«Самый бесполезный в мире аэропорт» начал работу
В Атлантическом океане, в 1800 км к западу от Африки расположены Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Острова не являются частью Великобритании, но принадлежат ей на правах заморского владения.
В общей сложности на островах живет чуть более пяти тысяч человек, которые занимаются рыболовством, разведением домашнего скота и продажей изделий кустарных промыслов. Развитие туризма сдерживает удаленность: ранее добраться сюда можно было только по воде со стартом из Южной Африки, при этом путь занимает почти неделю. В результате экономика этой территории зависит от помощи Лондона.
Для того, чтобы «сделать острова самодостаточными», британское правительство решило построить здесь аэропорт. Местом для него был выбран самый известный остров — Святой Елены, чья история связана с последними годами жизни Наполеона. Строительство первой взлетно-посадочной полосы было завершено в 2015 году. На реализацию проекта было направлено 285 миллионов фунтов стерлингов (около 320 млн евро). За эти деньги британские налогоплательщики получили «самый бесполезный аэропорт в мире» — сложные погодные условия сделали посадку самолетов крайне опасной.
Еще столетия назад мореплаватели отмечали наличие на Святой Елене крайне сильного ветра, однако строители аэропорта не учли этот факт. Первый рейс должен был состояться в мае 2016 года, но чуда не произошло: характерный для острова сдвиг ветра сделал осуществление рейса невозможным. С тех пор аэропорт открывался лишь несколько раз — для чартерных и медицинских самолетов. Кроме того, южноафриканская авиакомпания SA Airlink провела 13 полетов в тестовом режиме, и, наконец, было принято решение начать регулярные пассажирские перевозки. Читать далее
Рейс выполняется из Йоханнесбурга с промежуточной посадкой для дозаправки в Намибии (общее расстояние — более 3 тысяч км). Время в пути составляет 6 часов 15 минут; самый дешевый полет в оба конца обойдется в 804 фунта (900 евро). На линии используется компактный Embraer E190, способный противостоять сдвигу ветра. 78 первых пассажиров прилетели этим рейсом 14 октября 2017 года, однако и в этом случае отклонение от расписания составило 45 минут.
First commercial flight lands in St. Helena, an isolated South Atlantic island previously only accessible by boat. #sthelena
Несмотря на свою удаленность, в прошлом году остров Святой Елены принял около 8000 туристов — это в два раза превышает число местных жителей. Администрация острова рассчитывает, что с открытием регулярного авиасообщения количество гостей увеличится. Возлагает подобные надежды и британское правительство: в настоящее время содержание далекого острова обходится казне в 52 миллиона фунтов стерлингов (свыше 58 млн евро).
Посмотрите, как выглядит самолет, побитый градом.