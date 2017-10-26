Полет над Африкой на сотне воздушных шаров: видео
Необычный эксперимент поставил 38-летний британец Том Морган. В Бристоле он руководит компанией, предлагающей экстремальные развлечения. Том считает, что гонки на воздушных шарах по Африке могут быть интересны его клиентам, поэтому он приступил к тестовым испытаниям.
Вместе с единомышленниками он приехал в Ботсвану, но на первом этапе удача идее не сопутствовала: погодные условия не позволяли взлететь, а шары постоянно лопались. Почти исчерпав запасы гелия, команда переместилась в пригород Йоханнесбурга (ЮАР), и здесь эксперимент удался.
Два дня ушло на заполнение шариков гелием. Они были привязаны к складному креслу, и затем туда сел Том. Поднявшись в воздух, необычный летательный аппарат проделал путь длиной 25 км; максимальная высота составила 2,4 тысячи метров. В общей сложности было использовано 100 шаров, но не все дошли до финиша: во время подъема Морган отрезал некоторые из них, корректируя слишком быстро растущую скорость.
Описывая свой опыт, Том говорит, что испытывал смесь ужаса и восторга. Он уверен, что сможет разработать соответствующий тур для всех желающих; главное — это «найти местность без колючих кустов».
Узнайте, что такое человеческая катапульта.