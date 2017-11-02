Виза во Францию за 48 часов
Франция является самой посещаемой страной в мире: по данным за 2014 год, здесь побывало почти 84 млн туристов, и ежегодно их число только увеличивается. На втором месте — США (74,8 млн), на третьем — Испания (65 млн).
Российский турпоток во Францию составил 600 тысяч человек в 2016 году. В скором времени это число может вырасти — этому поспособствует недавнее упрощение визовой процедуры. О сокращенном сроке ожидания визы речь шла еще летом. Со 2 ноября 2017 нововведение вступило в силу.
Марк Седий — Генеральный консул страны в России — подчеркнул, что за 48 часов получить визу можно будет в столице. Для регионов действует то же правило, однако в этом случае следует добавить время, необходимое для доставки паспорта в Москву и обратно.
В настоящее время в России работает 18 визовых центров: в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Хабаровске и Уфе.
Кроме того, жители ряда регионов могут обращаться в ближайшие дипмиссии (например, в Псковской области французские визы выдаются консульством Латвии). При этом 75% виз во Францию россияне получают в столице.
По данным генконсульства, с начала 2017 года российские путешественники получили более 200 тысяч французских виз. Многие из них посещают Францию в течение года неоднократно или же приезжают по визам, выданным другими странами Шенгена.
По итогам года Франция ожидает не менее миллиона туристов из России: такие прогнозы сделаны на основании 30%-ного роста турпотока, отмеченного туристическим офисом Atout France в 2017 году.
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