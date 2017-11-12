67-я параллель: город за полярным кругом
Напротив маленького аэропорта, расположенного в черте города, установлен выцветший со временем вертолет, лопасти которого постоянно находятся в движении из-за неутихающего здесь ветра. По дороге в центр встречает большой памятник «67 параллель», как напоминание о том, где ты находишься. Самый восточный город в Европе — Воркута — расположен в 150 километрах к северу от полярного круга на одноименной реке, название которой с ненецкого переводится как «изобилующая медведями».
Молодой первооткрыватель
История этого города начинается в 1930 году, когда выпускник Московского университета Георгий Чернов отправился в свою первую самостоятельную экспедицию, которая была еще и свадебным путешествием, на берега реки Воркуты и стал первооткрывателем каменноугольного месторождения на этой земле. На месте разведанных им запасов был основан рабочий поселок Рудник, а позднее на берегах реки появился поселок Воркута, который впоследствии стал городом. Сегодня здесь проживает около 79000 человек, около 9000 из которых заняты в угольной промышленности.
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Чернов прожил долгую жизнь: он умер за две недели до своего 103-летия. Георгий Чернов был сыном геолога и внуком рудознатца. Отправившись в восемнадцатилетнем возрасте в экспедицию вместе со своим отцом, он понял, в чем его призвание. Свое главное открытие Георгий Александрович совершил в 24 года, и благодаря нему с 1932 года на территории современной Воркуты начали вести сначала экспериментальную добычу угля, а с 1 сентября 1934 — промышленную.
Воркутлаг
Спустя три года после обнаружения залежей угля в декабре 1933 года на эту территорию этапируют первую крупную партию заключенных. К апрелю 1934 года из полутора тысяч человек в живых остается 60. Умирали и свободные, и заключенные. Цинга и пеллагра выкашивали людей, у которых не было никакого доступа к медицине и связи с большой землей, и питание было самым примитивным. В 1948 году река Воркута разделила территорию района на две части. На левом берегу был Воркутлаг, где отбывали наказание убийцы, воры, дезертиры, а на правом берегу — Речлаг преимущественно для политических заключенных, националистов, военных преступников.
В 1953 году в Воркуте произошла одна из крупнейших забастовок заключенных, которая была жестоко подавлено. Заключенные выступили с требованиями облегчить условия их труда и быта: заменить нашивки на одежде с номерами на фамилии заключенных, сократить рабочий день, иметь возможность переписки с родными. Закончилось все тем, что 53 заключенных были расстреляны, а около 150 человек ранено. Эти люди были сначала похоронены под номерами, но позднее воркутинскому обществу «Мемориал» удалось установить большинство их имен.
№1 и новый паспорт для Алеши
Первый ребенок родился в Воркуте, а точнее в поселке Рудник 31 марта 1934 года, когда не было еще никаких домов, а только землянки. Его отец был заключенным, а мать последовала за мужем. В свидетельстве о рождении этого человека так и было записано №1. Сегодня Владимиру Никитичу Землянскому 83 года. Он доктор технических наук, профессор Ухтинского государственного технического университета.
С 1947 года самый главный праздник Воркуты — День шахтера. Его зарождение началось в августе 1935 года, когда на одной из шахт Стаханов со своей бригадой нарубили 102 тонны вместо 7 тонн. Через неделю в газете «Правда» появился репортаж об этом подвиге. А через две недели главный редактор «Правды» пришел к Сталину и сказал, что была допущена ошибка. В статье Стаханов был назван Алексеем, а на самом деле его звали Андреем. Редактор просил разрешения напечатать опровержение, но Сталин подчеркнул, что центральная газета коммунистической партии ошибаться не может, а «Алеше нужно выдать новый паспорт». В год 50-летнего юбилея стахановского движения в Воркуте была установлена памятная стела.
Воркута — город
26 ноября 1943 года Воркуте был присвоен статус города. Двумя годами ранее здесь стали появляться первые кирпичные дома. Долгое время Воркута пыталась бороться с проблемой, с которой сталкиваются многие северные города, — вечная мерзлота. На такой земле невозможно строить дома. Под действием атмосферного тепла вечная мерзлота оттаивает неравномерно. Под одной частью здания поверхность остается плотной, а под другой — нет, поэтому фундамент дома начинает разрушаться. Сегодня увидеть последствия вечной мерзлоты можно на примере здания бывшего кинотеатра «Родина». Дома строили на очень глубоких фундаментах. Например, двухэтажное здание детской городской больницы стоит на фундаменте глубиной более 6 метров. Для сравнения Останкинская телебашня зиждется на 4,6-метровом фундаменте. Большинство современных многоэтажек в Воркуте возведены не на талых грунтах, а на скальных основаниях, которые способны выдержать вес большого дома.
