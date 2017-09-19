Гоа против алкоголя: туристу на заметку
Официальное постановление выйдет в октябре, сообщает The Times of India.
«Если кому-то захочется выпить, это придется делать в помещении, а не в общественных местах [на улице]. В течение ближайших двух недель я проведу встречу с правительством для введения соответствующего запрета», — заявил главный министр штата Манохар Паррикар.
По словам чиновника, магазинам, сотрудники которых позволят людям употреблять алкоголь у входа, будут грозить штрафы или даже отмена лицензии.
В 2016 году правительство Гоа внесло поправки в законодательство штата, согласно которым ряд общественных мест, включая пляжи, получили статус «зон, свободных от употребления алкоголя». Нарушителей ждут штрафы, а в некоторых случаях и аресты.
Гоа — штат на юго-западе Индии с населением около полутора миллионов человек. В октябре на Гоа завершается сезон дождей и полноценно открывается туристический.
По данным Росстата, в 2016 году Индию посетили 169 тысяч путешественников из России.