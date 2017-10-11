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Россия стала самым популярным направлением у китайских туристов
Об этом сообщило государственное управление КНР по делам туризма.
Всплеск популярности российского направления пришелся на период с 1 по 9 октября. В это время в Поднебесной праздновали День образования КНР и Праздник середины осени. Традиционно в Китае это выходные дни.
В результате в данный период за границу выехали более 6 000 000 китайцев. Пунктами их назначения стали 88 стран и более тысячи городов.
Самым востребованным направлением стала Москва. Второе место занял Санкт-Петербург.
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 году из Китая в Россию приехали 1,3 миллиона туристов. По текущим даннымза 2017 год (январь-июнь), их число составляет 552 тысячи человек.