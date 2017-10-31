Finnair начинает взвешивать пассажиров
Планируя загрузку своих самолетов, Finnair, как и многие другие авиакомпании мира, пользуется данными Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) от 2009 года. Тогда было подсчитано, что средний вес мужчины и его ручной клади составляет 88 килограммов, женщины — 70 килограммов, ребенка до 12 лет — 35 килограммов.
Однако в меняющихся условиях современного мира меняются и эти параметры. В частности, специалисты авиакомпании «Скандинавские авиалинии» (SAS) обнаружили, что жители региона в среднем весят на 3 кг больше, чем указано в европейских нормах. Между тем «потяжелевший» лайнер требует больше топлива, и ему нужна более длинная взлетно-посадочная полоса.
Вслед за SAS, авиакомпания Finnair также решила уточнить вес пассажиров. Уже в ближайшие дни путешественникам предложат встать на весы. Учтена будет и их ручная кладь, и даже теплая одежда, которую зимой они берут с собой на борт. При этом процедура будет добровольной, а полученные данные — конфиденциальными: в базу будет вноситься обезличенная информация. Зная средний вес пассажиров и их вещей, Finnair сможет оптимизировать заправку и загрузку самолета.
На первом, «зимнем», этапе для достоверности данных будет взвешено до 2000 пассажиров, а затем эксперимент возобновится весной, когда люди путешествуют в более легкой одежде.
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