Что посмотреть в Дубае за два дня
День первый
10:00
О Дубае часто говорят «самый-самый». Самый высокий небоскрёб, самая высокая смотровая площадка, самый высокий в мире ресторан и даже туалет. Всеми этими рекордами город обязан одному сооружению — башне Бурдж Халифа высотой в рекордные 828 метров. Здание настолько высокое, что сфотографировать его целиком с земли — задача практически невозможная. На 124 этаже находится смотровая площадка At the Top, а на 148-м — At the Top Sky. Да-да, самая высокая в мире. Именно отсюда имеет смысл начинать знакомство с городом. Во-первых, потому, что вы получите панорамный виды на весь Дубай и сразу начнёте ориентироваться в хитросплетениях его кварталов и улиц. Во-вторых, потому, что на смотровую лучше всего приходить к открытию, в 10 утра. Это даст возможность подняться наверх без очередей и насладиться видами едва ли не в гордом одиночестве. Билет на нижний уровень обойдётся в 125 AED (около $35), на верхний — 350 AED ($95), во втором случае вас также будут угощать прохладительными напитками и десертами и проведут к лифтам без очереди.
12:00
Отдохнуть и рассмотреть фотографии, сделанные с высоты больше 500 метров, можно на террасе расположенного в башне The Burj Club. Ещё пару месяцев назад это был закрытый клуб для резидентов, теперь же попасть сюда может любой желающий (150 AED). К услугам — тренажёрный зал, спа и терраса с бассейном, откуда открывается неплохой вид на искусственное озеро со знаменитым танцующим фонтаном.
14:00 Читать далее
Ни одно посещение Дубая не обходится без сафари по пустыне. Если хотите совместить сафари с другими развлечениями, отправляйтесь в заповедник Аль Маха. Созданный 18 лет назад для защиты газелей и аравийских ориксов, сегодня это — крупнейший на территории Дубая природный парк.
В самом его центре находится курорт Al Maha Desert Resort & Spa: 24 шатра прямо посреди пустыни, спа-центр и ресторан восточной кухни Al Diwaan, где имеет смысл задержаться на ланч. Здесь организуют часовые сафари-туры по пустыне на закрытых джипах, во время которых можно увидеть всё тех же газелей, ориксов, антилоп и множество видов птиц в их естественной среде обитания. В другое время курорт предлагает попробовать себя в стрельбе из лука или катании на верблюдах и лошадях.
17:00
Отдохнув на природе, возвращайтесь обратно в шумный мегаполис. Свободное время можно провести в Dubai Mall — крупнейшем в мире торговом центре. Помимо четырёх этажей с магазинами и ресторанами, здесь есть также гигантский аквариум, внутри которого можно поплавать с аквалангом, и даже каток. Ближе к 18:00 не забудьте выйти на улицу, чтобы посмотреть на шоу фонтанов: высота их струй достигает 150 метров, что сравнимо с высотой 50-этажного здания.
19:00
Впрочем, лучше всего наблюдать за танцующими фонтанами, сидя за столиком одного из соседних ресторанов. Отличные виды на весь Даунтаун открываются из ресторана Asado в отеле Palace Downtown. В меню здесь — блюда, вдохновлённые аргентинской и латиноамериканской кухней: севиче, пирожки-эмпанадас и, конечно, десятки видов стейков.
День второй
10:00
Утром отправляйтесь увидеть другой Дубай: тот, что существовал в этих местах до появления первых небоскрёбов. Два главных исторических квартала города — Дейра и Бур-Дубай — разделены проливом Дубай-Крик. Между ними курсируют традиционные открытые лодки — абры, переправа на которых — весьма интересный, да к тому же недорогой (1 AED) опыт. Дейра знаменита своими рынками: специи, золото, ткани представлены здесь на каждом шагу. В Бур-Дубае же сохранилась старинная часть района Бастакия с домами, построенными в конце XIX — начале XX века. Здесь можно увидеть, как были устроены знаменитые ветряные башни багдиры и окунуться в атмосферу старого города.
15:00
Остаток дня можно провести в парке развлечений — например, в открывшемся в прошлом году Dubai Parks&Resorts. Он разделён на четыре части.
Первая включает в себя парк аттракционов Legoland и аквапарк Legoland и больше подойдёт для детей: здесь можно потренироваться в сборке предметов из кирпичиков LEGO, попробовать себя в роли пожарного и пилота, увидеть миниатюрные копиии мировых достопримечательностей, сложенных из конструктора, и покататься на водных горках. Часть Bollywood Parks, как несложно догадаться, чествует героев Болливуда: интерактивные аттракционы, шоу каскадёров и танцы на фоне уменьшенной копии Тадж-Махала. В последней и, пожалуй, самой интересной для взрослых части, — Motiongate — вас приветствуют герои голливудских фильмов и мультфильмов: «Голодных игр», «Мадагаскара», «Охотников за привидениями», «Смурфиков». Не так давно в парке открылась крытая зона, посвящённая героям DreamWorks: Шреку, Кунг-фу панде, зебре Марте и льву Алексу, а также славным викингам из мультфильма «Как приручить дракона».
Полезная информация
Виза. Для посещения ОАЭ гражданам России виза не нужна.
Как добраться. Прямые рейсы в Дубай из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Самары, а в скором времени и из Воронежа, Махачкалы и Уфы выполняет авиакомпания flydubai. Из Москвы и Санкт-Петербурга в Дубай летает Emirates.
Транспорт. Самый удобный (а в летний сезон — фактически единственно возможный) способ передвижения по городу — это такси. Лучше всего вызывать городское такси с буквами RTA — такие машины встречаются повсюду и предлагают тарифы выгоднее, чем, к примеру, Uber. В городе также есть две линии метро, которые идут в том числе в Терминалы 1 и 3 аэропорта Дубая.
Сезон. Высоким сезоном в Дубае считается период с ноября по март, когда стоит комфортная погода. Летом температура в городе может подниматься до +45°С, но это отличная возможность сэкономить, воспользовавшись специальными предложениями от авиакомпаний, отелей и туристических агентств. А обилие развлечений в помещениях (от аттракционов до океанариума и горнолыжного склона) не дадут заскучать даже в жаркий сезон.