это большая обсерватория, созданная для наблюдения за звёздами, по третьей — летняя резиденция правителя инков Пачакутека.
День близится к закату, и, прежде чем покинуть город, мы поднимаемся на смотровую площадку. Руины древних построек окутывает мягкий закатный свет. Вдалеке виднеются «Ворота солнца»: через них в Мачу-Пикчу попадают те, кто решится пройти четырёхдневный трек Inca Trail длиной 43 километра.
Тишину внезапно прерывает Мария:
- Присмотритесь внимательнее, и вы увидите, что издалека Мачу-Пикчу напоминает птицу, распростёршую крылья. Вот там, — показывает она на северную оконечность города, — голова, террасы по бокам — это крылья, а постройки по центру — тело. У нас в Перу есть три священных животных: пума, которая символизирует власть, кондор, олицетворяющий духовность, и змея — символ мудрости. Если Мачу-Пикчу — это кондор, то Куско, несомненно, пума. Где же находится змея?
Двойные стандарты
Центральный рынок Куско для путешественника из Европы — всё равно что музей. Зёрна кукурузы размером с ноготь большого пальца — не только жёлтые, но и белые, оранжевые и даже чёрные. Киноа и чиа, которые продают по цене обычной крупы. Сотни видов картошки, в том числе сушёной — выглядит она не очень аппетитно, зато может храниться годами. И, конечно, главный деликатес — куй. То есть жареная морская свинка. Питательная, богатая белком и очень вкусная, как скажет вам любой местный житель. Не верите — загляните в Кафедральный собор Куско. Там в одной из капелл висит местная версия «Тайной вечери». На ней Христос и апостолы сидят перед тарелкой, на которой ждёт своего часа жареная морская свинка.
Сам Кафедральный собор — памятник колониальной истории Куско. Его строили 95 лет на фундаменте дворца Кишуарканча, который стоял здесь во времена инков. Это была попытка испанцев показать местному населению свою силу и утвердить католицизм как единственно возможную религию.
В Кафедральном соборе Лимы находится гробница основателя города — испанца Франсиско Писарро.
Такая двойственность вполне в духе Куско. Этот город всё равно что шкатулка с двойным дном: под каждым испанским дворцом или собором скрываются руины древних инкских построек. Возможно, мы никогда и не узнали бы об этом, не случись в 1950 году землетрясение, которое разрушило большую часть города, обнажив под ним остатки домов времён инков.
- Крупные землетрясения происходят у нас каждые 300 лет: первое было в 1650-м, второе — в 1950-м. Так что вам повезло, — шутит сам с собой Лучано и тут же начинает заливисто хохотать. — Можно сказать, это было своеобразное возмездие конкистадорам. Их здания не выстояли в борьбе со стихией, тогда как инки строили на века и отлично знали особенности рельефа. Инкские храмы и дворцы возводились без цемента, но камни так плотно прилегали друг к другу, что даже после природной встряски точно встали на место.
Сегодня в Куско сохранились два памятника эпохи инков: крепость Саксайуаман и храм солнца Кориканча. Последний был посвящён богу солнца Инти и когда-то сверху донизу украшен драгоценным металлом: пол и потолки покрыты золотыми пластинами, в саду — скульптурные изображения лам, змей, кондоров, бабочек, кукурузы и других сельскохозяйственных культур, выполненные из чистого золота. Венчали всё это великолепие золотой алтарь и золотой диск, посвящённый богу Инти.
- Считается, что все украшения храма индейцы отдали конкистадорам в качестве выкупа за правителя Атауальпу, — рассказывает Лучано. — Но мы верим, что какую-то часть им всё же удалось сохранить и спрятать в пещерах вокруг Вилькабамбы.
На вкус и свет
Если древняя столица Империи инков — Куско — всё ещё живёт прошлым, то нынешняя столица — Лима — всеми силами стремится в будущее. Своим расцветом город обязан испанцам. В отличие от инков, выбиравших для жизни отдалённые горные районы, колонисты стремились ближе к побережью, откуда можно было бы отправлять корабли с завоёванными богатствами.
Сегодня Лима — гастрономическая столица. Если не мира, то уж точно Латинской Америки. Вот уже несколько лет подряд её рестораны один за другим получают статус лучших из лучших, а самый популярный деликатес — севиче (кусочки сырой рыбы под цитрусовым маринадом, с хрустящей кукурузой, сладким картофелем, имбирём, кориандром и чили) — становится популярен в мире так же, как когда-то суши и сашими.
В ресторане Central, который титулованный рейтинг The World’s 50 Best Restaurants поместил на пятое место в мире, передо мной кладут меню из 18 позиций.
