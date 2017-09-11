  • Что посмотреть в Дубае за два дня
  • Что посмотреть в Дубае за два дня
  • Что посмотреть в Дубае за два дня
Путешествия

Что посмотреть в Дубае за два дня

Дубай — один из крупнейших мировых хабов. Лишь в прошлом году через его аэропорт прошли больше 85 миллионов пассажиров. При этом многие транзитные путешественники предпочитают запланировать долгий стоповер и заодно посмотреть город, ведь с недавних пор для посещения ОАЭ даже не требуется виза. Рассказываем, что посмотреть в городе, если у вас есть всего два дня.
Дарья Петрягина
11 сентября 2017 в 18:37
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День первый

10:00

О Дубае часто говорят «самый-самый». Самый высокий небоскрёб, самая высокая смотровая площадка, самый высокий в мире ресторан и даже туалет. Всеми этими рекордами город обязан одному сооружению — башне Бурдж Халифа высотой в рекордные 828 метров. Здание настолько высокое, что сфотографировать его целиком с земли — задача практически невозможная. На 124 этаже находится смотровая площадка At the Top, а на 148-м — At the Top Sky. Да-да, самая высокая в мире. Именно отсюда имеет смысл начинать знакомство с городом. Во-первых, потому, что вы получите панорамный виды на весь Дубай и сразу начнёте ориентироваться в хитросплетениях его кварталов и улиц. Во-вторых, потому, что на смотровую лучше всего приходить к открытию, в 10 утра. Это даст возможность подняться наверх без очередей и насладиться видами едва ли не в гордом одиночестве. Билет на нижний уровень обойдётся в 125 AED (около $35), на верхний — 350 AED ($95), во втором случае вас также будут угощать прохладительными напитками и десертами и проведут к лифтам без очереди.

Дубай

12:00

Отдохнуть и рассмотреть фотографии, сделанные с высоты больше 500 метров, можно на террасе расположенного в башне The Burj Club. Ещё пару месяцев назад это был закрытый клуб для резидентов, теперь же попасть сюда может любой желающий (150 AED). К услугам — тренажёрный зал, спа и терраса с бассейном, откуда открывается неплохой вид на искусственное озеро со знаменитым танцующим фонтаном.

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14:00 Читать далее

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