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В канун юбилея 50-летия Печорского угольного бассейна наш город украсила монументальная светомузыкальная установка в виде ротонды. 25 августа 1984 года Фото: Р. Юнитер / МБУ «Воркутинский муниципальный архив»
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Миллионные рубежи шахты «Воргашорская». Горняки ночной смены участка № 3 выносят две глыбы угля с символическими цифрами. Декабрь 1981 года. Фото: Р. Юнитер / МБУ «Воркутинский муниципальный архив»
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На стоянке оленеводов идет голосование в местные Советы депутатов трудящихся. Июнь 1977 года. Фото: Р. Юнитер / МБУ «Воркутинский муниципальный архив»
В 1949 году в городе был установлен памятник Сталину, с которым связана очень показательная история. Территория вокруг памятника была окружена решеткой, отлитой из чугуна. Рисунок этой решетки нарисовал в 1953 году заключенный Евгений Ухналев. В 17 лет его осудили на 25 лет за попытку террористического акта путем подрыва Мавзолея путем подкопа из Ленинграда в Москву. В 1954 году он был освобожден, отбыв в Воркуте 6 лет. Ухналев уехал в Ленинград, и в 1975 году Евгений Ильич стал главным архитектором Эрмитажа, а в 1993 году — автором герба Российской Федерации.
Доступная Арктика
Сегодня Воркута — город с 80-тысячным населением, где сохранились заброшенные дома, которые позволяют понять, каким было это место много лет назад, здесь остались следы словно законсервированного поселка Рудник, но, главное, здесь расположена уникальная в своем роде Большеземельская тундра. Туризм на этой территории стал развиваться в 1960-х годах, когда появилась туристическая организация «Северный клуб». Первый поход состоялся в апреле 1960 года. Группа энтузиастов совершила восхождение на самую высокую вершину Полярного Урала — гору Пайер.
Прошло почти 60 лет, и в Воркуте решили провести форум «Доступная Арктика», посвященный развитию туризма не только в Коми, но и в других северных регионах страны. Он состоялся в августе 2017 года.
Одна из главных проблем, которую обсуждали на форуме, — транспортная. До некоторых значимых объектов можно добраться только на вертолете. Такая поездка, не сложно догадаться, обойдется очень дорого. Но даже если не брать в расчет настолько удаленные места, то и просто перелет до Воркуты стоит недешево. И участники форума согласились с тем, что необходимо увеличить количество авиаперевозчиков, хотя до двух-трех, чтобы понизить цены на билеты.
Однако в стремлении привлечь к арктическому региону туристов нельзя забывать о сохранении его биоразнообразия. «Мы хотим открыть свои особо охраняемые территории для туристов, но это влечет поток проблем — лесные пожары летом, от которых ежегодно теряем огромные территории леса. Это уничтожение фауны — туристы вытаптывают растительность или уничтожают ее транспортом. Третья проблема — огромное захламление», — предупредила заместитель руководителя Республиканского центра обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования Татьяна Плато.
Туристические маршруты из Воркуты
Маршрут к побережью Карского моря. Путь проходит мимо священной у ненцев горы Мянисей и самой крайней точки Полярного Урала — Константинова Камня.
Водный тур по реке Воркуте. Проходит по местам, связанным с историей освоения Севера, и включает осмотр одной из зон ГУЛАГа. Совмещение экскурсии с отдыхом на природе и рыбалкой.
На снегоходах к оленеводам. Туристы посетят оленеводческую бригаду, по возможности смогут принять участие в работе по установке чума и пройти некоторое расстояние с аргишем (караваном) кочующих оленеводов.
Вертолетный тур в долину термальных источников Пым-Ва-Шор. Это единственные на Крайнем Севере термальные источники. Температура воды 18−28 градусов. В скальном известняковом обнажении находится карстовая пещера, ранее используемая ненецкими кочевниками в качестве жертвенного места — древний самоедский храм Хэмят-Пээн-зи, археологический памятник позднего палеолита.