Курортный сбор 2018: ценник по регионам России
Возможность введения в России курортного сбора обсуждается с 2016 года. Проект постоянно дорабатывался — парламентарии и участники эксперимента не могли прийти к решению о сумме и других деталях нововведения. Менялась и дата: если ранее сообщалось о том, что туристический налог будут взимать с мая будущего года, то теперь стала известна новая дата старта программы — 1 января 2018 года.
В будущем практика сбора с отдыхающих может быть распространена на всю территорию России. Пока же пилотными регионами стали Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым. К настоящему времени все они, за исключением Крыма, определились с желаемым тарифом.
Самый дешевый отдых предложит Кубань: 10 рублей в сутки. Сбор вводится не по всей территории, а только на курортах федерального и регионального значения, таких как Сочи, Анапа, Геленджик, город Горячий Ключ и Туапсинский район. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди поясняет, что «на данном этапе… сверхприбылей не планируется»; в первую очередь регион хочет посмотреть на эффект от нововведения.
Алтайский край, куда уже зимой потянутся туристы, обложит путешественников налогом в 30 рублей (в дальнейшем сумма составит 50 рублей). Администрация говорит, что поскольку это — лишь 1% от стоимости путевки, то на турпотоке столь незначительное подорожание сказаться не должно. Кроме того, здесь только один субъект — курорт Белокуриха — участвует в эксперименте. Благодаря туристическому налогу Алтайский край планирует получить за следующий год до 40 млн рублей.
Ставропольский край введет сбор в отношении гостей Железноводска, Ессентуков, Кисловодска и Пятигорска: им придется платить по 50 рублей ежедневно. «У нас средняя путевка по продолжительности — 17 суток, и по расчету сбор с туриста за это время — 850 рублей. Средняя стоимость проживания на Кавказских Минеральных Водах в сутки — от 1800 рублей; 50 рублей в этой сумме не такая большая доля», — считает губернатор края Владимир Владимиров. Вследствие этого бюджет региона за восемь месяцев 2018 года увеличится на 181 млн рублей.
А в Крыму сумму сбора пока обсуждают; идеи от муниципалитетов будут приниматься до 30 октября. Но в любом случае и здесь, и в остальных местах, ставших участниками новой программы, действует прописанное законом правило: сбором будут облагаться только совершеннолетние путешественники, проводящие в перечисленных регионах более 24 часов.
На отдыхающих в частном секторе, а также на местных жителей и ряд льготных категорий граждан нововведение не распространяется.
Узнайте об истории туристического налога в России.