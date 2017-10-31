  • Finnair начинает взвешивать пассажиров
    Фото: BriYYZ/Flickr.com
  • Finnair начинает взвешивать пассажиров
    Эконом-класс на борту Finnair A350 Фото: Brussels Airport/Flickr.com
  • Finnair начинает взвешивать пассажиров
    Фото: Aero Icarus/Flickr.com
Путешествия

Finnair начинает взвешивать пассажиров

Национальный авиперевозчик Финляндии Finnair предложит пассажирам встать на весы: это позволит оптимизировать загрузку самолета.
Анастасия Баринова
31 октября 2017 в 14:55

Планируя загрузку своих самолетов, Finnair, как и многие другие авиакомпании мира, пользуется данными Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) от 2009 года. Тогда было подсчитано, что средний вес мужчины и его ручной клади составляет 88 килограммов, женщины — 70 килограммов, ребенка до 12 лет — 35 килограммов.

Однако в меняющихся условиях современного мира меняются и эти параметры. В частности, специалисты авиакомпании «Скандинавские авиалинии» (SAS) обнаружили, что жители региона в среднем весят на 3 кг больше, чем указано в европейских нормах. Между тем «потяжелевший» лайнер требует больше топлива, и ему нужна более длинная взлетно-посадочная полоса.

Вслед за SAS, авиакомпания Finnair также решила уточнить вес пассажиров. Уже в ближайшие дни путешественникам предложат встать на весы. Учтена будет и их ручная кладь, и даже теплая одежда, которую зимой они берут с собой на борт. При этом процедура будет добровольной, а полученные данные — конфиденциальными: в базу будет вноситься обезличенная информация. Зная средний вес пассажиров и их вещей, Finnair сможет оптимизировать заправку и загрузку самолета.

На первом, «зимнем», этапе для достоверности данных будет взвешено до 2000 пассажиров, а затем эксперимент возобновится весной, когда люди путешествуют в более легкой одежде.

Узнайте о других авиакомпаниях, взвешивающих пассажиров.

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СМИ2
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