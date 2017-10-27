Новые правила перевоза покупок из Duty Free
Недавно в России был принят закон, позволяющий авиакомпаниям взимать за багаж дополнительную плату. Затем были пересмотрены нормативы провоза ручной клади для так называемых «безбагажных» тарифов — в результате список разрешенных к провозу вещей список был сокращен.
Без дополнительной платы пассажирам теперь разрешается перевозить лишь дамские сумки и мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов, а также костыли, трости, ходунки и складные кресла-коляски. Помимо того, в перечень были включены рюкзаки, лекарственные препараты и товары, приобретенные в магазинах Duty Free — причем в тексте законопроекта от 9 октября никаких ограничений по объему беспошлинных покупок нет.
Однако 24 октября Минюст РФ зарегистрировал документ в новой редакции. Отличия на первый взгляд кажутся незаметными, но по факту они делают покупки в магазинах Duty Free бессмысленными. В документе теперь говорится о бесплатном провозе «товаров, приобретенных в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, упакованных в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, вес и габариты которых установлены правилами перевозчика».
В чем проблема?
Получив право регулировать размер пакета Duty Free, авиакомпания может озвучить любые параметры, вплоть до самых абсурдных. Между тем, в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли представлены товары самого разного размера: от крохотных флаконов духов до одежды или техники. Никакой гарантии того, что российские авиакомпании установят приемлемые нормы, нет.
Пример дополнительного получения прибыли не так давно показала авиакомпания «Победа», установив довольно необычную норму для рюкзаков: 36x30x27 см. Найти рюкзак, подходящий под эти критерии, сложно. Другие бюджетные авиаперевозчики, представленные на мировом рынке, дают пассажирам больше возможностей: даже экономный Ryanair позволяет проносить на борт ручную кладь размером 55х40х20 см.
«Микроскопический» размер ручной клади на рейсах российской авиакомпании заставит путешественника сдавать в багаж больше вещей — но это можно сделать еще на стойке регистрации. С товаром из Duty Free пассажир уже находится в «чистой зоне», и если его пакет противоречит «установленным размерам», ему придется платить за него непосредственно при посадке на рейс. Это делает такие покупки дороже, то есть уничтожает весь смысл экономии на отсутствии пошлины.
Клиентам российских авиакомпаний рекомендуется перед полетом уделить внимание знакомству с правилами провоза ручной клади в каждом отдельном случае. Не исключено, что бутылка из Duty Free окажется дешевле, чем доплата за нее при посадке.