-
Аризона Фото: Agoraphobic Traveller@Instagram
-
Перу Фото: Agoraphobic Traveller@Instagram
-
ОАЭ Фото: Agoraphobic Traveller@Instagram
-
Аризона Фото: Agoraphobic Traveller@Instagram
-
Киргизия Фото: Agoraphobic Traveller@Instagram
-
Монголия Фото: Agoraphobic Traveller@Instagram
-
Россия Фото: Agoraphobic Traveller@Instagram
-
Россия Фото: Agoraphobic Traveller@Instagram
-
Россия Фото: Agoraphobic Traveller@Instagram
-
Болгария Фото: Agoraphobic Traveller@Instagram
Как стать тревел-фотографом, не выходя из дома
19 сентября в Нью-Йорке открылась выставка фотографий, представляющих пейзажи со всей планеты. Их автор — Джеки Кенни, никогда не бывавшая ни в одной из точек съемки. Девушка страдает агорафобией: оказавшись в месте, которое не кажется ей комфортным (а в этом списке — все, за исключением собственного дома), она испытывает панические атаки и может потерять сознание. Это достаточно распространенное нарушение психики — только в США агорафобия диагностирована у 1,8 млн граждан.
Несмотря на заболевание, Джеки ходила на работу и все чаще испытывала стресс. Когда в 2016 году компания закрылась, девушка лишилась стимула покидать квартиру. Чтобы не заскучать в замкнутом пространстве, она начала «гулять» по миру с помощью Google Street View, делая скриншоты наиболее интересных мест. Так родился проект Streetview Portraits: в сети Instagram Джеки публиковала интересные кадры со всей планеты; ей удалось «побывать» даже в России. Впоследствии она добавила к аккаунту пояснение о том, что страдает агорафобией, но нашла удобный способ путешествовать по планете.
За время работы над проектом она собрала более 27 000 снимков, проводя иногда за просмотром Google Street View по 18 часов в день. По ее словам, 99,99% показанных на виртуальной карте ракурсов — это «полный кошмар», но кропотливый просмотр позволяет найти и настоящие «сокровища». Это могут быть удивительные зарисовки из жизни людей или же пейзажи, притягивающие взор своей геометрией и элементами. Обработка кадров минимальна: Джеки хочет оставаться реалистичным наблюдателем.
Одна из нью-йоркских галерей при поддержке компании Google организовала выставку «Agoraphobic Traveller». Сложнее всего оказалось уговорить ее автора посетить мероприятие.
К полету из Новой Зеландии в США Джеки готовилась два месяца, представляя каждый предстоящий ей шаг — от выхода из дома до подъема по эскалатору в аэропорту, долгих часов в полете и так далее. На время ей удалось победить свою фобию, и выставка открылась в ее присутствии. Она будет работать до 15 октября ежедневно, кроме понедельника, по адресу: 39 Spring Street, NY 10012.
Посетители могут рассматривать экспонаты при помощи очков виртуальной реальности. Узнайте, как побывать в зоопарке, не выходя из дома.