Как выглядят руки гребца после 30-дневного плавания по Арктике
Британец Алекс Грегори (Alex Gregory) к своим 33 годам не только дважды брал Олимпийское золото в соревнованиях по академической гребле; он также является пятикратным чемпионом мира, чемпионом Европы и серебряным призером континентального первенства.
Очередная экспедиция, в которой участвовал Грегори, началась 20 июля 2017 года: вместе с командой спортсмен планировал совершить путешествие длиной почти 1900 км из норвежского города Тромсё до Исландии через архипелаг Шпицберген.
Приняв решение о прекращении экспедиции, люди отправили сигнал SOS и были спасены норвежской береговой охраной. Даже несмотря на досрочное возвращение домой, команда Грегори все равно смогла побить 11 мировых рекордов из запланированных 12.
Долгое плавание по штормящему океану не могло не отразиться на состоянии их здоровья. Грегори в своем Instagram-аккаунте продемонстрировал, во что превратились его руки после месяца непрерывной работы веслами.
Комментируя снимок, один из пользователей сравнил ее состояние с «траншейной стопой»: это заболевание нередко встречается у военных, когда в дождливые сезоны из-за продолжительного воздействия холода и сырости происходит поражение ступней ног. Заболевание является опасным: в его особо тяжелых формах ткани мертвеют, и может потребоваться хирургическое вмешательство.
Арктика давно манила к себе исследователей и отважных путешественников. Узнайте о легендарной экспедиции папанинцев к Северному полюсу.