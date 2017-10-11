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    Осенний Санкт-Петербург стал одним из двух самых популярных направлений для китайских туристов в октябре-2017. Фото: Владимир Пальчик
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    Ну а первое место уверенно заняла Москва. Фото: Влад Росс
Путешествия

Россия стала самым популярным направлением у китайских туристов

Об этом сообщило государственное управление КНР по делам туризма.
Ростуризм
11 октября 2017 в 12:52

Всплеск популярности российского направления пришелся на период с 1 по 9 октября. В это время в Поднебесной праздновали День образования КНР и Праздник середины осени. Традиционно в Китае это выходные дни.

В результате в данный период за границу выехали более 6 000 000 китайцев. Пунктами их назначения стали 88 стран и более тысячи городов.

Самым востребованным направлением стала Москва. Второе место занял Санкт-Петербург.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 году из Китая в Россию приехали 1,3 миллиона туристов. По текущим даннымза 2017 год (январь-июнь), их число составляет 552 тысячи человек.

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