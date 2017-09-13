Туристический налог на Балеарских островах увеличится вдвое
Несмотря на то, что правительство объявило о планах увеличить туристический налог, на архипелаге пока так и не пришли к согласию, коснется ли нововведение только летнего сезона или же будет включать и зимние месяцы. В частности, представители Менорки, в отличие от поддерживающей налог Мальрки, говорят о возможной заморозке повышения суммы сбора в низкий сезон, сообщает Majorca Daily Bulletin.
Низким сезоном на островах считается период с ноября по апрель, будет ли рост налога распространяться на это время, пока неясно. В зависимости от объекта размещения сумма сбора составит до 4 евро.
Также намечаются изменения на взимание налога на круизные суда. Сумма сбора увеличится до двух евро. При этом сбор не будет ограничиваться только судами, которые находятся в порту в течение 12 часов или дольше. Туристический сбор пока не распространяется на владельцев частных яхт, которые швартуются в портах Балеарских островов, однако этот вопрос также уже неоднократно поднимался.
Площадь архипелага составляет 5000 квадратных километров. Четыре самых крупных острова Балеар — это Мальорка, Менорка, Форментера и Ибица, один из самых популярных курортов Испании.
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