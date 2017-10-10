Новые правила провоза ручной клади в самолетах: что изменится?
Летом в России был принят закон, позволяющий авиакомпаниям взимать за багаж дополнительную плату. Следующим шагом стал пересмотр нормативов провоза ручной клади для так называемых «безбагажных» тарифов.
Что сейчас можно брать с собой?
В настоящее время пассажир имеет право брать в салон самолета сверх установленной нормы ручной клади и без дополнительной платы следующее: дамскую сумочку или портфель; папку для бумаг; зонт; трость; букет цветов; верхнюю одежду; печатные издания для чтения в полете; детское питание для ребенка во время полета; телефон сотовой связи; фотоаппарат; видеокамеру; портативный компьютер; костюм в портпледе; детскую люльку при перевозке ребенка; костыли, складную коляску допустимых габаритов.
Что изменится?
Летом Минтранс предложил сократить этот список, притом «за бортом» оставались важные для многих путешественников вещи, например, фототехника или верхняя одежда. К октябрю документ был доработан и отправлен на государственную регистрацию в Минюст. Сейчас сайт транспортного ведомства сообщает: минимальный вес ручной клади установлен на уровне «не менее 5 кг на одного пассажира». Норма может быть увеличена перевозчиком «в качестве конкурентного преимущества».
Согласно последней редакции документа, без дополнительной платы пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов, а также костыли, трости, ходунки и складные кресла-коляски (если их можно безопасно разместить на полке или под сиденьем).
В перечень также включены рюкзаки, лекарственные препараты и товары, приобретенные в магазинах Duty Free. Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включены в список вещей, перевозимых сверх нормы, «т.к. могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак».
В чем проблема?
Не известно, будет ли компьютерная сумка приравнена к «портфелю» — технически она им не является, то есть авиакомпания может потребовать дополнительной оплаты за провоз «лишней ручной клади».
Кроме того, «вес и габариты рюкзаков устанавливаются перевозчиком», сообщает Минтранс. У бюджетного перевозчика Wizzair это 42х32х25 см, а у Ryanair — 55х40х20 см. Сумки, рюкзаки и мини-чемоданы таких размеров широко представлены в магазинах.
Не так давно авиакомпания «Победа» установила более чем странную норму для рюкзаков: 36x30x27 см. Пользуясь разрешением самостоятельно установить «вес и габариты рюкзаков», авиакомпании могут последовать этому странному примеру. Однако найти сумку, и уж тем более рюкзак, подходящие под эти критерии, очень сложно, как сложно и разместить там фототехнику и другие важные вещи, которые путешественники не сдают в багаж.
Таким образом, в целом нормы по ручной клади по сравнению с прежними уменьшены. Фактически они оставлены на усмотрение перевозчика — каждый из них сам будет решать, что ему выгоднее: брать с пассажиров больше сборов или же привлекать их на свои рейсы лучшими условиями провоза багажа и ручной клади.
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