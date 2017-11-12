Путешествия

67-я параллель: город за полярным кругом

Редактор Nat-geo.ru отправилась в Воркуту, чтобы понять, как появился этот город за полярным кругом и как там пытаются развивать туризм.
Дарья Желнина
12 ноября 2017 в 13:06
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  • 67-я параллель: город за полярным кругом
    Фото: Полина

Напротив маленького аэропорта, расположенного в черте города, установлен выцветший со временем вертолет, лопасти которого постоянно находятся в движении из-за неутихающего здесь ветра. По дороге в центр встречает большой памятник «67 параллель», как напоминание о том, где ты находишься. Самый восточный город в Европе — Воркута — расположен в 150 километрах к северу от полярного круга на одноименной реке, название которой с ненецкого переводится как «изобилующая медведями».

Молодой первооткрыватель

История этого города начинается в 1930 году, когда выпускник Московского университета Георгий Чернов отправился в свою первую самостоятельную экспедицию, которая была еще и свадебным путешествием, на берега реки Воркуты и стал первооткрывателем каменноугольного месторождения на этой земле. На месте разведанных им запасов был основан рабочий поселок Рудник, а позднее на берегах реки появился поселок Воркута, который впоследствии стал городом. Сегодня здесь проживает около 79000 человек, около 9000 из которых заняты в угольной промышленности.

Нажмите на фото, чтобы раскрыть панораму и посмотреть, как выглядит сегодня место, где находилась первая шахта в Коми.

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