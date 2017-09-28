«ВИМ-Авиа» прекратит существование 16 октября
22 сентября тысячи людей с билетами авиакомпании «Вим-Авиа» столкнулись с задержками рейсов на несколько часов или суток, и ежедневно их число продолжало увеличиваться. Авиаперевозчик объяснил проблемы «тяжелой финансовой ситуацией».
В отношении авиакомпании уже подан иск в суд о признании ее банкротом. С заявлением обратился Мосстройэкономбанк (М Банк) в лице конкурсного управляющего госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Банк просит взыскать с должника 88,3 миллиона рублей.
Из-за приостановки полетов в худшем положении оказались путешественники, не имеющие возможность вернуться с отдыха домой. В сезон авиакомпания выполняет множество чартерных рейсов; к 26 сентября количество застрявших на курортах туристов оценивалось на уровне 43 тысяч человек. Некоторые из них получили известие о задержке рейса на неопределенный срок уже в аэропорту, и в результате им пришлось провести там много часов. По отзывам, опубликованным в интернете, несмотря на четкие правила относительно авиакомпаний, задерживающих рейсы, людей никто не кормил, не предоставлял ни отель, ни даже воду.
Поскольку в большинстве случаев отдых с перевозкой «ВИМ-Авиа» был организован через турфирмы, к проблеме подключились представители турбизнеса. Отдыхающим снова организовали места в отелях, но не все характеризуют это как «продолжение отдыха»: туристов предупредили, что рейс может состояться в любой момент, и люди просто сидели в номерах на чемоданах.
В России был создан оперативный штаб при участии представителей Минтранса и Росавиации. Авиаотрасль, помимо «ВИМ-Авиа», представляла авиакомпания «Сибирь». По итогам заседаний выход из ситуации частично был найден.
Минтранс договорился с аэропортами и топливозаправочными компаниями страны о бесперебойном обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа» под гарантии. В первую очередь было решено восстановить пассажирские авиаперевозки на регулярных внутренних линиях. Параллельно был разработан план вывоза чартерных пассажиров из-за рубежа.
Собственники аэропорта «Домодедово» приняли решение выпустить пять самолетов «ВИМ-Авиа» во «Внуково», которые ранее были остановлены аэропортом за долги, что позволило 27 сентября направить лайнеры в Анталью. Таким образом, в Москву вернулось около 2 тысяч пассажиров чартерных рейсов. Перевозку туристов, застрявших в Римини, согласилась осуществить авиакомпания «Ред Вингс». В течение этого же дня были выполнены регулярные рейсы из Внуково в Благовещенск, Краснодар и Симферополь, а также из Анадыря в Москву; на очереди — регулярный рейс из «Пулково» в Пекин.
Перевозка пассажиров регулярных рейсов будет осуществляться вплоть до 15 октября. Клиентам авиакомпании, имеющим билеты с датой начиная от 16 октября, рекомендуется сдавать их по месту приобретения.
Однако проблема еще не решена окончательно, подчеркивают туроператоры. В частности, возможность отправить в Россию 300 туристов, отдыхавших на Тенерифе, так и не найдена. Дело в том, что в этом случае турпакет включал перевозку регулярным рейсом «ВИМ-Авиа», но такие рейсы не подпадают под обещанную программу с компенсацией затрат: в заявлении Росавиации от 26 сентября говорилось о плане в отношении лишь внутренних регулярных рейсов, либо же чартеров. У туристов, оказавшихся в такой ситуации, остается лишь один выход: самостоятельно купить новый билет.