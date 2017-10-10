  • Новые правила провоза ручной клади в самолетах: что изменится?
    Фото: Pixabay.com
  • Новые правила провоза ручной клади в самолетах: что изменится?
    Фото: Mattes/Wikipedia
  • Новые правила провоза ручной клади в самолетах: что изменится?
    Фото: Molivolo/Wikipedia
Путешествия

Новые правила провоза ручной клади в самолетах: что изменится?

Минтранс РФ обновил правила перевозки ручной клади в самолетах. Последняя редакция документа направлена для регистрации в Минюст. Если правила вступят в силу, у путешественников появятся новые хлопоты.
Анастасия Баринова
10 октября 2017 в 13:23

Летом в России был принят закон, позволяющий авиакомпаниям взимать за багаж дополнительную плату. Следующим шагом стал пересмотр нормативов провоза ручной клади для так называемых «безбагажных» тарифов.

Что сейчас можно брать с собой?

В настоящее время пассажир имеет право брать в салон самолета сверх установленной нормы ручной клади и без дополнительной платы следующее: дамскую сумочку или портфель; папку для бумаг; зонт; трость; букет цветов; верхнюю одежду; печатные издания для чтения в полете; детское питание для ребенка во время полета; телефон сотовой связи; фотоаппарат; видеокамеру; портативный компьютер; костюм в портпледе; детскую люльку при перевозке ребенка; костыли, складную коляску допустимых габаритов.

Что изменится?

Летом Минтранс предложил сократить этот список, притом «за бортом» оставались важные для многих путешественников вещи, например, фототехника или верхняя одежда. К октябрю документ был доработан и отправлен на государственную регистрацию в Минюст. Сейчас сайт транспортного ведомства сообщает: минимальный вес ручной клади установлен на уровне «не менее 5 кг на одного пассажира». Норма может быть увеличена перевозчиком «в качестве конкурентного преимущества».

Согласно последней редакции документа, без дополнительной платы пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов, а также костыли, трости, ходунки и складные кресла-коляски (если их можно безопасно разместить на полке или под сиденьем).

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