Распознать часть из них не помогает переводчик — это названия редких трав и культур, которые можно встретить только в Перу. Блюда и ингредиенты распределены по высоте происхождения: от осьминогов с местными водорослями (10 метров ниже уровня моря) до сушёного картофеля с семенами аннато и листьями коки (3900 метров выше уровня моря). Ситуация повторяется в ресторане AmaZ. Каждое блюдо здесь — как дверь в мир тропических джунглей Амазонии. Гигантские речные улитки, дорада, запечённая в листьях, с куркумой, луком, сладким чили и помидорами, гребешки с ягодами каму-каму, чипсы из стволов пальмы.
В Лиме я прощаюсь с Лучано — ему предстоит дорога обратно в Куско.
- Если хочешь почувствовать дух города, езжай в Барранко, — советует он напоследок.
Позже я понимаю почему. Лима по большей части малопривлекательна и совсем нефотогенична: протяжённые шоссе, невзрачные дома, дешёвые торговые лавки. И лишь Барранко и Мирафлорес — два самых богемных района города — приятное исключение в этом хаосе. Здесь арендовал квартиру Марио Варгас Льоса и жила Чабука Гранда, самая известная перуанская исполнительца. Здесь находится Музей Педро де Осмы с выдающейся коллекцией колониального искусства и галерея MATE, посвящённая фотографу Марио Тестино, который снимал Мадонну, Леди Гагу, Кейт Мосс и других мировых звёзд. Здесь можно посетить Парк любви и прогуляться по набережной, которую утром заполняют бегуны и собачники, а ближе к полудню — сёрферы в плотных гидрокостюмах.
Над Лимой часто стоит туман, или гаруа, как его называют местные. Это особенность здешнего климата: высокие горы с одной стороны и океан с другой задерживают потоки воздуха, которые тяжёлыми тучами нависают над городом большую часть года. Но это же придаёт Лиме особый шарм загадочности и недосказанности.
Стоя на краю скалы, которая возвышается прямо над набережной, я вспоминаю слова Лучано о том, что каждый приехавший в Перу путешественник рано или поздно начинает искать золото инков. И думаю, что на самом деле найти его не так уж и сложно. В археологических артефактах и остатках древних цивилизаций. В простой с виду, но изобретательной кухне. В поразительной природе, где горы сменяются пустыней, а та в свою очередь переходит в океан. В улыбках местных жителей, в жилах которых смешалась кровь индейцев, испанцев и других народов. Или просто в тех впечатлениях, которые способна подарить эта небольшая, но такая богатая страна.
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В Belmond Sanctuary Lodge в Мачу-Пикчу можно принять участие в настоящем шаманском ритуале.
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Чтобы отличать своих питомцев от чужих, владельцы лам украшают им уши забавными кисточками.
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Помимо экзотических продуктов, на рынке Куско можно купить сувениры ручной работы.
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Площадь перед Кафедральным собором — средоточие жизни Куско.
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Название города Куско в переводе с языка кечуа означает «Пуп Земли».
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В полдень перед королевским дворцом Лимы можно наблюдать смену караула.
Координаты
Виза Не требуется на срок до 90 дней.
Как добраться Прямых рейсов между Москвой и Лимой нет. Самые удобные варианты стыковок предлагают KLM, Air France и Iberia. Билет — от 90 000 руб., время в пути — от 20 часов.
Сезон В Перу выделяют три региона: высокогорье (Мачу-Пикчу, Куско) лучше посещать в сухой сезон, с мая по октябрь (пик туристического сезона — июнь, июль и август), прибрежную зону — с ноября по апрель, когда стоит сухая жаркая погода, джунгли — с апреля по декабрь, когда дожди идут не так часто.
Транспорт Из Лимы в Куско летает множество местных авиакомпаний. Самая комфортная и проверенная — LATAM. Билет — от 20 000 руб., время в пути — 1,5 часа. Из Куско до Священной долины инков и Мачу-Пикчу проще и удобнее всего добираться на поездах. Самый роскошный — Belmond Hiram Bingham — стоит $437 и включает обед из трёх блюд. Варианты попроще — Inca Rail (от $77), Expedition (от $59) и Vistadome (от $72). Билеты можно приобрести на сайтах perurail.com и incarail.com. Поезда ходят до городка Агуас-Кальентес, откуда до самого Мачу-Пикчу можно добраться либо пешком (около шести километров вверх), либо на туристическом автобусе ($25).
Что привезти Из тёплой, мягкой и не вызывающей аллергии шерсти альпаки в Перу изготавливают шапки, шарфы, варежки, свитера, ковры. Страна славится также изделиями из серебра — украшениями и декоративными предметами с национальным орнаментом. Хорошим сувениром станут картины местных художников, керамика, изделия из дерева.