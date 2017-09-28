  • «ВИМ-Авиа» прекратит существование 16 октября
    Фото: sv_sheremeteva/Instagram
  • «ВИМ-Авиа» прекратит существование 16 октября
    Фото: VIM-AVIA/Facebook
Путешествия

«ВИМ-Авиа» прекратит существование 16 октября

Работа авиакомпании «ВИМ-Авиа», ранее приостановленная из-за нехватки средств, временно восстановлена, но с 16 октября авиаперевозчик прекращает свое существование.
Анастасия Баринова
28 сентября 2017 в 13:45
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22 сентября тысячи людей с билетами авиакомпании «Вим-Авиа» столкнулись с задержками рейсов на несколько часов или суток, и ежедневно их число продолжало увеличиваться. Авиаперевозчик объяснил проблемы «тяжелой финансовой ситуацией».

В отношении авиакомпании уже подан иск в суд о признании ее банкротом. С заявлением обратился Мосстройэкономбанк (М Банк) в лице конкурсного управляющего госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Банк просит взыскать с должника 88,3 миллиона рублей.

Из-за приостановки полетов в худшем положении оказались путешественники, не имеющие возможность вернуться с отдыха домой. В сезон авиакомпания выполняет множество чартерных рейсов; к 26 сентября количество застрявших на курортах туристов оценивалось на уровне 43 тысяч человек. Некоторые из них получили известие о задержке рейса на неопределенный срок уже в аэропорту, и в результате им пришлось провести там много часов. По отзывам, опубликованным в интернете, несмотря на четкие правила относительно авиакомпаний, задерживающих рейсы, людей никто не кормил, не предоставлял ни отель, ни даже воду.

Поскольку в большинстве случаев отдых с перевозкой «ВИМ-Авиа» был организован через турфирмы, к проблеме подключились представители турбизнеса. Отдыхающим снова организовали места в отелях, но не все характеризуют это как «продолжение отдыха»: туристов предупредили, что рейс может состояться в любой момент, и люди просто сидели в номерах на чемоданах.

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