США снова ужесточили правила получения виз
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) разослал в дипмиссии США телеграмму о новых принципах рассмотрения документов на неиммиграционную (туристическую) визу. Планируется ужесточить правила повторной выдачи виз тем иностранцам, которые «солгали о заявленной цели поездки».
Предоставлять ложную информацию в визовой заявке не разрешалось и ранее, но теперь критерии «лжи» пересмотрены в сторону ужесточения. Соискателям следует тщательно спланировать свое будущее так, чтобы ряд важных жизненных событий не пришелся на следующие три месяца после въезда в США. В частности, если в указанный период турист вместо заявленных в анкете поездок по стране и осмотра достопримечательностей сочетается браком с гражданином США, идет учиться или начнет работать, это будет расцениваться как заведомая ложь.
Если после подачи визовой анкеты турист поменяет место работы у себя на родине или вступит в брак с соотечественником, на одобрении заявки это не должно отразиться. Новое требование нацелено в первую очередь на уменьшение числа иммигрантов, приезжающих в страну с целью остаться в ней.
Турист, нарушивший «правило трех месяцев», будет депортирован, а при обращении за новой визой он, скорее всего, получит отказ. В прошлом этот срок составлял один месяц, что значительно облегчало шансы остаться в стране: многие люди приезжали в США по туристической визе, быстро находили супруга или работу и со временем подавали заявку на получение официального статуса.
Узнайте о других изменениях визовой политики США.