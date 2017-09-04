Украина потребует биометрический паспорт при въезде в страну
В 2015 году Украина отменила возможность въезда в страну по российскому внутреннему паспорту, но на границе одинаково принимались как загранпаспорта нового поколения, содержащие биометрические данные, так и пятилетние «старые».
Летом 2017 года был принят еще один закон, согласно которому с 1 января 2018 года при пересечении границы иностранными гражданами должен проводиться биометрический контроль. Сейчас специалисты завершают внедрение «национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда — выезда». По факту это означает, что все иностранцы, в том числе граждане РФ, допускаются в страну только при наличии загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель.
Одновременно Украина дорабатывает принципы «регистрации места жительства или пребывания на территории Украины иностранцев». Более того правительство поручило обновить список государств «миграционного риска» за счет внесения в него России. По данным государственной пограничной службы Украины, в 2016 году в страну въехало 13,6 млн иностранных туристов, из них — 1,5 млн россиян (11,3%). При этом рост турпотока из России по сравнению с 2015 годом составил 16,8%. Однако в подавляющем большинстве случаев речь идет о самостоятельных путешественниках, поскольку организованных туров в страну практически нет.
Между тем загранпаспорт старого образца сроком действия на 5 лет, не содержащий биометрических данных, в России по-прежнему выдается, и многие люди получают именно его. С 2018 года для таких туристов Украина окажется «закрыта».
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