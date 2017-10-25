Названы самые популярные направления на ноябрьские праздники-2017
«На ноябрьские праздники значительно возрастает спрос на услуги санаториев, где можно не только пройти курс лечебно-профилактическими процедурами, но и полноценно отдохнуть всей семьей перед наступлением зимы. Кроме того, очень востребованы культурно-познавательные туры, которые позволяют провести длинные выходные интересно и с пользой», — заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Россия заняла первое место по количеству бронирований туров на ноябрьские праздники. Доля нашей страны в общем объеме составила 18,42%.
Вторым по популярности оказался Таиланд. Далее следуют ОАЭ, Турция и Чехия (8,49%). Также в числе популярных зарубежных направлений на ноябрьские праздники — Индия, Кипр, Вьетнам, Израиль и Китай.
По данным онлайн-систем поиска туров, самым популярными направлениями внутри страны стали Крым и Краснодарский край. Туда планируют оправиться 86% россиян. Отдыхом в Москве и Московской области заинтересовались 3% российских туристов. Также к востребованным регионам относятся Карелия, Калининградская, Ленинградская, Ярославская области, Ставропольский и Алтайский край, Республика Татарстан.