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    Ловец заката
    Гоа, Индия Фото: Q-lieb-in
  • Гоа против алкоголя: туристу на заметку
    Фото: Людмила Прокофьева
  • Гоа против алкоголя: туристу на заметку
    Файершоу на Гоа. Фото: Q-lieb-in
Путешествия

Гоа против алкоголя: туристу на заметку

За две недели до начала высокого сезона власти индийского штата Гоа решили запретить употребление алкоголя в общественных местах.
National Geographic Россия
19 сентября 2017 в 13:02
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Официальное постановление выйдет в октябре, сообщает The Times of India.

«Если кому-то захочется выпить, это придется делать в помещении, а не в общественных местах [на улице]. В течение ближайших двух недель я проведу встречу с правительством для введения соответствующего запрета», — заявил главный министр штата Манохар Паррикар.

По словам чиновника, магазинам, сотрудники которых позволят людям употреблять алкоголь у входа, будут грозить штрафы или даже отмена лицензии.

В 2016 году правительство Гоа внесло поправки в законодательство штата, согласно которым ряд общественных мест, включая пляжи, получили статус «зон, свободных от употребления алкоголя». Нарушителей ждут штрафы, а в некоторых случаях и аресты.

Гоа — штат на юго-западе Индии с населением около полутора миллионов человек. В октябре на Гоа завершается сезон дождей и полноценно открывается туристический.

По данным Росстата, в 2016 году Индию посетили 169 тысяч путешественников из России.

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