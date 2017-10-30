Илон Маск показал фото скоростного туннеля под Лос-Анджелесом
Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск в первую очередь известен своим вкладом в космическую отрасль. Однако Маск легко переключается и на параллельные проекты.
В декабре прошлого года он написал в Твиттере о том, как сильно его раздражает городской трафик — и вскоре создал компанию TBC, призванную избавить горожан от утомительных пробок.
Аббревиатура TBC расшифровывается как To Be Continued («Продолжение следует»), или же The Boring Company, что имеет два значения: и «буровая», и «скучная». Маск известен любовью к необычным именам для своих проектов (узнайте, как называются его плавучие платформы для посадки ракет).
В феврале 2017 года специалисты TBC начали копать первый участок туннеля. Для того, чтобы не запрашивать разрешения властей, в качестве эксперимента была выбрана земля, принадлежащая Маску: участок в городе Хоторн (Hawthorne) на территории компании SpaceX. По словам эксцентричного миллиардера, этот проект он вообще рассматривает как хобби, и он отнимает у него не более 2% времени. После того, как тестовый туннель длиной 15 метров под офисом был закончен, Маск обратился к властям Лос-Анджелеса и получил одобрение на создание туннеля для нужд жителей региона.
Планируется, что он протянется к западу от Лос-Анджелеса, соединив мегаполис сначала с Калвер-Сити, а затем с Вествудом и Санта-Моникой. Автомобили будут погружаться на платформы, передвигающиеся на «электрических салазках» и развивающие скорость около 200 километров в час. В результате дорога от Вествуда до центра Лос-Анджелеса займет всего 5 минут вместо нынешних 45.
Подпись к видео гласит: осторожно, просмотр может вызвать укачивание или судорожный припадок!
[Warning, this may cause motion sickness or seizures] This is a test run of our electric sled that would transport cars at 125 mph (200 km/h) through the tunnels, automatically switching from one tunnel to the next. Would mean Westwood to LAX in 5 mins.
Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Май 12 2017 в 5:48 PDT
В мае Маск показал демо-видео такой поездки, а теперь представил фотографию, сделанную в инновационном туннеле.
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