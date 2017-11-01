  • Священную гору в Австралии закроют для туристов
    Фото: Бобрик Андрей Леонидович
  • Священную гору в Австралии закроют для туристов
    Фото: Maurus Blank/Wikipedia
  • Священную гору в Австралии закроют для туристов
    Фото: Pixabay.com
  • Священную гору в Австралии закроют для туристов
    Фото: Leo Li/Flickr.com
  • Священную гору в Австралии закроют для туристов
    Фото: Paolo Rosa / Flickr.com
Путешествия

Священную гору в Австралии закроют для туристов

Священное место для аборигенов Австралии, скала Улуру, через два года будет закрыта для туристов. «Это не игровая площадка или парк вроде Диснейленда», — говорят представители коренных народностей.
Анастасия Баринова
1 ноября 2017 в 16:20
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Массивная оранжево-коричневая скала овальной формы расположена в регионе Центральная Австралия — самом южном административном районе Северной Территории. Длина скалы, сформировавшейся около 680 миллионов лет назад, составляет 3,6 км, ширина — около 3 км, высота — 348 метров. Ее основание изрезано пещерами, украшенными древними наскальными рисунками и рельефами.

Местные аборигены с давних времен называли возвышенность «Улуру», а геодезисты в XIX веке поместили ее на карту под именем Эрс-Рок (Ayers Rock), и оба названия используются равноправно. Вокруг скалы живет несколько коренных народностей, и они объединились в условное племя Анангу (Anangu), в чью задачу входит защита священной возвышенности.

Niccolò Ubalducci / flickr.jpg

С Улуру связано множество легенд. В них действуют и представители местных племен, и мифологические существа — в основном из мира рептилий. По одному из верований, после кровопролитной битвы между аборигенами наполненная кровью земля в знак скорби поднялась, превратившись в красную скалу.

Считается, что взятый с Улуру камень принесет его обладателю несчастье. Этот миф не утратил актуальности и в наши дни: в австралийских туристических агентствах рассказывают, что к ним нередко поступают камни с Улуру — туристы возвращают их, пытаясь «избавиться от проклятья».

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