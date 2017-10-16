  • «Самый бесполезный в мире аэропорт» начал работу
    Фото: St Helena Tourism/Twitter
  • «Самый бесполезный в мире аэропорт» начал работу
    Фото: St Helena Tourism/Twitter
  • «Самый бесполезный в мире аэропорт» начал работу
Путешествия

«Самый бесполезный в мире аэропорт» начал работу

Остров Святой Елены, где Наполеон провел свои последние годы, интересен туристам, но добраться сюда очень сложно. Не помогает и аэропорт — его преследуют постоянные неудачи.
Анастасия Баринова
16 октября 2017 в 13:35
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В Атлантическом океане, в 1800 км к западу от Африки расположены Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Острова не являются частью Великобритании, но принадлежат ей на правах заморского владения.

В общей сложности на островах живет чуть более пяти тысяч человек, которые занимаются рыболовством, разведением домашнего скота и продажей изделий кустарных промыслов. Развитие туризма сдерживает удаленность: ранее добраться сюда можно было только по воде со стартом из Южной Африки, при этом путь занимает почти неделю. В результате экономика этой территории зависит от помощи Лондона.

Для того, чтобы «сделать острова самодостаточными», британское правительство решило построить здесь аэропорт. Местом для него был выбран самый известный остров — Святой Елены, чья история связана с последними годами жизни Наполеона. Строительство первой взлетно-посадочной полосы было завершено в 2015 году. На реализацию проекта было направлено 285 миллионов фунтов стерлингов (около 320 млн евро). За эти деньги британские налогоплательщики получили «самый бесполезный аэропорт в мире» — сложные погодные условия сделали посадку самолетов крайне опасной.

Еще столетия назад мореплаватели отмечали наличие на Святой Елене крайне сильного ветра, однако строители аэропорта не учли этот факт. Первый рейс должен был состояться в мае 2016 года, но чуда не произошло: характерный для острова сдвиг ветра сделал осуществление рейса невозможным. С тех пор аэропорт открывался лишь несколько раз — для чартерных и медицинских самолетов. Кроме того, южноафриканская авиакомпания SA Airlink провела 13 полетов в тестовом режиме, и, наконец, было принято решение начать регулярные пассажирские перевозки. Читать далее

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