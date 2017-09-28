Отель из песка: опыт Австралии
Инициатором выступил популярный сервис бронирования Hostelworld: в одном из опросов, посвященных «отдыху мечты», множество пользователей рассказали о желании пожить в песчаном отеле. Для реализации идеи был приглашен известный австралийский скульптор Денис Масуд (Denis Masoud), а концепцию создал художник Джон Доудинг (Jon Dowding), известный своими декорациями к фильмам «Безумный Макс» и «Голубая лагуна».
Объект возводился прямо на пляже. На это ушло три недели, после чего Sand Hostel открыл свои двери на три дня: с 20 по 22 сентября. Как и в обычном хостеле, здесь был общий номер на восемь спальных мест. Взыскательных постояльцев ждал двухместный люкс. Несколько счастливчиков, успевших забронировать проживание в необычном отеле, оставили восторженные отзывы. Помимо того, Sand Hostel посетило множество гостей. Они могли отдохнуть в его лобби или баре, заняться йогой, серфингом, волейболом, танцами или мастер-классы по изготовлению фигур из песка.
С учетом популярности проекта туристический департамент Голд-Кост не исключает, что идея будет реализована снова.
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