Названы самые посещаемые города мира в 2017 году
«Число иностранных туристов, посетивших 10 самых популярных городов в мире, возросло в 2016 году. Во всех городах рейтинга, за исключением Нью-Йорка, прогнозируется увеличение туристического потока и в 2017 году. При этом самый большой прирост числа иностранных гостей ожидается в Токио», — говорится в рейтинге.
Столица Таиланда второй год подряд оказывается на первом месте в этом списке. В этом году Бангкок посетят 20,2 млн иностранных туристов, что на 4% больше, чем в 2016 году. Второе место в рейтинге занял Лондон — в британской столице в 2017 году побывают 20 млн иностранных туристов (на 5% больше, чем в прошлом году). На третьем месте расположился Париж, который в этом году посетят 16,1 млн иностранных туристов (+4,4%).
Топ-10 самых посещаемых городов мира в 2017 году
1. Бангкок, Таиланд (20,2 млн туристов)
2. Лондон, Великобритания (20 млн)
3. Париж, Франция (16,1 млн)
4. Дубай, ОАЭ (16 млн)
5. Сингапур (13,45 млн)
6. Токио, Япония (12,5 млн)
7. Сеул, Южная Корея (12,44 млн)
8. Нью-Йорк, США (12,4 млн)
9. Куала-Лумпур, Малайзия (12,1 млн)
10. Гонконг, Китай (9,25 млн)
В рейтинг вошли 132 города мира с точки зрения их привлекательности для путешествий сейчас и в перспективе. На основе проанализированных данных о количестве приезжающих туристов и их расходах в 2016 году в исследовании представлен прогноз на 2017 год и определены города, которые быстро набирают популярность.