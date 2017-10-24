  • Осень хорошо. Три сезонных маршрута
    Фото: East News
  • Осень хорошо. Три сезонных маршрута
    Фото: East News
  • Осень хорошо. Три сезонных маршрута
    Фото: East News
Путешествия

Осень хорошо. Три сезонных маршрута

Лучшее средство от осенней хандры — экстренная эвакуация в те края, где пору пышного природы увяданья никак не назовёшь унылой. Акибаре в Японии, баби лето в Чехии и руска в Финляндии — представляем три самых красивых сезонных маршрута.
Ольга Яковина, Ксения Голованова, Дмитрий Тельнов
24 октября 2017 в 13:14

Богемия, Чехия

Чехия делится на три исторические области: Моравию, Силезию и Богемию. Последняя — это западная часть страны, где находятся Прага и великолепные лесистые горы и долины, давшие Богемии её неофициальное название — Чешская Швейцария. В местных рощах, наполненных прозрачным, как знаменитый местный хрусталь, воздухом, Дворжак, Малер и Ульман «нагуляли» половину классического музыкального наследия Европы. Места здесь, между Богемским лесом и горами Судеты, и впрямь одухотворённые, будто со страниц романа Жорж Санд: в облачно-голубую воду многочисленных рек врастают отражения дубовой и буковой глуши, и кажется, что из чащи вот-вот выйдут на водопой геральдические звери. Так исторически сложилось, что замков в этой части Чехии едва ли не столько же, сколько обычных многоквартирных домов, и практически при каждом есть сад. Большинство разбиты в регулярном стиле, смысл которого — упорядочить природу до состояния идеальной геометрической абстракции. Чехам это всегда удавалось: замковые газоны уложены на прямой пробор посредством аллей, деревья стрижены под «полубокс», всё точно и чётко. Прелесть в том, что программа регулярно даёт сбой и тогда откуда ни возьмись появляются сюрреалистические арки на горе, чувственные гроты в крапчатой тени и скульптурные ансамбли из сказочных сюжетов. Красивее всего это выглядит осенью, когда спокойный свет кладёт позолоту на дворцовые крыши, а виноградники покрываются рдеющей амальгамой — и молодое вино такое кусачее и пьяное.

  • Осень хорошо. Три сезонных маршрута
    Фото: Getty Images

МЕСТА

Замок Карлштейн — императорская резиденция и самый известный готический замок Богемии. С XIV века уцелела лишь его часть, в том числе Большая башня и часовня Святого Креста. Её стены украшены тысячами самоцветов и живописью­ художника позднего Средневековья — Теодорика из Праги.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№61, сентябрь — октябрь 2017).
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