  • Курортный сбор 2018: ценник по регионам России
    Белокуриха. Вид с горы Церковка на отроги Чергинского хребта. Фото: Павел Силиненко
  • Курортный сбор 2018: ценник по регионам России
    Велосипеды в сочинском порту. Фото: Сергей Найбич
  • Курортный сбор 2018: ценник по регионам России
    Закат над Пятигорском. Фото: Колодяжный Григорий
Путешествия

Курортный сбор 2018: ценник по регионам России

В следующем году туристы, отдыхающие в ряде регионов России, будут обязаны платить курортный сбор. Решение о его размере было оставлено на усмотрение регионов, и они наконец назвали окончательный вариант.
Анастасия Баринова
18 октября 2017 в 19:42

Возможность введения в России курортного сбора обсуждается с 2016 года. Проект постоянно дорабатывался — парламентарии и участники эксперимента не могли прийти к решению о сумме и других деталях нововведения. Менялась и дата: если ранее сообщалось о том, что туристический налог будут взимать с мая будущего года, то теперь стала известна новая дата старта программы — 1 января 2018 года.

В будущем практика сбора с отдыхающих может быть распространена на всю территорию России. Пока же пилотными регионами стали Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым. К настоящему времени все они, за исключением Крыма, определились с желаемым тарифом.

Самый дешевый отдых предложит Кубань: 10 рублей в сутки. Сбор вводится не по всей территории, а только на курортах федерального и регионального значения, таких как Сочи, Анапа, Геленджик, город Горячий Ключ и Туапсинский район. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди поясняет, что «на данном этапе… сверхприбылей не планируется»; в первую очередь регион хочет посмотреть на эффект от нововведения.

Алтайский край, куда уже зимой потянутся туристы, обложит путешественников налогом в 30 рублей (в дальнейшем сумма составит 50 рублей). Администрация говорит, что поскольку это — лишь 1% от стоимости путевки, то на турпотоке столь незначительное подорожание сказаться не должно. Кроме того, здесь только один субъект — курорт Белокуриха — участвует в эксперименте. Благодаря туристическому налогу Алтайский край планирует получить за следующий год до 40 млн рублей.

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