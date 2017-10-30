  • Илон Маск показал фото скоростного туннеля под Лос-Анджелесом
    Фото: elonmusk/Instagram
  • Илон Маск показал фото скоростного туннеля под Лос-Анджелесом
    Фото: The Boring Company/Facebook
Путешествия

Илон Маск показал фото скоростного туннеля под Лос-Анджелесом

Устав от пробок в Лос-Анджелесе, эксцентричный миллиардер Илон Маск решил построить под мегаполисом и его окрестностями туннель, который позволит серьезно сократить время в пути.
Анастасия Баринова
30 октября 2017 в 16:47

Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск в первую очередь известен своим вкладом в космическую отрасль. Однако Маск легко переключается и на параллельные проекты.

В декабре прошлого года он написал в Твиттере о том, как сильно его раздражает городской трафик — и вскоре создал компанию TBC, призванную избавить горожан от утомительных пробок.

Аббревиатура TBC расшифровывается как To Be Continued («Продолжение следует»), или же The Boring Company, что имеет два значения: и «буровая», и «скучная». Маск известен любовью к необычным именам для своих проектов (узнайте, как называются его плавучие платформы для посадки ракет).

В феврале 2017 года специалисты TBC начали копать первый участок туннеля. Для того, чтобы не запрашивать разрешения властей, в качестве эксперимента была выбрана земля, принадлежащая Маску: участок в городе Хоторн (Hawthorne) на территории компании SpaceX. По словам эксцентричного миллиардера, этот проект он вообще рассматривает как хобби, и он отнимает у него не более 2% времени. После того, как тестовый туннель длиной 15 метров под офисом был закончен, Маск обратился к властям Лос-Анджелеса и получил одобрение на создание туннеля для нужд жителей региона.

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