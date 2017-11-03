  • Перу: колониальное наследие Куско, загадки Мачу-Пикчу и гастрономия Лимы
    Организация La Tierra de los Yachaqs устраивает посещение колоритных местных коммун в долине инков и окрестностях Куско. Можно приехать на короткую экскурсию или на пару дней. Фото: Дмитрий Тельнов
  • Перу: колониальное наследие Куско, загадки Мачу-Пикчу и гастрономия Лимы
    Всего в Мачу-Пикчу расположено порядка 200 сооружений — храмов, хозяйственных и жилых построек. Полагают, что население города составляло не больше тысячи человек. Фото: Дмитрий Тельнов
  • Перу: колониальное наследие Куско, загадки Мачу-Пикчу и гастрономия Лимы
    Ткачество — традиционный промысел в горных районах Перу. Фото: Дмитрий Тельнов
Путешествия

Перу: колониальное наследие Куско, загадки Мачу-Пикчу и гастрономия Лимы

Почти все памятники Перу овеяны мифами и легендами: о золоте инков, спрятанном где-то далеко в горах, о таинственных городах, так и не найденных археологами, о внеземных цивилизациях, которые оставили след в виде гигантских рисунков на земле. Чтобы разобраться, что к чему, наш редактор отправилась в большое путешествие по стране.
Текст: Дарья Петрягина Фото: Дмитрий Тельнов
3 ноября 2017 в 18:56

Золото, что блестит

— Вам ведь тоже интересно, где спрятано золото инков? — хитро­ прищурившись, спрашивает гид Лучано. — Ну не скромничайте­, я знаю, все приезжают сюда за этим, — смеётся он и хлопает меня по плечу.

Это наш второй день в Священной долине инков. Для большинства путешественников долина — вынужденная точка остановки на пути к главным сокровищам Перу: колониальному Куско и древнему Мачу-Пикчу. Сюда приезжают на пару дней, чтобы акклиматизироваться, привыкнуть к разреженному горному воздуху, а потом с новыми силами двигаться дальше.

Что такое акклиматизация, я узнала уже в первый день. Прос­той семикиломет­ровый трек между засаженными кукурузой, картошкой­ и киноа полями обернулся одышкой и головокружением — а ведь я считала себя человеком подготовленным.

— Это нормально, — уверял меня Лучано и отпаивал тёплым чаем из листьев коки, который всегда заготовлен у него в походном рюкзаке. Листья коки — универсальное перуанское средство от всего на свете. Их жуют, добавляют в чай, перемалывают в муку и используют при приготовлении блюд.

Сегодня спуски и подъёмы даются уже легче, хотя при быстрой ходьбе вверх всё равно перехватывает дыхание. Священная долина — место уникальное: как по количеству археологичес­ких и природных памятников, так и по числу сложенных о них легенд. Священной её прозвали неспроста: плодородные поч­вы по берегам реки Урубамба создавали здесь благоприятные условия для земледелия. В наши дни эти места приобрели священный статус ещё и благодаря археологическим находкам, пролившим свет на историю цивилизации инков.

Одно из таких открытий — террасы Морай. Масштаб этих амфитеатров, уходящих на десятки метров вглубь, поражает. Учёные считают, что человеческими силами вырыть в земле подобное строение невозможно — скорее всего, инки использовали уже имеющуюся воронку, которая образовалась после падения метеорита.

Читать далее

Тоже интересно

Латинская Америка: мы едем, чтобы вам не пришлось

Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№61, сентябрь — октябрь 2017).
Обсудить
СМИ2
Это поразительное видео из космоса развенчало миф о Земле
Это поразительное видео из космоса развенчало миф о Земле
Тоже интересно
Кубинский балет: национальное достояние
Кубинский балет: национальное достояние
4 лучших маршрута по России
4 лучших маршрута по России