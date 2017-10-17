Режим Свободного порта распространят еще на 8 аэропортов Дальнего Востока
В настоящее время этот режим действует в аэропорту «Кневичи» во Владивостоке. Распоряжение президента должно быть выполнено до конца этого года, говорится в сообщении пресс-службы Минвостокразвития.
«Распространение режима Свободного порта на международные аэропорты — важное решение, влияющее на развитие многих отраслей экономики. Упрощенный визовый режим позволит расширить чартерные программы, в первую очередь, со странами АТР. По электронным визам на Дальний Восток смогут прилетать инвесторы и туристы из 18 стран. Это позволит активизировать деловое общение, привлечь больше инвесторов и запустить больше инвестиционных проектов, а также даст дополнительное развитие туристической отрасли на Дальнем Востоке», — сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Реализация поручения Путина даст иностранным гражданам возможность прилетать в дальневосточные регионы, в которых функционируют аэропорты с международным статусом, в упрощенном порядке — по электронной визе.
По электронной визе иностранные граждане смогут прилететь в следующие международные аэропорты:
• «Угольный «(Анадырь);
• «Бухта проведения» (Чукотка);
• «Игнатьево» (Благовещенск);
• «Елизово» (Петропавловск-Камчатский);
• «Новый» (Хабаровск);
• «Дземги» (Комсомольск-на-Амуре);
• «Сокол» (Магадан);
• «Хомутово» (Южно-Сахалинск).
Упрощенный визовый режим в рамках Свободного порта в аэропорту «Кневичи» начал действовать в начале августа. За это время выдано 3,3 тыс. электронных виз гражданам 16 стран.